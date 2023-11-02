Фанаты «Барсы» оскорбляли 7-летнего мальчика с аутизмом в шарфе «Реала» и кинули рядом с ним петарду перед класико. «Мадрид» пригласил пострадавшего и его семью на матч с «Валенсией»
Фанаты «Барселоны» оскорбляли 7-летнего мальчика с аутизмом перед класико.
«Реал» обыграл «Барселону» (2:1) на выезде в прошлую субботу в 11-м туре Ла Лиги.
Как сообщает Marca со ссылкой на El Mundo, перед матчем группа ультрас «Барселоны» численностью 20-25 человек окружила 7-летнего Жайме Фернандеса, на котором был шарф «Реала», когда он и его семья подходили ко входу на стадион. Фанаты стали оскорблять мальчика и бросили петарду, что может сильно пугать детей с аутизмом.
Отмечается, что фанаты не прекратили действия даже после просьбы мамы мальчика остановиться.
После инцидента с семьей пострадавшего мальчика связались представители «Реала». Руководство «сливочных» заявило о готовности оказать необходимую помощь и пригласило семью на домашний матч с «Валенсией», который пройдет 11 ноября.
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Оскорбление черного провокатора - запрет на посещение стадиона, закрытие трибуны, борьба, весь мир поддерживает.
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