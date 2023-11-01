Саа о дерби: «Разница между «МЮ» и «Сити» крайне велика, игра «Юнайтед» меня раздражала. В полузащите нет креатива, Хейлунд не использует моменты – смотреть тяжело»

Луи Саа недоволен игрой «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити» (0:3).

– С поражением в дерби можно в какой-то степени смириться, учитывая то, насколько хорош « », но дело в игре. Разница между командами крайне велика, я был раздражен игрой «МЮ». Он не навязывал свою игру, игрокам явно не хватает психологической устойчивости и опыта, чтобы проявлять себя в таких матчах.

В полузащите нет креатива, игроки принимают неправильные решения. Атака не реализует моменты, Хейлунд упускает хорошие шансы. Смотреть на это было тяжело.

– Болельщики освистывали многие решения тен . Он потерял поддержку? Что нужно ему сделать, чтобы решить проблемы «МЮ»?

– Да, есть ощущение, что фанаты перестают верить в « ». Они ожидают от вас борьбы, им нужно видеть, что вы бросаете вызов сопернику в таких матчах. Но не было ни энергии, ни агрессии, необходимых для дерби. Виноват тренер, и болельщики постарались сделать так, чтобы это было ясно.

Футболисты должны понять, что играют недостаточно хорошо. И тен Хаг должен действовать смело, но иногда признавать свои ошибки. Его решения оказывают определенный эффект, и в матче с «Сити» он допускал некоторые ошибки – за это его нужно критиковать, – сказал экс-форвард «МЮ».

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