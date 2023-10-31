Мудрик может вернуться к матчу с «Тоттенхэмом» 6 ноября. Вингер «Челси» не играет с 21 октября из-за мышечной травмы
Михаил Мудрик из-за травмы пропустит еще как минимум один матч.
Украинец пропустил встречу с «Брентфордом» (0:2) в субботу из-за растяжения мышц. Также он не сыграет против «Блэкберна» в Кубке английской лиги 1 ноября.
Главный тренер «синих» Маурисио Почеттино заявил, что вингер может принять участие в матче с «Тоттенхэмом» 6-го.
«Мудрик – возможно. Нкунку – нет», – сказал аргентинский специалист.
В текущем сезоне 22-летний футболист забил 2 гола за 8 матчей АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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