«МЮ» проиграл 8 из первых 15 матчей впервые с сезона-1962/63, 5 из первых 10 домашних игр – с 1930 года

У «Манчестер Юнайтед» худший старт сезона с середины прошлого века.

Сегодня команда Эрика тен была разгромлена « » (0:3) в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Манкунианцы проиграли 8 из 15 матчей сезона. Подобного не было с 1962 года – тогда было 9 поражений. Также «МЮ» впервые с сезона-1930/31 уступил в 5 из 10 домашних игр.

В текущем сезоне « » проиграл «Тоттенхэму», «Арсеналу», «Брайтону», «Баварии», «Кристал Пэлас», «Галатасараю», «Манчестер Сити» и «Ньюкаслу».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!