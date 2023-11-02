«МЮ» проиграл 8 из первых 15 матчей впервые с сезона-1962/63, 5 из первых 10 домашних игр – с 1930 года
У «Манчестер Юнайтед» худший старт сезона с середины прошлого века.
Сегодня команда Эрика тен Хага была разгромлена «Ньюкаслом» (0:3) в 1/8 финала Кубка английской лиги.
Манкунианцы проиграли 8 из 15 матчей сезона. Подобного не было с 1962 года – тогда было 9 поражений. Также «МЮ» впервые с сезона-1930/31 уступил в 5 из 10 домашних игр.
В текущем сезоне «МЮ» проиграл «Тоттенхэму», «Арсеналу», «Брайтону», «Баварии», «Кристал Пэлас», «Галатасараю», «Манчестер Сити» и «Ньюкаслу».
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