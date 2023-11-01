Джуд Беллингем: «Месси – невероятный игрок, именно поэтому у него 8 «Золотых мячей». Лео – один из лучших в истории»

Джуд Беллингем прокомментировал вручение «Золотого мяча» Лионелю Месси.

Аргентинский нападающий получил « » в восьмой раз в карьере. Церемония состоялась в Париже в понедельник.

«Он невероятный игрок, именно поэтому у него восемь наград. Без сомнения, – один из лучших футболистов в истории.

Он невероятен, учитывая всю проделанную им работу, а не только то, что он показал на чемпионате мира», – сказал полузащитник « ».

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