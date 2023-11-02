«МЮ» проиграл 8 из первых 15 матчей впервые с сезона-1962/63, 5 из первых 10 домашних игр – с 1930 года

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Кубок английской лиги Эрик тен Хаг Футбол

У «Манчестер Юнайтед» худший старт сезона с середины прошлого века.

Сегодня команда Эрика тен Хага была разгромлена «Ньюкаслом» (0:3) в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Манкунианцы проиграли 8 из 15 матчей сезона. Подобного не было с 1962 года – тогда было 9 поражений. Также «МЮ» впервые с сезона-1930/31 уступил в 5 из 10 домашних игр.

В текущем сезоне «МЮ» проиграл «Тоттенхэму», «Арсеналу», «Брайтону», «Баварии», «Кристал Пэлас», «Галатасараю», «Манчестер Сити» и «Ньюкаслу».

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14 комментариев

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Александр Мариус
дайте тенхагу поработать
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Eduard Rastryopin
Уже пора книгу рекордов Тен Хага на бумаге печатать.
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Ебздрогыч
В текущем сезоне «МЮ» проиграл «Тоттенхэму», «Арсеналу», «Брайтону», «Баварии», «Кристал Пэлас», «Галатасараю», «Манчестер Сити» и «Ньюкаслу».

Это еще повезло, что с Саарбрюкеном не играли
+13
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Роман
Так как МЮ основан в 1878 году, возможно Хаг успеет и рекорды 19 века переписать.
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Глебиньо
домой....домой....пора домой.....!!!!!
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eRo
У нас после Мойеса и Ван Галя рекорды остались? Тен хаг пришел их побить.
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This DayWalker
Тен Хаг любит бить рекорды, судя по всему
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Adrenaline Z
не позор ли это ?
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Ваня Ангальт
Ответ Александр Мариус
дайте тенхагу поработать
У него просто цель в чемпионшип выйти.
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