Горетцка сломал руку в игре с «Майнцем» и перенес операцию. Он надеется вернуться к матчу с «Дортмундом» 4 ноября
Леон Горетцка из-за травмы руки пропустит ближайшие матчи «Баварии».
Полузащитник получил перелом в игре с «Майнцем» (3:1) в субботу. Он был заменен на 75-й минуте.
Мюнхенцы сообщили, что 28-летний футболист уже перенес операцию и не сыграет в ближайших матчах.
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, Горетцка надеется вернуться к матчу против дортмундской «Боруссии» в 10-м туре Бундеслиги. Игра пройдет 4 ноября.
В текущем сезоне на счету полузащитника 8 матчей и 2 гола в чемпионате Германии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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