Саа о дерби: «Разница между «МЮ» и «Сити» крайне велика, игра «Юнайтед» меня раздражала. В полузащите нет креатива, Хейлунд не использует моменты – смотреть тяжело»

Теги Манчестер Юнайтед Луи Саа Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Расмус Хейлунд Футбол

Луи Саа недоволен игрой «Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити» (0:3).

– С поражением в дерби можно в какой-то степени смириться, учитывая то, насколько хорош «Сити», но дело в игре. Разница между командами крайне велика, я был раздражен игрой «МЮ». Он не навязывал свою игру, игрокам явно не хватает психологической устойчивости и опыта, чтобы проявлять себя в таких матчах.

В полузащите нет креатива, игроки принимают неправильные решения. Атака не реализует моменты, Хейлунд упускает хорошие шансы. Смотреть на это было тяжело.

– Болельщики освистывали многие решения тен Хага. Он потерял поддержку? Что нужно ему сделать, чтобы решить проблемы «МЮ»?

– Да, есть ощущение, что фанаты перестают верить в «Юнайтед». Они ожидают от вас борьбы, им нужно видеть, что вы бросаете вызов сопернику в таких матчах. Но не было ни энергии, ни агрессии, необходимых для дерби. Виноват тренер, и болельщики постарались сделать так, чтобы это было ясно.

Футболисты должны понять, что играют недостаточно хорошо. И тен Хаг должен действовать смело, но иногда признавать свои ошибки. Его решения оказывают определенный эффект, и в матче с «Сити» он допускал некоторые ошибки – за это его нужно критиковать, – сказал экс-форвард «МЮ».

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8 комментариев

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CONST_VAN_G
Все по делу
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corazón blanco
Ответ rigobersong
Жаль Саа не стал Чемпионом Мира, из-за быдла из Марсельской подворотни, но все равно быть финалистом уже достижение, у кринжа даже медали нет:))
Риго, ты так пишешь, как будто Саа тащил всю сборную, а Зидан своим поступком не позволил ему стать чемпионом мира. Хотя у Саа статистика на том Мундиале: 3 игры (20 минут против Швейцарии, 5 минут против Португалии и 5 против Бразилии) и в этих матчах получил две желтые и из-за перебора желтых карточек и пропускал финал. Кстати, а почему все винят Зидана в том поражении? Он получил красную карточку в дополнительное время. Я понимаю, если бы он получил карточку и итальянцы в дополнительное время дожали французов, но ведь они проиграли только в серии послематчевых пенальти.
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red hikkikomori
Кстати, про признание ошибок тренером это Саа правильно заметил, как говорил САФ : иногда нужно быть предельно честным с болельщиками, они ведь не дураки
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Sekor
Капитан Очевидность просто. МС сейчас один из лучших клубов мира (если не лучший) с самыми топовыми игроками. МЮ, строго говоря, просто хороший клуб и известный бренд, у которого в основе играет ряд посредственных игроков.
Не болею за МС или МЮ, но "раздражение" Саа, как минимум, вызывает удивление.
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Дима
Ответ corazón blanco
Риго, ты так пишешь, как будто Саа тащил всю сборную, а Зидан своим поступком не позволил ему стать чемпионом мира. Хотя у Саа статистика на том Мундиале: 3 игры (20 минут против Швейцарии, 5 минут против Португалии и 5 против Бразилии) и в этих матчах получил две желтые и из-за перебора желтых карточек и пропускал финал. Кстати, а почему все винят Зидана в том поражении? Он получил красную карточку в дополнительное время. Я понимаю, если бы он получил карточку и итальянцы в дополнительное время дожали французов, но ведь они проиграли только в серии послематчевых пенальти.
потому что ему на дано адекватно оценивать и судить даже произошедшее объективно
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rigobersong
Ответ corazón blanco
Риго, ты так пишешь, как будто Саа тащил всю сборную, а Зидан своим поступком не позволил ему стать чемпионом мира. Хотя у Саа статистика на том Мундиале: 3 игры (20 минут против Швейцарии, 5 минут против Португалии и 5 против Бразилии) и в этих матчах получил две желтые и из-за перебора желтых карточек и пропускал финал. Кстати, а почему все винят Зидана в том поражении? Он получил красную карточку в дополнительное время. Я понимаю, если бы он получил карточку и итальянцы в дополнительное время дожали французов, но ведь они проиграли только в серии послематчевых пенальти.
Потому что в сборной играли лучшие нападающие начала 21 века Трезеге и Анри, что ты за глупые вопросы всегда задаешь:)) Зидан подставил сборнуб, совершил мерзотный поступок который только глоры реала будут оправдывать это факт:))
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