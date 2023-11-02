Клопп, Постекоглу, Артета, Эмери претендуют на приз лучшему тренеру октября в АПЛ

Теги Ливерпуль Микель Артета Астон Вилла премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Тоттенхэм Унаи Эмери Эндж Постекоглу Футбол

АПЛ огласила имена претендентов на приз лучшему тренеру месяца.

На награду лучшему тренеру лиги в октябре претендуют следующие специалисты:

Микель АртетаАрсенал») – 2 победы за месяц, 1 ничья, разница мячей – «+6»;

Унаи ЭмериАстон Вилла») – 2 победы, 1 ничья,  разница мячей – «+5»;

Юрген Клопп («Ливерпуль») – 2 победы, 1 ничья,  разница мячей – «+5»;

Эндж Постекоглу («Тоттенхэм») – 3 победы, разница мячей – «+4». 

Голосование болельщиков продлится до 6 ноября.

В августе и сентябре награду получил Постекоглу.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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19 комментариев

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Born is the King
Однозначно грек
+12
-3
+9
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Roman
Постекоглу уже был два раза, я бы в этот раз "тренеришку" выделил. С Виллой идет в лидерах
+8
-1
+7
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dilovar sharipov
Постекоглу топ
+7
-2
+5
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mr.birik
В очередной раз , Постекоглу …
+7
-3
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Утя Ваткин
А где Тен Хаг
+5
-1
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Бекнур Зиябек
Удивлен мнениями людьми которые топит за Постекоглу. Вы футбол чем смотрите? Ттх выиграл все 3 мачта в Апл, но их сопериниками были команды из нижней части таблицы, другими словами более слабые команды. Исходя из этой логики Артета или Эмери заслуживает эту награду больше чем другие
+6
-3
+3
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Mikhail 1968
Ответ Смари Муха
Больше всех из них мне симпатизирует Артета. Соперники у него были жестче чем у остальных, и результаты не такие уж и плохие, матчи тоже получились интересными. Но думаю отдадут Постекоглу.
он не может Вам симпатизировать, так как он Вас не знает
+3
0
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Смари Муха
Больше всех из них мне симпатизирует Артета. Соперники у него были жестче чем у остальных, и результаты не такие уж и плохие, матчи тоже получились интересными.

Но думаю отдадут Постекоглу.
+3
-1
+2
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Сергей Лимонников
Отдал бы Артете. В октябре был самый сложный график + победа над Сити
+2
0
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Waititi
Постекоглу выше всяких похвал, а если он и дальше так пойдет то снимет проклятие Шпор которые стартуют хорошо и быстро выгорают.
+1
0
+1
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Хызыр
Ответ Утя Ваткин
А где Тен Хаг
+1, тоже удивился, ведь голландец столько рекордов побил, которые десятилетиями держались
+1
0
+1
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JENNINGS
Постекоглу! Реально топ делает с «Тоттенхэмом»!
+2
-2
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Илья Катков
Артета в этот раз мимо
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Joker17
где тен Хаг?
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Igor Krupkin
А где Тен Хаг?
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