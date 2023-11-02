«Арсенал» потерпел крупнейшее поражение в гостях у «Вест Хэма» в эпоху АПЛ – 1:3 в Кубке лиги

Теги Вест Хэм Микель Артета Дэвид Мойес премьер-лига Англия Арсенал Кубок английской лиги Футбол

«Вест Хэм» одержал крупнейшую домашнюю победу над «Арсеналом» в эпоху АПЛ.

Сегодня команда Дэвида Мойеса обыграла «канониров» со счетом 3:1 в Кубке английской лиги.

В последний раз «молотобойцы» побеждали «Арсенал» на своем поле с разницей в два гола в апреле 1987 года в рамках чемпионата Англии.

Также для «Вест Хэма» сегодняшняя победа стала первой за последние 9 матчей против этого соперника.

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4 комментария

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Kastiliexo
Arteta просто слил ненужный кубок
+4
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+2
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Сардoр Ikramov
слив
+3
-1
+2
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Morning Again
Учитывая дальнейший плотный график, этот проигрыш в КАЛе совершенно не выглядит проблемой для канониров.
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