Канчельскис о ставках: «Играет вся Вторая лига, там бардак творится, я знаю точно. В РПЛ тоже, может быть – раньше такое было»

Теги премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Вторая лига Б Ставки на футбол Вторая лига А Футбол

Андрей Канчельскис не исключил, что игроки Мир РПЛ делают ставки на спорт.

«Верю ли я, что игроки в РПЛ делают ставки? Думаю, да. Я знаю, что ставки делают все. Вся Вторая лига в России играет на ставках, это я знаю точно. Что касается РПЛ – не знаю, но, может быть, да, тоже делают. Отмечу, что я не утверждаю, не говорю об этом со 100-процентной уверенностью. Раньше такое было.

Насчет Второй лиги я уверен про ставки – там бардак творится. Про РПЛ уверенно говорить не могу, так как не знаю. Но такое возможно – допускать мы можем все что угодно», – сказал бывший игрок сборной России.

Напомним, ранее два игрока сборной Италии – Николо Фаджоли и Сандро Тонали – за нелегальные ставки были дисквалифицированы на 7 и 10 месяцев соответственно. Оба игрока признались, что страдают зависимостью от азартных игр.

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11 комментариев

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alexsem69
Всех сдал😆
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TaR
Лудомания - болезнь. Чуть позже об этом поймут
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Wayne Gretzky 99
Очевидно, что в России в условиях полного отсутствия контроля и тотальной коррупции играет и первая, и вторая и все кто хочет.
А все эти букмекеры - бандиты натуральные. Раньше казино были, теперь букмекеры.
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Тюменский медвежонок
вот ЭТО ДА! ФАНТАСТИКА! глаза прям раскрыл... (нет)
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Франческо Тотти
я уверен, что судьи на ставках играют, правда это не доказать никак. У нас народ в этом плане умнее, если и ставят, то только через кого-то. Не докажешь.
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Pertinax Gandi
Что там вторая - в ЛФЛ даже играют. А уж медиалига - изначально коммерческий продукт - шоу. Там наверное не просто играют, а заранее определяют победителя - как в американском рестлинге.
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Dmitry Aga
Это он же утверждал со 100% уверенностью, что на ЧМ’18 матч Россия-Испания был куплен? Такое ощущение, что он организатор тотализатора)
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Давид Agabekyan
Ответ Lunatic Insane
человек на весь мир говорит слова о том, что уверен, что существует нарушение закона. думаю, что органам, которые закон защищают, это должно быть интересным - пришлите ему повестку - пусть расскажет, всё, что знает
Потом выяснится что ничего не знает. Канчельскис говорящая голова и ничего более
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