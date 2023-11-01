Месси о любимом голе: «Вспоминаю, как забил «Реалу» в полуфинале ЛЧ, когда «Барса» победила 2:0 на «Бернабеу»

Теги МЛС Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Интер Майами Футбол

Лионель Месси назвал гол в ворота «Реала» самым запоминающимся для него.

– Вы забили свыше 800 голов за карьеру. Есть ли у вас любимый?

– Ну, я всегда говорю, что важные голы – это те, которые забиты в финале Лиги чемпионов, в финале чемпионата мира.

Гол, который я всегда вспоминаю, – тот, что был забит «Реалу», когда мы победили на «Бернабеу» 2:0 в полуфинале Лиги чемпионов [в 2011 году], – сказал бывший нападающий «Барселоны».

На 87-й минуте первой полуфинальной игры аргентинец, получив мяч у центрального круга, обыграл нескольких футболистов «Реала» и отправил мяч в сетку, сделав счет 2:0. В ответном матче команды сыграли вничью – 1:1.

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27 комментариев

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Александр Жук
да, это был шедевр ЛЧ
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corazón blanco
Ну, тот проход действительно был шедевральным, оставил всю оборону Мадрида в дураках. Я конечно тогда был расстроен, но не восхититься этим было просто невозможно.
+17
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+14
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fRsk
А ассист от Буси то какой!
+13
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Bazilic
Просто безумный гол. Особенно учитывая то, что в те годы Реал выходил на Классико с одной целью - сломать Месси. Рамос, Пепе и другие костоломы должны были удаляться каждый матч, но почему-то играли
Но даже так Лео делал с Реалом все, что хотел
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FOOTBALL Live
Ответ Bazilic
Для меня лучший гол Месси - в ворота Бетиса с передачи Ракитича Это было что-то невероятное, по сей день перед глазами
помню тот гол, тогда болельщики Бетиса стоя аплодировали это было супер много у Месси супер голов, например в финале кубка Испании, когда он обошёл четверых с середины поля и забил Атлетик ,тогда ещё комментатор крикнул * как он это сделал, четырёх карл *)) так и никто не понял, что значило четырёх карл
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Квадратное личико
Ответ Роналдо зе ориджинал
В том матче Пепе был удалён за симуляцию Алвеса, в прочем в те годы игроков Реала удаляли чуть ли не в каждом матче за симуляции Альбы, Алвеса, Суареса и т.д. но Месси играл в том матче феноменально как и всегда
Именно! А ещё отменили 18 чистых голов Реала. И не поставили 47 пенальти в ворота Барсы.

Но вообще-то ни Альбы, ни тем более Суареса в том году в Барсе ещё не было. Но это ненужные детали всё, мы тут не за правдой собрались, а за артёмкиной накруткой. Артёмка и сотни плюсов лжи про Месси - это как Инь и Янь 😉
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Роналдо зе ориджинал
Ответ Bazilic
Просто безумный гол. Особенно учитывая то, что в те годы Реал выходил на Классико с одной целью - сломать Месси. Рамос, Пепе и другие костоломы должны были удаляться каждый матч, но почему-то играли Но даже так Лео делал с Реалом все, что хотел
В том матче Пепе был удалён за симуляцию Алвеса, в прочем в те годы игроков Реала удаляли чуть ли не в каждом матче за симуляции Альбы, Алвеса, Суареса и т.д. но Месси играл в том матче феноменально как и всегда
+12
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Bazilic
Для меня лучший гол Месси - в ворота Бетиса с передачи Ракитича
Это было что-то невероятное, по сей день перед глазами
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Rus Donskoy
знатно хозяин Лео издевался над судейским реалом
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Bazilic
Ответ Artem Piatkov
Комментарий удален пользователем
Просто посмотри нарезки
Его встречали так, будто это хоккей. Месси каждый матч через бедра и ноги игроков Реала летал. А сколько там было грязи от Рамоса и Пепе…
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corazón blanco
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Риго себе не изменяет, как всегда с "уважением" относится к игрокам Мадрида и клубу, коверкая имена и фамилии. Риго, тебе уже 30+ лет, а пишешь, как маленький обиженный ребенок.

Никто из болельщиков своего клуба не любит, когда его команда пропускает и проигрывает, но иногда можно и нужно восхититься голами и игрой соперника.

Бернабеу аплодировал Рональдиньо за ту игру, это было действительно феноменально, аплодировали Дель Пьеро, аплодировали Месси. Иногда нужно уметь абстрагироваться от клубных пристрастий и просто насладиться шедевром, пускай и в ворота твоей любимой команды, ведь это футбол.
Касильяс - легендарный вратарь, Месси всегда говорил, что это один из самых сложных его соперников на поле. Но ты и его не обошел стороной.
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FOOTBALL Live
Месси больше всех забил реалу в истории Барселоны 27 мячей +1 в сша коммерческий турнир! действительно Месси останется в истории хозяином реала
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NomerSports
типичный соло гол Месси . статус матча лишь показывает величие этого игрока.
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rigobersong
Ответ fRsk
А ассист от Буси то какой!
Бускетс там на таком расслабоне был, будто пришел в СДЮШОР мастер класс показать, просто катнул мяч Месси и смотрел за шедевром:))
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Universal1000
По красоте да.
Реал Моуриньо безоговорочно одна из самых грязных команд в истории футбола с 1893-го года так точно.
Постоянно издеваться над ними было наслаждением.
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Хызыр
Лучший гол Месси - гол Бетису, когда он не глядя на ворота в касание подсек мяч и он медленно планировал за шиворот голкиперу, и упал в ворота от перекладины. Сотню раз пересматривал, эстетическое удовольствие приносит. Тогда еще даже болелы Бетиса аплодировали
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Dark.Babysitter
Лучшие голы были Хетафе и Атлетику
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Вальдано
Забей, Холанд, такой Реалу или Интеру - и ЗМ твой. Что мешало? А так - извини..
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Artem Piatkov
Ответ Bazilic
Просто безумный гол. Особенно учитывая то, что в те годы Реал выходил на Классико с одной целью - сломать Месси. Рамос, Пепе и другие костоломы должны были удаляться каждый матч, но почему-то играли Но даже так Лео делал с Реалом все, что хотел
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Квадратное личико
Ответ Роналдо зе ориджинал
В том матче Пепе был удалён за симуляцию Алвеса, в прочем в те годы игроков Реала удаляли чуть ли не в каждом матче за симуляции Альбы, Алвеса, Суареса и т.д. но Месси играл в том матче феноменально как и всегда
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Bazilic
Ответ Квадратное личико
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Это что за удивительные цифры?)
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rigobersong
"болельщики" реала могут в очередной раз насладиться:))

https://youtu.be/WdJuy4PJc6s?si=M1LCrE6noU3smjVF
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rigobersong
Ответ corazón blanco
Ну, тот проход действительно был шедевральным, оставил всю оборону Мадрида в дураках. Я конечно тогда был расстроен, но не восхититься этим было просто невозможно.
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rigobersong
Ответ FOOTBALL Live
Месси больше всех забил реалу в истории Барселоны 27 мячей +1 в сша коммерческий турнир! действительно Месси останется в истории хозяином реала
Дырильос постоянный клиент был:)
+5
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