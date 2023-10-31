Уокер – лучший правый защитник по версии FourFourTwo. Трент – 3-й, Канселу – 5-й, Карвахаль – 8-й

Кайл Уокер возглавил список лучших правых защитников мира по версии FourFourTwi.

Футболист « » занял первое место в списке из 10 лучших игроков на этой позиции.

Десятка в полном виде выглядит так:

1. , «Манчестер Сити».

2. , « ».

3. Трент Александер-Арнолд, « ».

4. Киран Триппьер, «Ньюкасл».

5. Жоау Канселу, «Барселона».

6. Бен Уайт, «Арсенал».

7. Джереми Фримпонг, «Байер».

8. Даниэль Карвахаль, «Реал».

9. Джованни Ди Лоренцо, «Наполи».

10. Рис Джеймс, «Челси».

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