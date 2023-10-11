Упамекано выбыл до ноября из-за травмы бедра. В «Баварии» надеются, что де Лигт будет готов сыграть 21-го с «Майнцем»

Дайо Упамекано может пропустить остаток октября из-за травмы.

Защитник «Баварии» получил повреждение задней поверхности бедра во время матча против «Фрайбурга» (3:0). Associated Press передает, что футболист выбыл на несколько недель и восстановится, вероятно, не раньше 4 ноября.

Мюнхенцы надеются на скорейшее возвращение Маттейса де . Вчера он приступил к беговым упражнениям. В клубе оптимистично настроены насчет возможного выхода защитника на игру с «Майнцем» 21 октября, отмечает журналист Керри Хау.

в текущем сезоне провел в Бундеслиге 7 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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