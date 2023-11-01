«Байер» Алонсо одержал 9-ю победу подряд и повторил рекордную серию клуба в высшей лиге
«Байер» повторил свою рекордную победную серию.
Победа над «Зандхаузеном» (5:2) в матче 2-го раунда Кубка Германии стала для «Байера» 9-й подряд во всех турнирах.
Это повторение рекорда клуба с момента выхода в Бундеслигу в 1979 году. Ранее «Байер» провел такую же серию в 2013 году под руководством Сами Хююпи и Саши Левандовского.
Отметим, что «Байер» под руководством Хаби Алонсо выиграл все матчи с начала сезона за исключением ничьей с «Баварией» в 4-м туре Бундеслиги (2:2).
Я наслаждаюсь «Байером» Алонсо. И вам рекомендую!
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