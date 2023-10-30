«Байер» при Хаби Алонсо выиграл 8 матчей подряд. Это рекорд клуба с момента выхода в Бундеслигу в 1979-м
«Байер» при Хаби Алонсо выиграл 8 матчей подряд во всех турнирах.
Это рекорд клуба с момента выхода в Бундеслигу в 1979 году.
Алонсо превзошел достижение Клауса Топпмеллера, при котором у «Байера» в сезоне-2001/02 была 7-матчевая победная серия. Также испанец побил свой же рекорд прошлого сезона (7 побед кряду).
После 9 туров леверкузенцы лидируют в таблице Бундеслиги, опережая «Баварию» на 2 очка. Вчера «Байер» победил «Фрайбург» (2:1).
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Неверкузен должен стать Леверкузеном с большой буквы!
Да и статистика в этом сезоне во всех турнирах впечатляет. 13 игр, 12 побед, 46 мячей забито и 10 пропущено.
P.S. Кто не видел вчерашний гол Вирца, рекомендую найти в Интернете, парень в огненной форме и разобрался с защитой Фрайбурга очень красиво и элегантно.