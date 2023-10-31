Уокер – лучший правый защитник по версии FourFourTwo. Трент – 3-й, Канселу – 5-й, Карвахаль – 8-й
Кайл Уокер возглавил список лучших правых защитников мира по версии FourFourTwi.
Футболист «Манчестер Сити» занял первое место в списке из 10 лучших игроков на этой позиции.
Десятка в полном виде выглядит так:
1. Кайл Уокер, «Манчестер Сити».
2. Ашраф Хакими, «ПСЖ».
3. Трент Александер-Арнолд, «Ливерпуль».
4. Киран Триппьер, «Ньюкасл».
5. Жоау Канселу, «Барселона».
6. Бен Уайт, «Арсенал».
7. Джереми Фримпонг, «Байер».
8. Даниэль Карвахаль, «Реал».
9. Джованни Ди Лоренцо, «Наполи».
10. Рис Джеймс, «Челси».
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А так ,еще , можно спросить у Винисиуса : кто лучший правый защитник мира, если ,вдруг, прижмет
У парня уже столько ассистов,что у многи полузащитников нету.
вот, 2 позиции уже освободились.
нужно быть просто быстрым и всё.
и ещё Араухо на которого вы намекаете не может остановить Вини без фолов и фолит против него в каждом матче по 3-4раза.
и ещё был матч в кубке(4:0) где Вини просто унижал уругвайца.
а Уокер вообще ничего не дал сделать Винисиусу при этом почти не нарушая правила.
Но как защитнику ему ещё далеко до Кайла
Так тут по навыкам оценка или по количеству сыгранных минут за последний год?