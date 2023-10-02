Тен Хаг может выпустить Антони на матч с «Галатасараем». «МЮ» отстранял вингера на фоне обвинений в насилии
Антони может вернуться в состав «Манчестер Юнайтед» во вторник.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что рассматривает возможность включения бразильского вингера в состав на матч с «Галатасараем» в Лиге чемпионов. Игра состоится завтра, 3 октября, начало – в 22:00 по московскому времени.
«Мы рассмотрим Антони. Вчера он впервые тренировался с командой, мы примем решение позже», – сказал тен Хаг.
Напомним, 10 сентября «МЮ» отстранил футболиста на фоне обвинений в насилии в отношении бывшей девушки. 29 сентября клуб отменил отстранение игрока, но решение еще может измениться.
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