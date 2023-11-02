Каземиро получил травму в матче с «Ньюкаслом». Хавбек «МЮ» не сыграет с «Фулхэмом» – тен Хаг подтвердил

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл Фулхэм премьер-лига Англия травмы Кубок английской лиги Каземиро Эрик тен Хаг Здоровье Футбол

Каземиро получил травму в матче против «Ньюкасла».

Вчера «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Ньюкаслу» (0:3) и вылетел из Кубка английской лиги. Каземиро был заменен в перерыве матча, вместо него на поле вышел Софьян Амрабат.

Эрик тен Хаг объяснил замену бразильца травмой, полученной в концовке первого тайма. Главный тренер «МЮ» практически исключил участие Каземиро в субботнем матче с «Фулхэмом».

«Перед самым перерывом он получил травму. Поэтому его пришлось заменить.

Я не могу сказать [как много он пропустит]. Придется подождать еще 24 часа, но я думаю, что в субботу он точно не сыграет», – сказал тен Хаг на послематчевой пресс-конференции.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Streetbor
с Вараном будут в картишки играть, свое они уже выиграли.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Today I feel Qatari
Если бы не Каз, то МЮ и в этом году без ЛЧшных выплат сидел бы, так что это пожалуй единственный трансфер, который реально на поле отбил свою стоимость в череде бесконечных закупок блатных антоней и хойлундов
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Причёска Бэйла
Ответ Streetbor
с Вараном будут в картишки играть, свое они уже выиграли.
Понятное дело. Пацаны уехали на заслуженную пенсию в середняк АПЛ.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алекс Май
Настроя нет в такой команде играть. Не знаю, кто виноват во всем. Сульшер... рыбак. Моис, Моур, Рагник, Тен - колзозники, физруки. Кто еще? Кто следующий? Нагельсмана хотелось бы увидеть. Но и он станет кем то, но только не тренером.
Просто по человечески жаль некоторых игроков и некоторых тренеров. Но если честно, то по моему Тен Хаг не знает, что делать. Не тянет он. Чего то ему не хватает. Но оскарблять его колхозником или физруком, так же как и до него бывших тренеров, это низко. И противно слышать это от диванных специалистов.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Попов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Причёска Бэйла
Понятное дело. Пацаны уехали на заслуженную пенсию в середняк АПЛ.
хороший хвостик, средний)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хызыр
Ответ Today I feel Qatari
Если бы не Каз, то МЮ и в этом году без ЛЧшных выплат сидел бы, так что это пожалуй единственный трансфер, который реально на поле отбил свою стоимость в череде бесконечных закупок блатных антоней и хойлундов
Ну так тогда его к сезону Анчи подготовил. В этом году по игре уже видна рука Тен Хаага
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан1313
В этом сезоне он сам на себя не похож
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stretford End
Ответ Real_v_dushe
Зная Каземиро, в мышечные травму мне не верится. Я думаю, что это наглое враньё очередное от 7хага, высказанное им публично.
думаешь в забан пошёл?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
пора ему с вараном к верблюдам, и пора прекращать брать списанный материал с Реала. Как говорил САФ : "если клуб слишком легко отпускает игрока, значит есть подвох, я уверен в покупке только если продающий клуб всеми силами пытается удержать этого игрока"
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Все говорили, что Казимиро топ. А на деле середняк
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Real_v_dushe
Ответ Stretford End
думаешь в забан пошёл?
Да, думаю, что так. Он явно в немилости 7хага и это видно. Такого игрока постоянно менять в перерыве матча.... Разве это первый раз? Каземиро и на поле чувствуется, что играет под каким-то прессом. Не в его характере показывать недовольство, но я вижу, что он сильно не в порядке именно на психологическом уровне.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий