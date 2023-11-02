Каземиро получил травму в матче с «Ньюкаслом». Хавбек «МЮ» не сыграет с «Фулхэмом» – тен Хаг подтвердил

Каземиро получил травму в матче против «Ньюкасла».

Вчера « » разгромно проиграл « » (0:3) и вылетел из Кубка английской лиги. был заменен в перерыве матча, вместо него на поле вышел Софьян Амрабат.

тен Хаг объяснил замену бразильца травмой, полученной в концовке первого тайма. Главный тренер «МЮ» практически исключил участие Каземиро в субботнем матче с « ».

«Перед самым перерывом он получил травму. Поэтому его пришлось заменить.

Я не могу сказать [как много он пропустит]. Придется подождать еще 24 часа, но я думаю, что в субботу он точно не сыграет», – сказал тен Хаг на послематчевой пресс-конференции.

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