Гюндоган объяснил игрокам «Барсы» свои слова после поражения в класико. Хавбек отметил, что в «Сити» подобная критика считалась нормой

Илкай Гюндоган объяснил игрокам «Барселоны» критику после поражения от «Реала».

Напомним, после поражения «Барселоны» в класико 28 октября Гюндоган выразил недовольство настроем партнеров по команде: «Я пришел сюда не для того, чтобы проигрывать такие матчи. Хочется видеть больше гнева и разочарования в раздевалке». Сообщалось, что руководство и тренерский штаб «блауграны» восприняли критику со стороны полузащитника позитивно, посчитав ее полезной для команды.

По информации El Partidazo de COPE, перед одной из тренировок «Барселоны» объяснил игрокам свои слова. Немецкий полузащитник отметил, что в « » подобная критика считалась нормальной после неудачных матчей команды. Отмечается, что игроки «Барселоны» приняли объяснения Гюндогана.

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