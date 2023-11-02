«Арсенал» потерпел крупнейшее поражение в гостях у «Вест Хэма» в эпоху АПЛ – 1:3 в Кубке лиги

«Вест Хэм» одержал крупнейшую домашнюю победу над «Арсеналом» в эпоху АПЛ.

Сегодня команда обыграла «канониров» со счетом 3:1 в Кубке английской лиги.

В последний раз «молотобойцы» побеждали « » на своем поле с разницей в два гола в апреле 1987 года в рамках чемпионата Англии.

Также для « » сегодняшняя победа стала первой за последние 9 матчей против этого соперника.

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