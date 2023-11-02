«Бавария» вылетела из Кубка Германии от клуба из низших лиг во 2-й раз за 4 сезона. Команде из 3-го дивизиона или ниже не проигрывали 23 года

Теги Бавария бундеслига Германия Кубок Германии Саарбрюкен Томас Тухель Футбол

«Бавария» проиграла в Кубке Германии клубу из третьего дивизиона.

Команда тренера Томаса Тухеля уступила «Саарбрюкену» (1:2) в матче второго раунда Кубка Германии.

Мюнхенский клуб вылетел в матче с соперником из низших лиг во второй раз за последние четыре розыгрыша.

В 2021 году «Бавария» проиграла команде «Хольштайн Киль» в серии пенальти также во втором раунде турнира.

Кроме того, «Бавария» впервые за 23 года вылетела из турнира, проиграв сопернику из третьего дивизиона и ниже.

В прошлый раз это произошло в ноябре 2000 года в матче против «Магдебурга», игравшего тогда в четвертом дивизионе.

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3 комментария

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fara4444
ждем уволнение Тухеля!!
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j30
не сравнивайте это поражение с поражением от хольштайна , хольштайн на момент игры был одним из лидеров 2 бундеслиги то есть эта была команда уровня бундеслиги и проиграли по пенальти , и это было зимой посреди тяжелого насыщеного сезона
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+3
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Bayern2004
С Магдебургом было по пенальти,а тут чистая победа Саарбрюккена.
+1
0
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