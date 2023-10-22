Горетцка сломал руку в игре с «Майнцем» и перенес операцию. Он надеется вернуться к матчу с «Дортмундом» 4 ноября

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Майнц бундеслига Германия травмы Леон Горетцка Здоровье Футбол

Леон Горетцка из-за травмы руки пропустит ближайшие матчи «Баварии».

Полузащитник получил перелом в игре с «Майнцем» (3:1) в субботу. Он был заменен на 75-й минуте.

Мюнхенцы сообщили, что 28-летний футболист уже перенес операцию и не сыграет в ближайших матчах.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, Горетцка надеется вернуться к матчу против дортмундской «Боруссии» в 10-м туре Бундеслиги. Игра пройдет 4 ноября.

В текущем сезоне на счету полузащитника 8 матчей и 2 гола в чемпионате Германии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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7 комментариев

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Дмитрий Крутенко
Перелом с хирургическим вмешательством за две недели вылечит?)
+5
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Grachev
Здоровья Леону ! Очень качественный полузащитник
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Михо
Здоровья Леон! Начал набирать свою лучшую форму, напоминает себя прежнего
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NickFourteen
Скорее всего что они любую процедуру называют операцией
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keeperfcb
Ответ Дмитрий Крутенко
Перелом с хирургическим вмешательством за две недели вылечит?)
Он то ли палец сломал, то ли кисть
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max. still2
Ответ Дмитрий Крутенко
Перелом с хирургическим вмешательством за две недели вылечит?)
Вообще-то за 20 дней.. Ну кто же считает
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