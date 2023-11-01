Уорнок про «МЮ»: «Не думаю, что тен Хаг долго проработает – и вряд ли сам хочет. Эрик понимает, что бьется головой о стену. Они за 60-70 млн покупали игроков, которых я бы в «Хаддерсфилд» не взял»

Нил Уорнок считает, что Эрик тен Хаг не задержится в «Манчестер Юнайтед».

«Когда его назначили, я подумал, что он станет решением проблем. Мне казалось, что нужен тот, кто установит дисциплину в этой среде. Но, надо признать, мне не нравится то, что я вижу.

Люди забывают о деньгах, которые он потратил. Что бы вы ни думали о владельцах, они потратили огромные деньги. За некоторых футболистов они платили 60-70 млн фунтов, а я бы их в «Хаддерсфилд» не взял.

Я не думаю, что тен Хаг проработает долго. И я сомневаюсь, что он сам этого хочет. Думаю, он понимает, что бьется головой о кирпичную стену», – сказал бывший главный тренер « ».

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