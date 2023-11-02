Каземиро получил травму в матче с «Ньюкаслом». Хавбек «МЮ» не сыграет с «Фулхэмом» – тен Хаг подтвердил
Каземиро получил травму в матче против «Ньюкасла».
Вчера «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Ньюкаслу» (0:3) и вылетел из Кубка английской лиги. Каземиро был заменен в перерыве матча, вместо него на поле вышел Софьян Амрабат.
Эрик тен Хаг объяснил замену бразильца травмой, полученной в концовке первого тайма. Главный тренер «МЮ» практически исключил участие Каземиро в субботнем матче с «Фулхэмом».
«Перед самым перерывом он получил травму. Поэтому его пришлось заменить.
Я не могу сказать [как много он пропустит]. Придется подождать еще 24 часа, но я думаю, что в субботу он точно не сыграет», – сказал тен Хаг на послематчевой пресс-конференции.
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Просто по человечески жаль некоторых игроков и некоторых тренеров. Но если честно, то по моему Тен Хаг не знает, что делать. Не тянет он. Чего то ему не хватает. Но оскарблять его колхозником или физруком, так же как и до него бывших тренеров, это низко. И противно слышать это от диванных специалистов.