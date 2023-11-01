Кубок английской лиги. 1/8 финала. «Арсенал» сыграет с «Вест Хэмом», «Челси» – с «Блэкберном», «МЮ» против «Ньюкасла»
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ньюкаслом» в 1/8 финала Кубка английской лиги.
«Арсенал» сыграет с «Вест Хэмом», «Челси» – с «Блэкберном», «Ливерпуль» – с «Борнмутом».
Во вторник «Порт Вейл» обыграл «Мэнсфилд» (1:0), «Мидлсбро» справился с «Эксетером» (3:2).
1/8 финала
- Дата проведения
- 1 ноября, 22.30, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 1 ноября, 22.45, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 1 ноября, 22.45, «Портман Роуд»
- Дата проведения
- 1 ноября, 22.45, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 1 ноября, 22.45, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 1 ноября, 23.15, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 31 октября, 22.45, «Филд Милл»
- Гол:
- 0:1 – 50 Дивайн.
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Мэнсфилд –
Пим, Флинт, Брант, Макдоналд (Маклафлин, 83), Льюис, Кларк (Боатенг, 59), Рид (Карджилл, 90), Боуэри, Киллор-Данн, Суон (Оутс, 59), Мэрис (Гейл, 59).
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Порт Вейл –
Рипли, Сэнг, Смит, Лоу, Дебра (Кэсс, 90), Ойо, Дивайн, Арбластер, Гэррити, Икпеазу (Лофт, 63), Plant.
- Дата проведения
- 31 октября, 22.45, «Эксетер Сент-Джеймс Парк»
- Голы:
- 1:0 – 13 Тревитт, 1:1 – 49 Роджерс, 1:2 – 59 Сильвера, 2:2 – 66 Тревитт, 2:3 – 82, пенальти Латте-Лат.
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Эксетер –
Синисало, Эймсон, Фитцуотер (Диабате, 60), Хартридж, Джулс, Митчелл (Харпер, 34), Тэйлор (Ричардс, 79), Кайт, Тревитт, Мускве (Вилдсхут, 60), Скотт.
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Мидлсбро –
Гловер, Дейкстел (ван ден Берг, 87), Макнейр, Фрай, Бангура (Энгель, 83), Барлейзер, Хэкни, Джонс, Роджерс, Сильвера (Крукс, 87), Латте-Лат (Коберн, 90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Хотелось бы чтобы МЮ прошел Ньюкасл и попал на Миддлсбро, чтобы Каррик отправил Хага в отставку - мне было бы очень приятно)