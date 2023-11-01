Джуд Беллингем: «Месси – невероятный игрок, именно поэтому у него 8 «Золотых мячей». Лео – один из лучших в истории»
Джуд Беллингем прокомментировал вручение «Золотого мяча» Лионелю Месси.
Аргентинский нападающий получил «Золотой мяч» в восьмой раз в карьере. Церемония состоялась в Париже в понедельник.
«Он невероятный игрок, именно поэтому у него восемь наград. Без сомнения, Месси – один из лучших футболистов в истории.
Он невероятен, учитывая всю проделанную им работу, а не только то, что он показал на чемпионате мира», – сказал полузащитник «Реала».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Хотите или нет, но ЗМ останется самой престижной наградой в истории футбола... Все футболисты хотят выиграть ЧМ, ЛЧ и ЗМ ( даже если вам насрать)
До Реала он о Месси у себя в соц.сетяк писал Величайший.
Вини кстати тоже.
Сейчас они правда в Реале играют, возможно так уже не скажут😁
Мадрид такое не прощает. Сейчас поменяют рисунок игры, его результативность упадёт, потом ещё заставят извиняться на коленях, как это было с Зиданом в далёком 2013...