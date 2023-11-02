Гюндоган объяснил игрокам «Барсы» свои слова после поражения в класико. Хавбек отметил, что в «Сити» подобная критика считалась нормой
Илкай Гюндоган объяснил игрокам «Барселоны» критику после поражения от «Реала».
Напомним, после поражения «Барселоны» в класико 28 октября Гюндоган выразил недовольство настроем партнеров по команде: «Я пришел сюда не для того, чтобы проигрывать такие матчи. Хочется видеть больше гнева и разочарования в раздевалке». Сообщалось, что руководство и тренерский штаб «блауграны» восприняли критику со стороны полузащитника позитивно, посчитав ее полезной для команды.
По информации El Partidazo de COPE, перед одной из тренировок «Барселоны» Гюндоган объяснил игрокам свои слова. Немецкий полузащитник отметил, что в «Манчестер Сити» подобная критика считалась нормальной после неудачных матчей команды. Отмечается, что игроки «Барселоны» приняли объяснения Гюндогана.
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Я допускаю, что он это сказал, потому что наблюдает не первый раз такое расслабленное отношение. Сомневаюсь, что только из-за одного матча стал бы говорить подобное.
Когда играющий в топовой Ла Лиге Денис, после контрольного матча сборной примерно в том же духе, что и Илкай высказался.. А Федя и иже с ним кокорята обиделись..
Да так что он терялся
Мадридской молодежи даже клубная мега-пиар машина Реала не помогает. Из обычных болельщиков их, тупо, никто не знает за пределами фан-базы Кастильи)
Правильно сделал, что наехал на всех игроков Барсы - еще бы пенделей бы раздал бы этим недоумкам - привыкли на халяву бабло рубить и не переживать за результат:))))