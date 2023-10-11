Упамекано выбыл до ноября из-за травмы бедра. В «Баварии» надеются, что де Лигт будет готов сыграть 21-го с «Майнцем»

Теги Бавария Сборная Франции по футболу лига 1 Франция травмы Дайо Упамекано Маттейс де Лигт Здоровье Футбол

Дайо Упамекано может пропустить остаток октября из-за травмы.

Защитник «Баварии» получил повреждение задней поверхности бедра во время матча против «Фрайбурга» (3:0). Associated Press передает, что футболист выбыл на несколько недель и восстановится, вероятно, не раньше 4 ноября.

Мюнхенцы надеются на скорейшее возвращение Маттейса де Лигта. Вчера он приступил к беговым упражнениям. В клубе оптимистично настроены насчет возможного выхода защитника на игру с «Майнцем» 21 октября, отмечает журналист Керри Хау.

Упамекано в текущем сезоне провел в Бундеслиге 7 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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ПавелАвер
Де Лигт всегда готов ,при этом он ещё и может голы забивать . И относительно Упомекано, он точно не хуже играет в обороне.
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Jor Hakobyan
Ответ ПавелАвер
Де Лигт всегда готов ,при этом он ещё и может голы забивать . И относительно Упомекано, он точно не хуже играет в обороне.
По моему Де Лигт всегда был лучше чем француз.
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Jor Hakobyan
Был бы у нас Жиру и нечего было бы беспокоиться
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ПавелАвер
Ответ Jor Hakobyan
По моему Де Лигт всегда был лучше чем француз.
спады и у него были ,но по крайней мере он уверенно смотрится на поле , а не испуганный как Упомекано
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