«Байер» при Хаби Алонсо выиграл 8 матчей подряд. Это рекорд клуба с момента выхода в Бундеслигу в 1979-м

«Байер» при Хаби Алонсо выиграл 8 матчей подряд во всех турнирах.

Это рекорд клуба с момента выхода в Бундеслигу в 1979 году.

превзошел достижение Клауса Топпмеллера, при котором у « » в сезоне-2001/02 была 7-матчевая победная серия. Также испанец побил свой же рекорд прошлого сезона (7 побед кряду).

После 9 туров леверкузенцы лидируют в таблице Бундеслиги, опережая «Баварию» на 2 очка. Вчера «Байер» победил «Фрайбург» (2:1).

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