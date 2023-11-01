Лапочкин об антиспартаковском заговоре: «Судьи ржут над этим. На поле все выходят выживать»
Сергей Лапочкин высмеял теорию про заговор против «Спартака».
– Один из главных мемов РПЛ – антиспартаковский заговор. Судьи как к этому относятся?
– Все ржут, и все. Ну какой антиспартаковский, антизентивский или антикраснодарский заговор?
На футбольное поле все выходят выживать. Лично ты выходишь, чтобы отсудить игру и чтобы, дай Бог, получить следующие назначение. Какой тут заговор? Кому это надо и – главное – ради чего?
Бывает перебор ошибок против одной команды, но такую серию можно найти у любого клуба.
И опять-таки надо понимать, что всех, к сожалению, интересует не воронежский «Факел», а топ-клубы. И ошибки в матчах с ними, даже если они не такие уж и ошибки на самом деле, гораздо шумнее.
Если взять все неверные решения против второй восьмерки, то топ-клубы нервно закурят в сторонке, – сказал бывший арбитр в интервью Sports.ru.
«Бабушка прошла концлагерь. Как я после этого могу уехать?» Жизнь Сергея Лапочкина до и после 10-летнего бана
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Привык в России мутить, а тут такой облом случился. Пусть дальше ржёт🐴
- Все ржут, и все.
https://www.sports.ru/football/1115304484-net-nikakogo-zagovora-protiv-spartaka-czska-zenita-ni-protiv-kogo-net-.html?sl=1
ЗЫ: статистику то подкрепишь ссылкой?
Тон разговора поменяй. Я всё ещё ничего тебе не должен.
А судьи получают гонорар. Который падает на определённый счёт. Откуда потом бабики падают тебе на счёт.
А потом конечно можно над всеми смеяться. Понимая что ты "бог". И на всё и на всех насрать.
Команда отработана. Бабики получены.
Цепь замкнулось