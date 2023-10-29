Финансовая отчетность «Юве» в 2022-м не соответствует принципам бухучета по версии Национальной комиссии по ценным бумагам. Клуб считает, что выводы основаны на субъективных интерпретациях
У «Ювентуса» возникли проблемы с финансовой отчетностью в 2022 году.
Национальная комиссия Италии по ценным бумагам заявила, что финансовая отчетность «Ювентуса», представленная по состоянию на 30 июня прошлого года, не соответствует принципам бухгалтерского учета.
Клуб не согласился с подобным обвинением, но сообщил, что продолжит сотрудничество с надзорными органами.
«Ювентус» убежден в том, что действовал в соответствии с законами и правилами, регулирующими составление финансовых отчетов, в соответствии с принципами бухгалтерского учета и критериями применения и в соответствии с международной практикой, распространенной в футбольной индустрии.
Выводы комиссии основаны на интерпретации субъективных элементов и применении правил бухгалтерского учета, суждениях и оценках, которые «Ювентус» не разделяет. Клуб провел юридические и бухгалтерские исследования и получил от консультантов юридические и бухгалтерские заключения», – сказано в заявлении туринцев.
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