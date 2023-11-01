Властимил Петржела: «Спартак» так же далек от чемпионства, как «Зенит» от вылета из РПЛ»

Властимил Петржела оценил шансы «Спартака» на чемпионство в Мир РПЛ.

«У меня не было сомнений, что « » вернется к победам и начнет набирать очки. В футболе такое бывает – трудно все время доминировать, команды сталкиваются со спадами. Петербуржцы в любом случае останутся главными претендентами на золото.

« »? Сейчас они так же далеки от чемпионства, как «Зенит» от вылета из РПЛ. В ближайшем будущем этого точно не будет», – сказал бывший тренер петербуржской команды.

После 13 проведенных туров Мир 1-е место занимает «Краснодар», набравший 28 очков. «Зенит» идет вторым с 26 баллами, «Спартак» – седьмым с 20 очками.

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