Упамекано выбыл до ноября из-за травмы бедра. В «Баварии» надеются, что де Лигт будет готов сыграть 21-го с «Майнцем»
Дайо Упамекано может пропустить остаток октября из-за травмы.
Защитник «Баварии» получил повреждение задней поверхности бедра во время матча против «Фрайбурга» (3:0). Associated Press передает, что футболист выбыл на несколько недель и восстановится, вероятно, не раньше 4 ноября.
Мюнхенцы надеются на скорейшее возвращение Маттейса де Лигта. Вчера он приступил к беговым упражнениям. В клубе оптимистично настроены насчет возможного выхода защитника на игру с «Майнцем» 21 октября, отмечает журналист Керри Хау.
Упамекано в текущем сезоне провел в Бундеслиге 7 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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