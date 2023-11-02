Терзич об 1:0 с «Хоффенхаймом»: «Мы не воспользовались контратаками во втором тайме – в этом аспекте нужно прибавлять»

Теги Боруссия Дортмунд Кубок Германии Хоффенхайм Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич подвел итоги матча с «Хоффенхаймом» (1:0) в Кубке Германии.

«Мы добились заслуженной победы, хотя по игре заслуживали большего. Но получилась так, что интрига сохранялась до конца.

Мы сделали важный шаг вперед, не только выйдя в следующий раунд, но и в плане того, как комбинировали в атаке, располагались на поле и держали соперника далеко от своих ворот.

К сожалению, мы не воспользовались контратаками во втором тайме – в этом аспекте нужно прибавлять», – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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