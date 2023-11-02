Маурисио Почеттино: «Мы должны думать, что способны выиграть Кубок лиги. Мы не играем в еврокубках»

Маурисио Почеттино заявил о желании «Челси» выиграть Кубок английской лиги.

Главный тренер «синих» высказался после матча 1/8 финала с «Блэкберном» (2:0).

«Мы должны думать, что для нас это важный турнир. Мы не играем в еврокубках. Для нас это должно стать возможностью [победить], равно как Премьер-лига и , где мы стартуем в январе.

Конечно, мы должны думать, что мы способны выиграть этот турнир», – сказал .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!