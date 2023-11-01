Властимил Петржела: «Спартак» так же далек от чемпионства, как «Зенит» от вылета из РПЛ»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела оценил шансы «Спартака» на чемпионство в Мир РПЛ.

«У меня не было сомнений, что «Зенит» вернется к победам и начнет набирать очки. В футболе такое бывает – трудно все время доминировать, команды сталкиваются со спадами. Петербуржцы в любом случае останутся главными претендентами на золото.

«Спартак»? Сейчас они так же далеки от чемпионства, как «Зенит» от вылета из РПЛ. В ближайшем будущем этого точно не будет», – сказал бывший тренер петербуржской команды. 

После 13 проведенных туров Мир РПЛ 1-е место занимает «Краснодар», набравший 28 очков. «Зенит» идет вторым с 26 баллами, «Спартак» – седьмым с 20 очками. 

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14 комментариев

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Owen_the_Simple
Зато Спартак очень популярен.
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igls54
Поджег Власта со ставкой. Щас дым пойдет
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Zenith forever
Во как мясные зашуршали! Значит Власта в точку попал.
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ARIGAMI ARIGAMI
Заремы не хватает
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.ru
ежу понятно что это был комплимент... вот только непонятно кому
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Spartacus Pro
А почему Петржела про Факел ничего не говорит, это же топ-клуб этой недели.
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Кбшарф
Пускай лучше расскажет, как портки в казино порвал
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