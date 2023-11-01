Месси о любимом голе: «Вспоминаю, как забил «Реалу» в полуфинале ЛЧ, когда «Барса» победила 2:0 на «Бернабеу»
Лионель Месси назвал гол в ворота «Реала» самым запоминающимся для него.
– Вы забили свыше 800 голов за карьеру. Есть ли у вас любимый?
– Ну, я всегда говорю, что важные голы – это те, которые забиты в финале Лиги чемпионов, в финале чемпионата мира.
Гол, который я всегда вспоминаю, – тот, что был забит «Реалу», когда мы победили на «Бернабеу» 2:0 в полуфинале Лиги чемпионов [в 2011 году], – сказал бывший нападающий «Барселоны».
На 87-й минуте первой полуфинальной игры аргентинец, получив мяч у центрального круга, обыграл нескольких футболистов «Реала» и отправил мяч в сетку, сделав счет 2:0. В ответном матче команды сыграли вничью – 1:1.
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Но даже так Лео делал с Реалом все, что хотел
Но вообще-то ни Альбы, ни тем более Суареса в том году в Барсе ещё не было. Но это ненужные детали всё, мы тут не за правдой собрались, а за артёмкиной накруткой. Артёмка и сотни плюсов лжи про Месси - это как Инь и Янь 😉
Это было что-то невероятное, по сей день перед глазами
Его встречали так, будто это хоккей. Месси каждый матч через бедра и ноги игроков Реала летал. А сколько там было грязи от Рамоса и Пепе…
Никто из болельщиков своего клуба не любит, когда его команда пропускает и проигрывает, но иногда можно и нужно восхититься голами и игрой соперника.
Бернабеу аплодировал Рональдиньо за ту игру, это было действительно феноменально, аплодировали Дель Пьеро, аплодировали Месси. Иногда нужно уметь абстрагироваться от клубных пристрастий и просто насладиться шедевром, пускай и в ворота твоей любимой команды, ведь это футбол.
Касильяс - легендарный вратарь, Месси всегда говорил, что это один из самых сложных его соперников на поле. Но ты и его не обошел стороной.
Реал Моуриньо безоговорочно одна из самых грязных команд в истории футбола с 1893-го года так точно.
Постоянно издеваться над ними было наслаждением.
https://youtu.be/WdJuy4PJc6s?si=M1LCrE6noU3smjVF