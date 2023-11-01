«Ювентус» и Локателли продлят контракт до 2028 года
Мануэль Локателли продлит контракт с «Ювентусом».
25-летний полузащитник подпишет соглашение сроком до 2028 года, сообщает Фабрицио Романо. Заключение договора – лишь вопрос времени.
Локателли проводит третий сезон в составе «Ювентуса» – в 2021 году туринский клуб взял его в аренду у «Сассуоло», а в 2023-м выкупил.
В текущем сезоне Серии А Мануэль провел 10 матчей, в которых отличился 1 голом и 1 результативной передачей. Его статистику можно найти здесь.
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В целом нормально, с Вероной в концовке хорошо передачи раздавал на левый фланг, когда забивать надо было, причём на удивление быстро это делал. Всегда бы так быстро принимал решения, было бы шикарно