Лапочкин об антиспартаковском заговоре: «Судьи ржут над этим. На поле все выходят выживать»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Sports.ru Сергей Лапочкин ахахаха Футбол

Сергей Лапочкин высмеял теорию про заговор против «Спартака».

– Один из главных мемов РПЛ – антиспартаковский заговор. Судьи как к этому относятся? 

– Все ржут, и все. Ну какой антиспартаковский, антизентивский или антикраснодарский заговор?

На футбольное поле все выходят выживать. Лично ты выходишь, чтобы отсудить игру и чтобы, дай Бог, получить следующие назначение. Какой тут заговор? Кому это надо и – главное – ради чего?

Бывает перебор ошибок против одной команды, но такую серию можно найти у любого клуба.

И опять-таки надо понимать, что всех, к сожалению, интересует не воронежский «Факел», а топ-клубы. И ошибки в матчах с ними, даже если они не такие уж и ошибки на самом деле, гораздо шумнее. 

Если взять все неверные решения против второй восьмерки, то топ-клубы нервно закурят в сторонке, – сказал бывший арбитр в интервью Sports.ru.

«Бабушка прошла концлагерь. Как я после этого могу уехать?» Жизнь Сергея Лапочкина до и после 10-летнего бана

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32 комментария

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ApXuMaHqPuT
9 июня 2021 года Лапочкин был отстранён от футбольной деятельности на 10 лет решением УЕФА в связи с неинформированием УЕФА о контакте с ним неизвестных лиц с целью влияния на результат матча отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо»

Привык в России мутить, а тут такой облом случился. Пусть дальше ржёт🐴
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AFRIKAN
Ответ Owen_the_Simple
Комментарий удален модератором
Знаменитый питерский вой в действии!!!
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Aleksey Yashin
- Как судьи относятся к тому, что в последнее время стало много судейских скандалов?
- Все ржут, и все.
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damondiamond
"Да мы все смеёмся, пересчитывая наличные, которые получаем за то или иное решение", - добавил арбитр
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-DF-
Ну, скажем, не столь давние ежегодные убийства команд, мешающих Локомотиву попасть в еврокубки (еще при Сухине) - вполне себе реальная история.
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Borillaz
Ну аргументы прям железные. Ещё бы "### буду" добавил и тогда бы я точно поверил.
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Konstantin Zorin
Автор, а какой ответ ты ожидал на свой "выдающийся" вопрос?
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Владимир Молявин
Вот что-то теперь я ещё больше засомневался в честности наших арбитров.
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Пользователь Huawei
Ответ евГений
Комментарий удален модератором
Так им больше ничего не остаётся, как на чужой популярности хайп словить. Надо же где-то себя засветить, а на своей ветке не интересно, никто не читает.
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Borillaz
Ответ Owen_the_Simple
Ну да. Набранные очки - ложь, внутреннее ощущение заговора - истина. О чём и речь.
Надо же) нашел по тегу похожую новость от лапочкина... И кто же там в топе комментариев с пеной у рта кричит про "статистически удобного судью"?!) Ты на зарплате что ли?)))
https://www.sports.ru/football/1115304484-net-nikakogo-zagovora-protiv-spartaka-czska-zenita-ni-protiv-kogo-net-.html?sl=1
ЗЫ: статистику то подкрепишь ссылкой?
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Vedved
Ответ sd4fmwrvz8
Над нашими судьями все ржут, от того их никуда и не звали на международные соревнования , кроме одного плешивого
Как будто только у наших проблемы) в АПЛ и Ла-Лиге - такие же косячники🤔
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Owen_the_Simple
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Borillaz
Ответ Owen_the_Simple
>Причем крайне глупо Тон разговора поменяй. Я всё ещё ничего тебе не должен.
С чего бы мне менять мой саркастический тон? Я ведь тебе тоже ничего не должен, верно?! Так значит нам не ждать статистику по матчам Спартака при лапочкине? Неужели ты цифру из головы выдумал?
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Owen_the_Simple
Ответ Borillaz
Сливаешься сейчас только ты. Причем крайне глупо. Жду статистику. Я нигде не сказал, что не верю статистике. Смысл афоризма (да, да, прикинь, это он был) в том, что статистикой легко манипулировать. Представь же свою! Очень интересно будет ее изучить. Или сливаешься?!
>Причем крайне глупо

Тон разговора поменяй. Я всё ещё ничего тебе не должен.
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Borillaz
Ответ Owen_the_Simple
Так это Марк Твен себя цитировал или всё-таки ты? Обязательно приведу. Тому, кто заранее не сливается заявлениями о том, что не верит статистике.
Сливаешься сейчас только ты. Причем крайне глупо. Жду статистику. Я нигде не сказал, что не верю статистике. Смысл афоризма (да, да, прикинь, это он был) в том, что статистикой легко манипулировать. Представь же свою! Очень интересно будет ее изучить. Или сливаешься?!
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Borillaz
Ответ Owen_the_Simple
Статистически самый удобный арбитр для Спартака, между прочим. При нём Спартак почти не проигрывал. Так что он там в России мутил?
"Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика"
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ApXuMaHqPuT
Ответ Owen_the_Simple
Статистически самый удобный арбитр для Спартака, между прочим. При нём Спартак почти не проигрывал. Так что он там в России мутил?
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евГений
Ответ Owen_the_Simple
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Древний спартач
Если судьи ржут , значит , правильная поговорка "Гинер всех купил" ?
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sd4fmwrvz8
Над нашими судьями все ржут, от того их никуда и не звали на международные соревнования , кроме одного плешивого
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Александр Павлов
Ржут только кони.
А судьи получают гонорар. Который падает на определённый счёт. Откуда потом бабики падают тебе на счёт.
А потом конечно можно над всеми смеяться. Понимая что ты "бог". И на всё и на всех насрать.
Команда отработана. Бабики получены.
Цепь замкнулось
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