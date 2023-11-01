Эрик тен Хаг: «Никому не нравится проигрывать, тем более в дерби. Верю в игроков «МЮ», мы улучшим ситуацию после трудного начала сезона»

Эрик тен Хаг уверен, что результаты «Манчестер Юнайтед» улучшатся.

«Ставки высоки в каждой игре «МЮ». Каждый день на всех, кто связан с клубом, оказывается давление, но такие требования и стандарты – это вызов, который все мы должны смело принимать.

Хотя начало сезона получилось не таким, каким мы хотели, я уверен, что у нас есть нужный уровень таланта и правильный настрой для того, чтобы двигаться в верном направлении.

Я верю, что мы покажем себя во всей красе, это лишь вопрос времени. Это произойдет.

Я продолжаю верить в наших игроков и уверен, что мы улучшим ситуацию после трудного начала сезона. Сейчас нет смысла жалеть себя. Никому в этом клубе не нравится проигрывать, тем более в дерби. Но все, чего мы достигли вместе к этому моменту, построено на стремлении двигаться вперед. Это значит, что мы должны быстро реагировать на происходящее – плохое или хорошее.

Мы не тратим много времени на празднование побед и не будем тратить много времени на обдумывание поражений. Мы все должны всегда смотреть вперед», – отметил главный тренер « » в колонке для United Review.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!