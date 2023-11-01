Уорнок про «МЮ»: «Не думаю, что тен Хаг долго проработает – и вряд ли сам хочет. Эрик понимает, что бьется головой о стену. Они за 60-70 млн покупали игроков, которых я бы в «Хаддерсфилд» не взял»

Теги Манчестер Юнайтед Нил Уорнок премьер-лига Англия Хаддерсфилд чемпионшип Эрик тен Хаг Футбол

Нил Уорнок считает, что Эрик тен Хаг не задержится в «Манчестер Юнайтед».

«Когда его назначили, я подумал, что он станет решением проблем. Мне казалось, что нужен тот, кто установит дисциплину в этой среде. Но, надо признать, мне не нравится то, что я вижу.

Люди забывают о деньгах, которые он потратил. Что бы вы ни думали о владельцах, они потратили огромные деньги. За некоторых футболистов они платили 60-70 млн фунтов, а я бы их в «Хаддерсфилд» не взял.

Я не думаю, что тен Хаг проработает долго. И я сомневаюсь, что он сам этого хочет. Думаю, он понимает, что бьется головой о кирпичную стену», – сказал бывший главный тренер «Хаддерсфилда».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иванов Сергей
Согласен с ним, вместо Мэдиссона взяли Маунта, вместо Опенды или Дэвида скажем взяли Хейлунда, вообще непонятные и неадекватные трансферы 🤦‍♂️
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nurzhan Zeynulla
7хаг думает что он играет в фут. менеджер, прямо как я когда скупал всех русских в реал мадрид
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Злобный Конь
Там "Аякс" тонет. Пора им воссоединиться. Так будет лучше и для тренера,и для "Аякса", и для МЮ
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Ответ Иванов Сергей
Согласен с ним, вместо Мэдиссона взяли Маунта, вместо Опенды или Дэвида скажем взяли Хейлунда, вообще непонятные и неадекватные трансферы 🤦‍♂️
Согласен, что в том и том трансфере переплатили большие деньги. Хейлунд по сути сыграл только пол-сезона на неплохом уровне в Аталанте, а заплатили, как за готового топ-игрока. Но по нему пока рано делать выводы, порой оставляет хорошее впечатление.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Макс Коновалов 1000
Ахахаххаа красавчик 😂
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deadjoker
Так он сам их выбирает. Сити вон за меньшие чем за Антони бабки купил Доку. Разница на лицо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Neron
Как бесит, что одна и та же новость на одном и том же сайте может выходить несколько раз!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иванов Сергей
Ответ corazón blanco
Согласен, что в том и том трансфере переплатили большие деньги. Хейлунд по сути сыграл только пол-сезона на неплохом уровне в Аталанте, а заплатили, как за готового топ-игрока. Но по нему пока рано делать выводы, порой оставляет хорошее впечатление.
Просто МЮ нужен результат прямо сейчас, и брать на перспективу Хейлунда вместо готового форварда неразумно
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SLEVIN
Ответ Иванов Сергей
Есть Конте, Де Дзерби, есть хорошие тренеры, было бы желание измениться
своего конте себе оставь. ну а дрочь на де зерби скоро закончится. его брайтон всего на одно очко опережает провальный сезон мю, но де зерби все равно крутой тренер🤡🤡🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Neo
Взял и Обо&рал человека)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SLEVIN
Ответ Иванов Сергей
опять будет разгром 100%, ничего он не сможет исправить, физрук
🤦🏻🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rej1sta
Ответ Иванов Сергей
опять будет разгром 100%, ничего он не сможет исправить, физрук
А кто исправит то? Мало тренеров в МЮ менялось за последние 10 лет?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иванов Сергей
Ответ #SharkTeam
Надеюсь все же выведет юнайтед на ответный матч с Сити
опять будет разгром 100%, ничего он не сможет исправить, физрук
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
stee
Ответ Nurzhan Zeynulla
7хаг думает что он играет в фут. менеджер, прямо как я когда скупал всех русских в реал мадрид
кстати, в менеджерах это очень интересный сценарий игры) Помню, в ФМ’е скупал пачками молодёжь из всех всех стран бывшего СССР в клуб из лиги с мягким лимитом (Нидерланды, Бельгия). Создаем условия роста, отдаём в правильные аренды. И сезонов через 5-7 было приятно наблюдать игроков из этих стран в топе мирового футбола)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вертуальный
Приходит тренер на год подкупается куча игроков не показывает результата меняют в итоге виноваты Глейзеры !! Парадокс
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Пудов
А разве по большей части он не получил игроков которых просил, кто же виноват
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
Надеюсь все же выведет юнайтед на ответный матч с Сити
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иванов Сергей
что не новость то все только про мю
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий