Клопп, Постекоглу, Артета, Эмери претендуют на приз лучшему тренеру октября в АПЛ
АПЛ огласила имена претендентов на приз лучшему тренеру месяца.
На награду лучшему тренеру лиги в октябре претендуют следующие специалисты:
Микель Артета («Арсенал») – 2 победы за месяц, 1 ничья, разница мячей – «+6»;
Унаи Эмери («Астон Вилла») – 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+5»;
Юрген Клопп («Ливерпуль») – 2 победы, 1 ничья, разница мячей – «+5»;
Эндж Постекоглу («Тоттенхэм») – 3 победы, разница мячей – «+4».
Голосование болельщиков продлится до 6 ноября.
В августе и сентябре награду получил Постекоглу.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Но думаю отдадут Постекоглу.