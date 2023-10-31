Уокер – лучший правый защитник по версии FourFourTwo. Трент – 3-й, Канселу – 5-й, Карвахаль – 8-й

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Кайл Уокер возглавил список лучших правых защитников мира по версии FourFourTwi.

Футболист «Манчестер Сити» занял первое место в списке из 10 лучших игроков на этой позиции.

Десятка в полном виде выглядит так:

1. Кайл Уокер, «Манчестер Сити».

2. Ашраф Хакими, «ПСЖ».

3. Трент Александер-Арнолд, «Ливерпуль».

4. Киран Триппьер, «Ньюкасл».

5. Жоау Канселу, «Барселона».

6. Бен Уайт, «Арсенал».

7. Джереми Фримпонг, «Байер».

8. Даниэль Карвахаль, «Реал».

9. Джованни Ди Лоренцо, «Наполи».

10. Рис Джеймс, «Челси».

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47 комментариев

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ТТХ не фарм клуб
И нет Молины из Атлетико. Как же непрофессионально к этим рейтингам относятся, это не трансфермаркт с максимальной адекватностью
+19
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+18
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<~Inter~>
Ответ ТТХ не фарм клуб
И нет Молины из Атлетико. Как же непрофессионально к этим рейтингам относятся, это не трансфермаркт с максимальной адекватностью
Тут как бы и Думфриса нет, который прогрессирует в Интере и является важным игроком у Индзаги
+8
0
+8
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Lavinka
Бисака вне рейтинга , настолько он крут !
+5
0
+5
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Леван Мкртчян
Ответ ТТХ не фарм клуб
И нет Молины из Атлетико. Как же непрофессионально к этим рейтингам относятся, это не трансфермаркт с максимальной адекватностью
Про Молину абсолютно согласен.
А так ,еще , можно спросить у Винисиуса : кто лучший правый защитник мира, если ,вдруг, прижмет
+4
0
+4
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vladimir.kostrichko
Трент по факту уникальный ПЗ...
У парня уже столько ассистов,что у многи полузащитников нету.
+8
-4
+4
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Трент вообще не защитник, а Джеймс лучший правый защ в лазарете, уже на протяжении многих лет.
вот, 2 позиции уже освободились.
+4
0
+4
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Фанат спорта01
Ответ Proper Chels
Рис Джеймс на 10 месте? Ниже прости господи Бена Уайта, Ди Лоренцо и Фримпонга?😭 Начнем с того, что это самый совершенный крайний защитник современности, который элита и в защите, и в атаке. Выбирать лучшего конечно вкусовщина, но 10 место - это позорище)
и сколько лучший правый защитник провёл матчей за последние 2года?
+4
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+3
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Tristan...
Без вариантов. Тот обгон Винисиуса получился эпичным
+3
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ korysh
так посмотреть англичане везде в топе, например, и в претендентах за следующий ЗМ в топ-4 2 англичанина. Но как в сборной собираются на крупном турнире, так обязательно обделаются.
сборной руководит трусливый физрук, увы
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Валуй
5 из 10 англичане , мощно 💪
+6
-5
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Фанат спорта01
Ответ Леван Мкртчян
Про Молину абсолютно согласен. А так ,еще , можно спросить у Винисиуса : кто лучший правый защитник мира, если ,вдруг, прижмет
Как будто остановить Вини это что-то сложное.
нужно быть просто быстрым и всё.
и ещё Араухо на которого вы намекаете не может остановить Вини без фолов и фолит против него в каждом матче по 3-4раза.
и ещё был матч в кубке(4:0) где Вини просто унижал уругвайца.
а Уокер вообще ничего не дал сделать Винисиусу при этом почти не нарушая правила.
+3
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zzzeeerrrooo
Ответ vladimir.kostrichko
Трент по факту уникальный ПЗ... У парня уже столько ассистов,что у многи полузащитников нету.
Это из-за футбола Клоппа , у Робертсона тоже прилично ассистов
Но как защитнику ему ещё далеко до Кайла
+2
-1
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Артём Поддубный
Ответ wadwill13
уокер первый? если он лучший то зачем гвардионла от него летом хотел избавится?
что за чушь? его уговаривали всем Манчестером не уходить.
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Proper Chels
Ответ Фанат спорта01
и сколько лучший правый защитник провёл матчей за последние 2года?
То есть из-за травм условный Ди Лоренцо стал сильнее Джеймса?)
Так тут по навыкам оценка или по количеству сыгранных минут за последний год?
+2
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Артём Поддубный
Ответ korysh
так посмотреть англичане везде в топе, например, и в претендентах за следующий ЗМ в топ-4 2 англичанина. Но как в сборной собираются на крупном турнире, так обязательно обделаются.
потенциал у сборной сумасшедший, состав топовый, я б сказал что сильнее чем у Франции или на уровне. но увы, их федерация не понимает что ставя такую бездарь тренировать такой состав они теряют поколение и шанс на трофеи.
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Gannibal1
карвахаль последние 3 года хорош
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CoTTo
Уокер канечно номер 1, но что делает здесь Трент? он далеко не защитник, а скорее полузащитник ! защитник который не умеет отбирать мячи
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Ruscello
Похоже на правду, но есть нюансы.
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Eden Hazard
Джеймса какой смысл включать? Он лечится все время. Вот если полгода хоть отыграет, то тогда да. И будет явно повыше.
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alexmixer9
Трипьер 4,Джеймс с 5 минутами за 2 года в десятке, зато нет дюмфриса и молины, ну хотя что взять с англичан
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gukmamop
а где Рассказов?
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Men77
Ответ Артём Поддубный
что за чушь? его уговаривали всем Манчестером не уходить.
так он хотел уходить, потому что в состав на постоянной основе не проходил. В финале ЛЧ тоже вроде на лавке сидел, что странно для "лучшего правого защитника"
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korysh
так посмотреть англичане везде в топе, например, и в претендентах за следующий ЗМ в топ-4 2 англичанина. Но как в сборной собираются на крупном турнире, так обязательно обделаются.
0
0
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<~Inter~>
Ответ Валуй
5 из 10 англичане , мощно 💪
а чего ещё ждать от английского издания? Джеймс последние годы больше лечится, чем играет и его всё равно включают в рейтинги
+2
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Kahn01
И где Рассказов?
+1
-1
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