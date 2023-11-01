«Байер» Алонсо одержал 9-ю победу подряд и повторил рекордную серию клуба в высшей лиге

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Кубок Германии Зандхаузен Футбол

«Байер» повторил свою рекордную победную серию.

Победа над «Зандхаузеном» (5:2) в матче 2-го раунда Кубка Германии стала для «Байера» 9-й подряд во всех турнирах.

Это повторение рекорда клуба с момента выхода в Бундеслигу в 1979 году. Ранее «Байер» провел такую же серию в 2013 году под руководством Сами Хююпи и Саши Левандовского.

Отметим, что «Байер» под руководством Хаби Алонсо выиграл все матчи с начала сезона за исключением ничьей с «Баварией» в 4-м туре Бундеслиги (2:2).

Я наслаждаюсь «Байером» Алонсо. И вам рекомендую!

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14 комментариев

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Isa Babaev
Ответ Spaten
А сколько раз Тухель может добить с центра поля?
У Тухеля ЛЧ
+7
-1
+6
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Lindeman
Ответ Квадратное личико
Переход в Баварию через 1...2...
После этого, переход в физруки через 1…2…
+3
-2
+1
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Квадратное личико
Переход в Баварию через 1...2...
+1
-1
0
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Spaten
А сколько раз Тухель может добить с центра поля?
+2
-2
0
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corazón blanco
Зандхаузен доставил Байеру серьезных проблем в этом матче, но я очень рад за успехи и такие потрясающие результаты у Хаби. Пусть это продолжается, как можно дольше. Надеюсь сможет с такой короткой скамейкой поддерживать интригу и до самого конца навязывать борьбу за салатницу Баварии.
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Young Anton
Не удивлюсь если карьера тренерская у Алонсо вверх пойдет. Он внушает
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Kent88
вот если бы он со спартаком 9 побед к ряду сделал бы…
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