«Ювентус» и Локателли продлят контракт до 2028 года

Мануэль Локателли продлит контракт с «Ювентусом».

25-летний полузащитник подпишет соглашение сроком до 2028 года, сообщает . Заключение договора – лишь вопрос времени.

проводит третий сезон в составе « » – в 2021 году туринский клуб взял его в аренду у «Сассуоло», а в 2023-м выкупил.

В текущем сезоне Серии А Мануэль провел 10 матчей, в которых отличился 1 голом и 1 результативной передачей. Его статистику можно найти здесь.

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