Фанаты «Барсы» оскорбляли 7-летнего мальчика с аутизмом в шарфе «Реала» и кинули рядом с ним петарду перед класико. «Мадрид» пригласил пострадавшего и его семью на матч с «Валенсией»

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Ла Лига происшествия болельщики Класико Футбол

Фанаты «Барселоны» оскорбляли 7-летнего мальчика с аутизмом перед класико.

«Реал» обыграл «Барселону» (2:1) на выезде в прошлую субботу в 11-м туре Ла Лиги.

Как сообщает Marca со ссылкой на El Mundo, перед матчем группа ультрас «Барселоны» численностью 20-25 человек окружила 7-летнего Жайме Фернандеса, на котором был шарф «Реала», когда он и его семья подходили ко входу на стадион. Фанаты стали оскорблять мальчика и бросили петарду, что может сильно пугать детей с аутизмом.

Отмечается, что фанаты не прекратили действия даже после просьбы мамы мальчика остановиться.

После инцидента с семьей пострадавшего мальчика связались представители «Реала». Руководство «сливочных» заявило о готовности оказать необходимую помощь и пригласило семью на домашний матч с «Валенсией», который пройдет 11 ноября.

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37 комментариев

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Роман
Неудивительно. Стоит посмотреть на гуруфутбола и рикобергу, то всё встаёт на свои места.
+32
-6
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Тюменский медвежонок
болельщики Барселоны и Месси не совсем адекватные люди к сожалению, того же Климова со спортса возьмите
+29
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Дима
Ответ U
А потом сразу пошли писать комменты на спортсе.
Про заслуженний ЗМ покорителя ЧМ по пенальти и Лиги Лягушатников
+25
-5
+20
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U
А потом сразу пошли писать комменты на спортсе.
+7
-1
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Groznyi2024
Ригоберка что ли
+4
0
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Дима
Ответ Роман
Неудивительно. Стоит посмотреть на гуруфутбола и рикобергу, то всё встаёт на свои места.
в точку
+3
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Богдан
Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
А может быть, это лишь искажение восприятия вследствие появления интернета, огромного количества доступной информации и, как следствие, повышения общей осведомленности населения о происходящих по миру вопиющих ситуациях.
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Николай Корягин
На матч с Валенсией? Чтобы они его под конец добили?
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xQcoW
Ничего другого и не ожидать от клуба, которую скоро, надеюсь, расформируют
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Дима
Ответ umnik3
До сих пор очко подгорает? Казалось бы, причем тут Месси?
согласен никакого отношения к Барсе этот покорииель майами не имеет
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Андрей Некто
У Барсы нет фанатов, все её фанаты это туристы
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DonaldBrashear 2.0
мне кажется, что вообще никто не удивлен, самые неадекватные болельщики в мире.
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Нефанатик
Оскорбление инвалида - пустяк.
Оскорбление черного провокатора - запрет на посещение стадиона, закрытие трибуны, борьба, весь мир поддерживает.
В мире полном лицемерия мы живем.
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Верховный Лорд
Ответ василий иванов
думаешь ты сильно отличаешься от этих недофанатов?
Да
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corazón blanco
М-да очень некрасивый поступок, хорошо, что все хорошо закончилось. И здорово, что Мадрид не остался в стороне и пригласил мальчика на домашний матч, респект! Клубу ничего не стоит, а ему будет очень приятно.
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Нефанатик
Интересно, Ла Лига представит полиции видеозапись этого инцидента?
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umnik3
Ответ Дима
согласен никакого отношения к Барсе этот покорииель майами не имеет
Спать не пора? Завтра в школу. Покоритель верблюжьей лиги же круче МЛС))
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Artem Piatkov
Комментарий удален пользователем
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Bazilic
Идиоты есть везде
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Александр Языков
В каждом матче кто оскорбляет болельщиков Мадрида. с Атлетико на сколько помню тоже самое было . Там тоже кто кого-то оскарбил или унизил . и да я не больльщик Барселоны и Реал
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umnik3
Чудачья везде хватает, они есть и среди болельщиков Барсы Мальчику - душевного равновесия и хорошей адаптации к окружающему миру.
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Sergey Troshin
Глубже чем дно
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Yaroslove
Ну такие идиоты у любой топ-команды в болельщиках найдутся. Помнится была новость про девочку в футболке "Реала", которую фанаты "Атлетико" оскорбляли. Правда фанаты "Реала" тоже не такие белые и пушистые при этом )
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Лимит Лимитович
Болельщики Барселоны такие же адекваты, как и патриоты-зетники. Есть между ними что-то общее
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adekVatt
Ответ Роман
Неудивительно. Стоит посмотреть на гуруфутбола и рикобергу, то всё встаёт на свои места.
Эти двоя ведь и были там
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