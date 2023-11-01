«Байер» Алонсо одержал 9-ю победу подряд и повторил рекордную серию клуба в высшей лиге

«Байер» повторил свою рекордную победную серию.

Победа над « » (5:2) в матче 2-го раунда Кубка Германии стала для « » 9-й подряд во всех турнирах.

Это повторение рекорда клуба с момента выхода в Бундеслигу в 1979 году. Ранее «Байер» провел такую же серию в 2013 году под руководством Сами Хююпи и Саши Левандовского.

Отметим, что «Байер» под руководством выиграл все матчи с начала сезона за исключением ничьей с «Баварией» в 4-м туре Бундеслиги (2:2).

Я наслаждаюсь «Байером» Алонсо. И вам рекомендую!

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!