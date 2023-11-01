Эрик тен Хаг: «Никому не нравится проигрывать, тем более в дерби. Верю в игроков «МЮ», мы улучшим ситуацию после трудного начала сезона»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг уверен, что результаты «Манчестер Юнайтед» улучшатся.

«Ставки высоки в каждой игре «МЮ». Каждый день на всех, кто связан с клубом, оказывается давление, но такие требования и стандарты – это вызов, который все мы должны смело принимать.

Хотя начало сезона получилось не таким, каким мы хотели, я уверен, что у нас есть нужный уровень таланта и правильный настрой для того, чтобы двигаться в верном направлении.

Я верю, что мы покажем себя во всей красе, это лишь вопрос времени. Это произойдет.

Я продолжаю верить в наших игроков и уверен, что мы улучшим ситуацию после трудного начала сезона. Сейчас нет смысла жалеть себя. Никому в этом клубе не нравится проигрывать, тем более в дерби. Но все, чего мы достигли вместе к этому моменту, построено на стремлении двигаться вперед. Это значит, что мы должны быстро реагировать на происходящее – плохое или хорошее.

Мы не тратим много времени на празднование побед и не будем тратить много времени на обдумывание поражений. Мы все должны всегда смотреть вперед», – отметил главный тренер «Манчестер Юнайтед» в колонке для United Review.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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8 комментариев

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Вадим flanec
Много болтовни от Тен Хага, а делов не видно.
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Виктор Тимошков
Порой лучше вовремя уйти, чем так мучиться
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Мирзоанис Якубов
По-человечески жалко Тен Хага. У мужика 80% состава через лазарет прошли в последние месяцы. Лидеры (Бруну и Рэшфорд) не в форме, а правый фланг кастрирован. Онана и Хойлунд ещё адаптируются.

Такие периоды надо тупо переждать. Что точно будет идиотизмом, так это увольнение Эрика сейчас. Надо дать шанс с полным составом, когда лазарет опустеет и ключевые игроки разыграются
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Waititi
Ответ Neron
Пора уже игрокам показать свой характер! И доказать, что они профессиональные спортсмены, а не маменькины сынки с огромными бабками!
Они показывают то что хочет ЭТХ это и есть профессионализм. МЮ сейчас олицетворяет Тен Хага.
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QWertY
Ответ Мирзоанис Якубов
По-человечески жалко Тен Хага. У мужика 80% состава через лазарет прошли в последние месяцы. Лидеры (Бруну и Рэшфорд) не в форме, а правый фланг кастрирован. Онана и Хойлунд ещё адаптируются. Такие периоды надо тупо переждать. Что точно будет идиотизмом, так это увольнение Эрика сейчас. Надо дать шанс с полным составом, когда лазарет опустеет и ключевые игроки разыграются
А вот мне не жалко Тен Хага. Его приглашали строить тотальный футбол, который у него был в Аяксе, накупили знакомых игроков на 400 мультов, выгнали ненужных и неподходящих, дали сезончик на обкатку, продолжали верить в него даже несмотря на убогий старт с отсутствием результатов и игры. И что в итоге? «Футболисты определяют стиль игры. У «Аякса» очень типичный стиль, а с «Манчестер Юнайтед» я всегда буду показывать другой футбол, как и в прошлом году. Здесь мы играем гораздо более прямолинейно, у меня есть подходящие для этого игроки». В итоге вот этот бред
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Andrew Kolevatykh
Ответ Виталий Ан
Он ведь заслужил все то что имеет. Плюс как человек он явно не из лучших. Если ты не компетентен то признай и уходи, а не дальше набирай весь этот сброд непонятно кого. И искать причины почему они не играют. Уверяю вас это не тренер. Это человек который удачно попал в Аякс с неплохой молодежью. Я уверен ничему он их там не учил, а они на собственных скилах делали ту классную игру. Иначе было бы хоть немного заметно что то в МЮ. Это самый слабый МЮ за все время что я смотрю футбол. Причем сейчас и по составу понятно что и не могут лучше. А весь этот шлаг он набрал самолично.
Норм, придумал в голове теорию, озвучил ее, согласился. И это типа мнение. Не надо искать причины? Если не интересно, не ищи, но фактически ты таким образом действуешь с стиле "не читал, но осуждаю". "На собственных скиллах" - это, видимо, от создателей "багажа Аленичева". 3 сезона пацаны лигу брали, до полуфинала ЛЧ дошли чисто за счёт индивидуальных скиллов, да.
Тот, кто видел игру того Аякса, никогда в здравом уме не скажет, что Тен Хаг плохой тренер. И никто в таком же здравом уме не будет требовать результата здесь и сейчас при такой обстановке в клубе.
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