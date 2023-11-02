«Бавария» вылетела из Кубка Германии от «Саарбрюкена» из 3-й лиги. Прервалась 13-матчевая серия без поражений
«Бавария» вылетела из Кубка Германии, прервав серию без поражений.
Команда Томаса Тухеля пропустила от «Саарбрюкена» на 6-й добавленной минуте во втором раунде Кубка и проиграла со счетом 1:2.
Мюнхенцы потерпели первое поражение за последние 14 матчей. 4 ноября они выступят в гостях у дортмундской «Боруссии» в рамках 10-го тура Бундеслиги.
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