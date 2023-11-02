«Бавария» вылетела из Кубка Германии от клуба из низших лиг во 2-й раз за 4 сезона. Команде из 3-го дивизиона или ниже не проигрывали 23 года
«Бавария» проиграла в Кубке Германии клубу из третьего дивизиона.
Команда тренера Томаса Тухеля уступила «Саарбрюкену» (1:2) в матче второго раунда Кубка Германии.
Мюнхенский клуб вылетел в матче с соперником из низших лиг во второй раз за последние четыре розыгрыша.
В 2021 году «Бавария» проиграла команде «Хольштайн Киль» в серии пенальти также во втором раунде турнира.
Кроме того, «Бавария» впервые за 23 года вылетела из турнира, проиграв сопернику из третьего дивизиона и ниже.
В прошлый раз это произошло в ноябре 2000 года в матче против «Магдебурга», игравшего тогда в четвертом дивизионе.
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