Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Арсенал» сыграет с «Вест Хэмом», «Челси» – с «Блэкберном», «МЮ» против «Ньюкасла»

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«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ньюкаслом» в 1/8 финала Кубка английской лиги.

«Арсенал» сыграет с «Вест Хэмом», «Челси» – с «Блэкберном», «Ливерпуль» – с «Борнмутом». 

Во вторник «Порт Вейл» обыграл «Мэнсфилд» (1:0), «Мидлсбро» справился с «Эксетером» (3:2). 

Кубок английской лиги

1/8 финала

Вест Хэм – Арсенал
Дата проведения
1 ноября, 22.30, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Челси – Блэкберн
Дата проведения
1 ноября, 22.45, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ипсвич – Фулхэм
Дата проведения
1 ноября, 22.45, «Портман Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эвертон – Бернли
Дата проведения
1 ноября, 22.45, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Борнмут – Ливерпуль
Дата проведения
1 ноября, 22.45, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл
Дата проведения
1 ноября, 23.15, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Мэнсфилд – Порт Вейл 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
31 октября, 22.45, «Филд Милл»
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Гол:
0:1 – 50 Дивайн.
МэнсфилдПим, Флинт, Брант, Макдоналд (Маклафлин, 83), Льюис, Кларк (Боатенг, 59), Рид (Карджилл, 90), Боуэри, Киллор-Данн, Суон (Оутс, 59), Мэрис (Гейл, 59).
Порт ВейлРипли, Сэнг, Смит, Лоу, Дебра (Кэсс, 90), Ойо, Дивайн, Арбластер, Гэррити, Икпеазу (Лофт, 63), Plant.
Предупреждения:
Смит (66), Флинт (70), Томас (87).

 

Эксетер – Мидлсбро 2:3 (1:0, 1:3)
Дата проведения
31 октября, 22.45, «Эксетер Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 13 Тревитт, 1:1 – 49 Роджерс, 1:2 – 59 Сильвера, 2:2 – 66 Тревитт, 2:3 – 82, пенальти Латте-Лат.
ЭксетерСинисало, Эймсон, Фитцуотер (Диабате, 60), Хартридж, Джулс, Митчелл (Харпер, 34), Тэйлор (Ричардс, 79), Кайт, Тревитт, Мускве (Вилдсхут, 60), Скотт.
МидлсброГловер, Дейкстел (ван ден Берг, 87), Макнейр, Фрай, Бангура (Энгель, 83), Барлейзер, Хэкни, Джонс, Роджерс, Сильвера (Крукс, 87), Латте-Лат (Коберн, 90).
Предупреждения:
Тревитт (37), Сильвера (44), Диабате (68), Кайт (75), Роджерс (75), Латте-Лат (83), Колдуэлл (86).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка лиги

Календарь Кубка лиги

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2 комментария

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Roman
Слишком предсказуемые матчи. Фавориты в каждой паре должны проходить дальше. Так что Ньюкасл, Арсенал, Ливерпуль, Блэкберн и Бернли идут дальше
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red hikkikomori
Вчера огонь-матч был у Миддлсбро, все голы на загляденье, все-таки есть свой особый шарм в бей-беги футболе.
Хотелось бы чтобы МЮ прошел Ньюкасл и попал на Миддлсбро, чтобы Каррик отправил Хага в отставку - мне было бы очень приятно)
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