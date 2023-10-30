«Байер» при Хаби Алонсо выиграл 8 матчей подряд. Это рекорд клуба с момента выхода в Бундеслигу в 1979-м

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Клаус Топпмеллер рекорды Футбол

«Байер» при Хаби Алонсо выиграл 8 матчей подряд во всех турнирах.

Это рекорд клуба с момента выхода в Бундеслигу в 1979 году.

Алонсо превзошел достижение Клауса Топпмеллера, при котором у «Байера» в сезоне-2001/02 была 7-матчевая победная серия. Также испанец побил свой же рекорд прошлого сезона (7 побед кряду).

После 9 туров леверкузенцы лидируют в таблице Бундеслиги, опережая «Баварию» на 2 очка. Вчера «Байер» победил «Фрайбург» (2:1).

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7 комментариев

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Johnie
За Байер, за Алонсо!!!

Неверкузен должен стать Леверкузеном с большой буквы!
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corazón blanco
Была бы красивая сказка, если наконец-то Неверкузен смог.
Да и статистика в этом сезоне во всех турнирах впечатляет. 13 игр, 12 побед, 46 мячей забито и 10 пропущено.

P.S. Кто не видел вчерашний гол Вирца, рекомендую найти в Интернете, парень в огненной форме и разобрался с защитой Фрайбурга очень красиво и элегантно.
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Очки Дани Алвеса
Если хватит ума и сил не отпустить его зимой, то в ЛЕ смогут пошуметь. В Бундес не верится что-то, уж слишком Бавария стабильна в этом турнире, даже при такой форме. Все-таки Кейн есть Кейн, это знаковый джокер.
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Phantomm
Ну чемпионом все равно станет Бавария
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BARCA_10
в следующем туре будет шанс оторваться от Баварии, игра хоть и на выезде но с таким же атакующим Хоффенхаймом, в то время как Бавария едет в Дортмунд
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Валерий Береснев
Будущий тренер Баварии
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Tony.B.
Эх, Рано Лунев ушел, может медальку бы зацепил!
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