«Бавария» вылетела из Кубка Германии от клуба из низших лиг во 2-й раз за 4 сезона. Команде из 3-го дивизиона или ниже не проигрывали 23 года

«Бавария» проиграла в Кубке Германии клубу из третьего дивизиона.

Команда тренера уступила « » (1:2) в матче второго раунда Кубка Германии.

Мюнхенский клуб вылетел в матче с соперником из низших лиг во второй раз за последние четыре розыгрыша.

В 2021 году « » проиграла команде «Хольштайн Киль» в серии пенальти также во втором раунде турнира.

Кроме того, «Бавария» впервые за 23 года вылетела из турнира, проиграв сопернику из третьего дивизиона и ниже.

В прошлый раз это произошло в ноябре 2000 года в матче против «Магдебурга», игравшего тогда в четвертом дивизионе.

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