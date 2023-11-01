Эрик тен Хаг: «Никому не нравится проигрывать, тем более в дерби. Верю в игроков «МЮ», мы улучшим ситуацию после трудного начала сезона»
Эрик тен Хаг уверен, что результаты «Манчестер Юнайтед» улучшатся.
«Ставки высоки в каждой игре «МЮ». Каждый день на всех, кто связан с клубом, оказывается давление, но такие требования и стандарты – это вызов, который все мы должны смело принимать.
Хотя начало сезона получилось не таким, каким мы хотели, я уверен, что у нас есть нужный уровень таланта и правильный настрой для того, чтобы двигаться в верном направлении.
Я верю, что мы покажем себя во всей красе, это лишь вопрос времени. Это произойдет.
Я продолжаю верить в наших игроков и уверен, что мы улучшим ситуацию после трудного начала сезона. Сейчас нет смысла жалеть себя. Никому в этом клубе не нравится проигрывать, тем более в дерби. Но все, чего мы достигли вместе к этому моменту, построено на стремлении двигаться вперед. Это значит, что мы должны быстро реагировать на происходящее – плохое или хорошее.
Мы не тратим много времени на празднование побед и не будем тратить много времени на обдумывание поражений. Мы все должны всегда смотреть вперед», – отметил главный тренер «Манчестер Юнайтед» в колонке для United Review.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Такие периоды надо тупо переждать. Что точно будет идиотизмом, так это увольнение Эрика сейчас. Надо дать шанс с полным составом, когда лазарет опустеет и ключевые игроки разыграются
Тот, кто видел игру того Аякса, никогда в здравом уме не скажет, что Тен Хаг плохой тренер. И никто в таком же здравом уме не будет требовать результата здесь и сейчас при такой обстановке в клубе.