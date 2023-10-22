Горетцка сломал руку в игре с «Майнцем» и перенес операцию. Он надеется вернуться к матчу с «Дортмундом» 4 ноября

Леон Горетцка из-за травмы руки пропустит ближайшие матчи «Баварии».

Полузащитник получил перелом в игре с « » (3:1) в субботу. Он был заменен на 75-й минуте.

Мюнхенцы сообщили, что 28-летний футболист уже перенес операцию и не сыграет в ближайших матчах.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, надеется вернуться к матчу против дортмундской « » в 10-м туре Бундеслиги. Игра пройдет 4 ноября.

В текущем сезоне на счету полузащитника 8 матчей и 2 гола в чемпионате Германии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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