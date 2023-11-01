Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Арсенал» сыграет с «Вест Хэмом», «Челси» – с «Блэкберном», «МЮ» против «Ньюкасла»

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ньюкаслом» в 1/8 финала Кубка английской лиги.

« » сыграет с « », « » – с « », « » – с «Борнмутом».

Во вторник «Порт Вейл» обыграл «Мэнсфилд» (1:0), «Мидлсбро» справился с «Эксетером» (3:2).

1/8 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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