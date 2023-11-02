Гюндоган объяснил игрокам «Барсы» свои слова после поражения в класико. Хавбек отметил, что в «Сити» подобная критика считалась нормой

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Ла Лига Илкай Гюндоган Класико Футбол

Илкай Гюндоган объяснил игрокам «Барселоны» критику после поражения от «Реала».

Напомним, после поражения «Барселоны» в класико 28 октября Гюндоган выразил недовольство настроем партнеров по команде: «Я пришел сюда не для того, чтобы проигрывать такие матчи. Хочется видеть больше гнева и разочарования в раздевалке». Сообщалось, что руководство и тренерский штаб «блауграны» восприняли критику со стороны полузащитника позитивно, посчитав ее полезной для команды.

По информации El Partidazo de COPE, перед одной из тренировок «Барселоны» Гюндоган объяснил игрокам свои слова. Немецкий полузащитник отметил, что в «Манчестер Сити» подобная критика считалась нормальной после неудачных матчей команды. Отмечается, что игроки «Барселоны» приняли объяснения Гюндогана.

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33 комментария

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Euro_Neuro
Не понимаю, для чего вообще такому опытному и титулованному игроку объяснять свои слова для распиаренной молодежи Барсы. Разве изначально посыл не понятен?
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Karl0709
Илкай молодец всё правильно сказал, а вот Хави нужно как-то лучше мотивировать игроков.
+23
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Master Slova
Ответ Spaten
Всегда бесило когда выложишься, ноги синие, гетры рваные, а потом кто-то на публику начинает пихать. Да пошёл ты, с себя начни
так он и начал, вон даже гол забил
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Ювентиниус
Вот дисциплина,характер горажан во многом блогадаря Пеп,поэтому сити главенствует на вершине много лет.
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Дренажная вода 4
Ответ Euro_Neuro
Не понимаю, для чего вообще такому опытному и титулованному игроку объяснять свои слова для распиаренной молодежи Барсы. Разве изначально посыл не понятен?
Ну раз пришлось объяснять, видимо непонятен. Слишком много неженок собралось в Барсе.
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Kirill IA
Ответ Karl0709
Илкай молодец всё правильно сказал, а вот Хави нужно как-то лучше мотивировать игроков.
после его слов появилось ощущение, что нереализация некоторых убойных моментов была из-за того, что игрокам просто не хватает характера, голода к результату. Любая победа складывается из нюансов, а правильная психология в равных матчах так вообще - ключевой элемент. Там не добежал, там не доработал, там не поборолся и это уже другой результат.

Я допускаю, что он это сказал, потому что наблюдает не первый раз такое расслабленное отношение. Сомневаюсь, что только из-за одного матча стал бы говорить подобное.
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Talgat Ergeshov
Ответ madaev
Кто?
левандовски
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Ювентиниус
Вот дисциплина,характер горажан во многом блогадаря Пеп,поэтому сити главенствует на вершине много лет.
И сам Пеп в порядке, а немотивированных или токсичных игроков тут же за дверь выставляет. Кто-то скажет жёстко, а кто-то поймёт, что на высочайшем уровне по-другому и быть не может. А тут слова приходится объяснять, лол, да Пеп сам бы некоторых каталонцев сейчас хорошенько приложил🤓
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dr. cage
Напомнило ситуацию с Черышевым и Смоловым..

Когда играющий в топовой Ла Лиге Денис, после контрольного матча сборной примерно в том же духе, что и Илкай высказался.. А Федя и иже с ним кокорята обиделись..
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Кирилл
Ответ madaev
Кто?
Те же самые Ферран с Канселу и Лева играли у Пепа в Сити и Баварии соответственно )
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tim_master
Ответ madaev
Кто?
Гюндоган, Ферран, Канселу, Левандовски, Серджи Роберто - это те, кто сразу на ум приходят. Ещё Ориоль Ромеу в Барселоне Б у него должен был поиграть.
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mootoo
Ответ deadjoker
Рой Кин в свое время мог вместо слов и пробить. Правильный менталитет гюндоган показывает.
В олдскульном футболе и Рою Кину могли пробить
Да так что он терялся
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Talgat Ergeshov
Ответ rigobersong
В странах третьего мира все за реал, мог и не напоминать:))
теперь еще больше понятно за что тебя тут просто ненавидят и дело не только в не адекватном фанатизме твоем)
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Ya_Mama
Ответ Euro_Neuro
Не понимаю, для чего вообще такому опытному и титулованному игроку объяснять свои слова для распиаренной молодежи Барсы. Разве изначально посыл не понятен?
А проблема с настроем разве у молодёжи?
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Леван Мкртчян
Ответ Euro_Neuro
Не понимаю, для чего вообще такому опытному и титулованному игроку объяснять свои слова для распиаренной молодежи Барсы. Разве изначально посыл не понятен?
Сколько лишних букв пришлось настрочить , чтобы выдать заранее заготовленное " распиаренной молодежи Барсы". Очередная болевая точка у местных)
Мадридской молодежи даже клубная мега-пиар машина Реала не помогает. Из обычных болельщиков их, тупо, никто не знает за пределами фан-базы Кастильи)
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Роман
Ответ Леван Мкртчян
Сколько лишних букв пришлось настрочить , чтобы выдать заранее заготовленное " распиаренной молодежи Барсы". Очередная болевая точка у местных) Мадридской молодежи даже клубная мега-пиар машина Реала не помогает. Из обычных болельщиков их, тупо, никто не знает за пределами фан-базы Кастильи)
Тебя задели слова нейтрального болельщика?)
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GibsonFlyingV
Ответ dr. cage
Напомнило ситуацию с Черышевым и Смоловым.. Когда играющий в топовой Ла Лиге Денис, после контрольного матча сборной примерно в том же духе, что и Илкай высказался.. А Федя и иже с ним кокорята обиделись..
Кто такой Черышев? А Смолов Реалу и Барсе забивал, Кокора вообще авторитет с ММАевым
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madaev
Ответ Andrew Zinkin
В Барселоне же есть и другие игроки, игравшие у Гвардиолы. Для них это разве не осталось нормой?
Кто?
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Растиньяк
Ты не в сити, тут унижения от Реала будешь терпеть постоянно
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Роман
Давай, Гюндоган, наведи в этом подобие клуба. Покажи им какие стандарты в Сити и какие в БЧК должны быть.
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deadjoker
Рой Кин в свое время мог вместо слов и пробить. Правильный менталитет гюндоган показывает.
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Rachid
Гюндоган - нормальный отвечающий парень и ТОП игрок!
Правильно сделал, что наехал на всех игроков Барсы - еще бы пенделей бы раздал бы этим недоумкам - привыкли на халяву бабло рубить и не переживать за результат:))))
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Mark Anisimov
Со своим самоваром пришел турок
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rigobersong
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