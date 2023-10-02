Тен Хаг может выпустить Антони на матч с «Галатасараем». «МЮ» отстранял вингера на фоне обвинений в насилии

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Антони Футбол

Антони может вернуться в состав «Манчестер Юнайтед» во вторник.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что рассматривает возможность включения бразильского вингера в состав на матч с «Галатасараем» в Лиге чемпионов. Игра состоится завтра, 3 октября, начало – в 22:00 по московскому времени. 

«Мы рассмотрим Антони. Вчера он впервые тренировался с командой, мы примем решение позже», – сказал тен Хаг. 

Напомним, 10 сентября «МЮ» отстранил футболиста на фоне обвинений в насилии в отношении бывшей девушки. 29 сентября клуб отменил отстранение игрока, но решение еще может измениться. 

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13 комментариев

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Любезный Коссутий
наш медленный вингер Антони, после месячного перерыва, станет еще медленнее. рискует Эрик.
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Алекс
Ответ Мирзоанис Якубов
А что ещё остаётся делать? Начало сезона такое, будто кто-то проклял тен Хага. Куча игроков из-за травм переломаны. Дошло до того, что особо одарённые начали вообще говорить, что некий фрукт и бузова от мира журналистики были правы, поливая его экскрементами. Эрик, терпения, мужик! Адекватные фаны МЮ с тобой! Да, по тактике есть вопросы, но они к любому коучу будут. А так в команду хотя бы дисциплина и высокие стандарты пришли.
Че за высокие стандарты?
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Streetbor
Любимчик возвращается, теперь начнутся кружева на правом фланге в сторону своих ворот))
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Sergey Troshin
Скоро Тен Хагу предъявят за изнасилование над болельщиками
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Алекс
Когда дела швах,то принципиальность мигом улетучивается.
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Любезный Коссутий
Ответ pavlenko_15
А что же они Гринвуда, официально оправданного, слили.. как с таким руководством может быть порядок в клубе..
официально оправдан Гринвуд мог быть только на суде. а суда не было.
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Акира_1
Ответ Любезный Коссутий
наш медленный вингер Антони, после месячного перерыва, станет еще медленнее. рискует Эрик.
Просто Тен Хаг ищет на кого свалить поражения теперь, на эту роль Антони подходит, хотя есть Онана вроде
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Бенисио Дель Пьеро
Ответ Любезный Коссутий
наш медленный вингер Антони, после месячного перерыва, станет еще медленнее. рискует Эрик.
Даже такой Антони лучше бегунка Пеллистри, с которым о правом фланге можно забыть. Бразилец хоть может по классике пробить на удачу
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№7
Ответ Streetbor
Любимчик возвращается, теперь начнутся кружева на правом фланге в сторону своих ворот))
Ну а кого ставить? Пелестри ужасно провел последний матч, Санчо и до скандала не блистал, теперь только в фифу играть может, Бруну или Маунта, а кто тогда в центре играть будет
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