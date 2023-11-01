Месси о любимом голе: «Вспоминаю, как забил «Реалу» в полуфинале ЛЧ, когда «Барса» победила 2:0 на «Бернабеу»

Лионель Месси назвал гол в ворота «Реала» самым запоминающимся для него.

– Вы забили свыше 800 голов за карьеру. Есть ли у вас любимый?

– Ну, я всегда говорю, что важные голы – это те, которые забиты в финале чемпионов, в финале чемпионата мира.

Гол, который я всегда вспоминаю, – тот, что был забит «Реалу», когда мы победили на «Бернабеу» 2:0 в полуфинале Лиги чемпионов [в 2011 году], – сказал бывший нападающий «Барселоны».

На 87-й минуте первой полуфинальной игры аргентинец, получив мяч у центрального круга, обыграл нескольких футболистов « » и отправил мяч в сетку, сделав счет 2:0. В ответном матче команды сыграли вничью – 1:1.

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