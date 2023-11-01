«Ювентус» и Локателли продлят контракт до 2028 года

Теги Ювентус серия А Италия Мануэль Локателли Фабрицио Романо Футбол

Мануэль Локателли продлит контракт с «Ювентусом».

25-летний полузащитник подпишет соглашение сроком до 2028 года, сообщает Фабрицио Романо. Заключение договора – лишь вопрос времени. 

Локателли проводит третий сезон в составе «Ювентуса» – в 2021 году туринский клуб взял его в аренду у «Сассуоло», а в 2023-м выкупил. 

В текущем сезоне Серии А Мануэль провел 10 матчей, в которых отличился 1 голом и 1 результативной передачей. Его статистику можно найти здесь

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3 комментария

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Заяцволк
На улучшенных условиях продлят ? Или это только за ставки на улучшенных продлевают ? )
В целом нормально, с Вероной в концовке хорошо передачи раздавал на левый фланг, когда забивать надо было, причём на удивление быстро это делал. Всегда бы так быстро принимал решения, было бы шикарно
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Милан фан.
Хорошо зашёл в Ювентус воспитанник Милана
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