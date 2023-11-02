Канчельскис о ставках: «Играет вся Вторая лига, там бардак творится, я знаю точно. В РПЛ тоже, может быть – раньше такое было»

Андрей Канчельскис не исключил, что игроки Мир РПЛ делают ставки на спорт.

«Верю ли я, что игроки в РПЛ делают ставки? Думаю, да. Я знаю, что ставки делают все. Вся Вторая лига в России играет на ставках, это я знаю точно. Что касается РПЛ – не знаю, но, может быть, да, тоже делают. Отмечу, что я не утверждаю, не говорю об этом со 100-процентной уверенностью. Раньше такое было.

Насчет Второй лиги я уверен про ставки – там бардак творится. Про РПЛ уверенно говорить не могу, так как не знаю. Но такое возможно – допускать мы можем все что угодно», – сказал бывший игрок сборной России.

Напомним, ранее два игрока сборной Италии – Николо Фаджоли и Сандро Тонали – за нелегальные ставки были дисквалифицированы на 7 и 10 месяцев соответственно. Оба игрока признались, что страдают зависимостью от азартных игр.

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