Тен Хаг может выпустить Антони на матч с «Галатасараем». «МЮ» отстранял вингера на фоне обвинений в насилии

Антони может вернуться в состав «Манчестер Юнайтед» во вторник.

Главный тренер « » тен Хаг рассказал, что рассматривает возможность включения бразильского вингера в состав на матч с « » в чемпионов. Игра состоится завтра, 3 октября, начало – в 22:00 по московскому времени.

«Мы рассмотрим . Вчера он впервые тренировался с командой, мы примем решение позже», – сказал тен Хаг.

Напомним, 10 сентября «МЮ» отстранил футболиста на фоне обвинений в насилии в отношении бывшей девушки. 29 сентября клуб отменил отстранение игрока, но решение еще может измениться.

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