Джуд Беллингем: «Месси – невероятный игрок, именно поэтому у него 8 «Золотых мячей». Лео – один из лучших в истории»

Теги МЛС Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Интер Майами Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем прокомментировал вручение «Золотого мяча» Лионелю Месси.

Аргентинский нападающий получил «Золотой мяч» в восьмой раз в карьере. Церемония состоялась в Париже в понедельник. 

«Он невероятный игрок, именно поэтому у него восемь наград. Без сомнения, Месси – один из лучших футболистов в истории.

Он невероятен, учитывая всю проделанную им работу, а не только то, что он показал на чемпионате мира», – сказал полузащитник «Реала». 

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69 комментариев

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Квадратное личико
Ну не знаю, Джуд. Там журналист-мадридист и Роналда считают, что это всё липа. А миллиард артёмок нашего Артёмки пишет, что ты подлизываешься к организаторам вручения Золото Мяча, чтоб тебе его в следующем году дали. Не знаю, не знаю, Джуд, кто из вас прав. Ты главная мировая звезда этого футбольного сезона, не уверен, что у тебя достаточно авторитета для таких заявлений 🤔
+74
-17
+57
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Отец Абду
Некоторые говорят, что "мол, на ЗМ пофиг" , "больше не будем смотреть футбол" и тд... Но эти же люди уже третий день подряд обсуждают награду ( ещё месяц продолжат) , снимают ролики, тик ток, мультфильмы, видео и за одним постом в соцсетях оставляют по 50 - 100к комментов:)

Хотите или нет, но ЗМ останется самой престижной наградой в истории футбола... Все футболисты хотят выиграть ЧМ, ЛЧ и ЗМ ( даже если вам насрать)
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Алекс Мамедов
Белингем сказав правду про Месси, тем самым поставил в тупик болел реала
+24
-6
+18
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Александр Жук
давно пора уже убрать этот архаизм "один из". Лучший и точка.
+25
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Квадратное личико
Ну не знаю, Джуд. Там журналист-мадридист и Роналда считают, что это всё липа. А миллиард артёмок нашего Артёмки пишет, что ты подлизываешься к организаторам вручения Золото Мяча, чтоб тебе его в следующем году дали. Не знаю, не знаю, Джуд, кто из вас прав. Ты главная мировая звезда этого футбольного сезона, не уверен, что у тебя достаточно авторитета для таких заявлений 🤔
Ну не знаю, Джуд, столько фанатов Кринжа топили за тебя, что теперь с ними будет, может не надо было так резко с ними, ну не знаю Джуд, мог бы не так откровенно что ли!🤔
+17
-3
+14
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Гамаль Хайдаров
Нормальная реакция хорошего футболиста
+10
-2
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Невидимый боец
Ответ Agent Smith
Игрок Реала хвалит легенду Барселоны.
хвалит по делу
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Iamliam
Чтото Джуд не в курсе что из промадридского стана говорят о 8 ЗМ Месси) Как бы на него в Реале не стали криво смотреть после этого, там не принято хвалить Месси.
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Domian
Ответ Александр Жук
давно пора уже убрать этот архаизм "один из". Лучший и точка.
Джуд боится ибо на него нападать в Реале начнут.
До Реала он о Месси у себя в соц.сетяк писал Величайший.
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Adrenaline Z
лучший игрок Реала, причём умный сказал чёткую правду
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Agent Smith
Игрок Реала хвалит легенду Барселоны.
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FC.Barcelona
Ответ Lionel Andres Messi 10
Как бы ни были хороши Беллингем, Холанд и Мбаппе, которые, возможно, и будут главными знаменосцами этого десятилетия, печаль одно – эта тройка сильно заточена на физике; они – живые машины. А художники где?
Да, закончат Месси, Модрич и КДБ даже не знаешь за кем наблюдать
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Lionel Andres Messi 10
Как бы ни были хороши Беллингем, Холанд и Мбаппе, которые, возможно, и будут главными знаменосцами этого десятилетия, печаль одно – эта тройка сильно заточена на физике; они – живые машины. А художники где?
+6
-2
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Men77
Джуд и раньше восхищался Месси, и предпочитал его , нежели Роналду.
Вини кстати тоже.
Сейчас они правда в Реале играют, возможно так уже не скажут😁
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Игорь Климов
Всем адекватным людям ясно, что Беллингем намного лучше разбирается в футболе и игроках, чем всевозможные хейтеры.
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v.belorussky
Хей, Джуд, ты зачем вводишь в когнитивный диссонанс реалоглоров? У них ведь это очередное ограбление века и всё такое...
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Экспертное мнение
Ответ Artem Piatkov
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Тогда ты бы лучше благодарил клан Месси за то что подарили мячик твоему Роналде, что за неблагодарность?
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corazón blanco
Ответ mastadon
Комментарий удален модератором
Где такое пишут? Сезон только начался и впереди еще весь сезон. Все просто восхищаются дебютом Джуда за Мадрид и таким выдающимся стартом. Да, конкретно на данную минуту он один из главных фаворитов. Но для того чтобы быть им на время голосования нужно выдать аномальный сезон и выиграть значимые трофеи с Мадридом, плюс удачно выступить на Евро и только при этих условиях Джуд действительно сможет претендовать на Золотой Мяч.
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бек саидов
признание мадридиста, это похвально, но он тоже говорит "один из лучших".Понятно , что не может говорит " лучший в истории" , потому что контракт не позволяет.
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Джими_Флойд_Хассельбайнк
Ответ mastadon
Комментарий удален модератором
У любого клуба есть неадекватные болельщики. И не нужно всех "под одну гребёнку" ставить
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Tristan...
Какой умный и рассудительный молодой человек. В нём явно нет ничего реаловского...

Мадрид такое не прощает. Сейчас поменяют рисунок игры, его результативность упадёт, потом ещё заставят извиняться на коленях, как это было с Зиданом в далёком 2013...
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Футбол, хоккей итд
КР: эй Джуууд.....)))
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donatodonatore
Всё правильно. Старших надо уважать. Не то что некоторые.
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Eziiko
Ответ Agent Smith
Игрок Реала хвалит легенду Барселоны.
Пряям удивительно
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house1994
Ответ Квадратное личико
Ну не знаю, Джуд. Там журналист-мадридист и Роналда считают, что это всё липа. А миллиард артёмок нашего Артёмки пишет, что ты подлизываешься к организаторам вручения Золото Мяча, чтоб тебе его в следующем году дали. Не знаю, не знаю, Джуд, кто из вас прав. Ты главная мировая звезда этого футбольного сезона, не уверен, что у тебя достаточно авторитета для таких заявлений 🤔
Тут ещё эксперты из мухосранска думают, что тренеры, капитаны и журналисты "нефутбольных" стран уже 15 знают только фамилии Месси и Роналду
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