Фанаты «Барсы» оскорбляли 7-летнего мальчика с аутизмом в шарфе «Реала» и кинули рядом с ним петарду перед класико. «Мадрид» пригласил пострадавшего и его семью на матч с «Валенсией»

Фанаты «Барселоны» оскорбляли 7-летнего мальчика с аутизмом перед класико.

«Реал» обыграл «Барселону» (2:1) на выезде в прошлую субботу в 11-м туре .

Как сообщает Marca со ссылкой на El Mundo, перед матчем группа ультрас «Барселоны» численностью 20-25 человек окружила 7-летнего Жайме Фернандеса, на котором был шарф «Реала», когда он и его семья подходили ко входу на стадион. Фанаты стали оскорблять мальчика и бросили петарду, что может сильно пугать детей с аутизмом.

Отмечается, что фанаты не прекратили действия даже после просьбы мамы мальчика остановиться.

После инцидента с семьей пострадавшего мальчика связались представители « ». Руководство «сливочных» заявило о готовности оказать необходимую помощь и пригласило семью на домашний матч с «Валенсией», который пройдет 11 ноября.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!