«Бавария» вылетела из Кубка Германии от «Саарбрюкена» из 3-й лиги. Прервалась 13-матчевая серия без поражений

Теги Бавария бундеслига Германия Кубок Германии Д3 Германия Саарбрюкен Томас Тухель Футбол

«Бавария» вылетела из Кубка Германии, прервав серию без поражений.

Команда Томаса Тухеля пропустила от «Саарбрюкена» на 6-й добавленной минуте во втором раунде Кубка и проиграла со счетом 1:2.

Мюнхенцы потерпели первое поражение за последние 14 матчей. 4 ноября они выступят в гостях у дортмундской «Боруссии» в рамках 10-го тура Бундеслиги.

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18 комментариев

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Старик Стариканов
страшно представить чтобы Саарбрюкен сделал бы с мю
+18
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курский вокзал. стою
Эффект Кейна
+7
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Николай Климов
Кейн даже со скамейки не вышел и вот результат
+5
-1
+4
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ХавиГави_Паратрупер
Теория «дело было в Кейне, а не ТТХ» потихоньку крепнет😏
+3
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Роман
Неожиданно
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Халид Агаметов
Основным составом надо от начала играть, вот когда забьют пару голов потом заменять
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fara4444
очень надеюсь что наконец то уволят Тухлого
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Михо
Это все отголоски кретинского решения уволить Нагеля и пригласить Тухеля. Кана и Хасана уже нет в клубе, но дело их живет в лице Тухеля
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Всеволод Бобров
просто позор, им самим не стыдно потом домой ехать? Долларовые миллионеры со всеми своими ништяками проигрывают обычным футболистам с 3 лиги Германии.
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Groznyi2024
Интересно, какой кэф был
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хавбек+
четвертый заход подряд профукать, причем с Нагелем, Тухелем, Фликом все кого боготворили эксперты бундеслиги
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Халид Агаметов
Ответ fara4444
очень надеюсь что наконец то уволят Тухлого
Конечно, надо менять на алонсо
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fara4444
Ответ Халид Агаметов
Конечно, надо менять на алонсо
ну Алонсо сейчас занять !!!!
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