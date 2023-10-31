Загитова придет на игру «Локо» с «Рубином»: «Нравится посещать футбольные матчи. В чаше стадиона все пылают любовью к игре – это находит отклик внутри меня»

Теги Локомотив Рубин премьер-лига Россия женское катание Алина Загитова Спорт-Экспресс Футбол

Алина Загитова посетит игру «Локомотива» с «Рубином» 1 ноября.

«Мне нравится посещать футбольные матчи. Я уже не первый раз иду на стадион и даже выступала с диджейским сетом перед матчем «Локомотива».

Тут всегда невероятные эмоции: в чаше стадиона все пылают любовью к этой игре: игроки, болельщики, тренеры. Это находит внутри меня отклик и заряжает позитивом.

С нетерпением жду стартового свистка!» – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Матч московской и казанской команд пройдет на «РЖД Арене» и начнется завтра в 18:30. «Спорт-Экспресс» отмечает, что Загитова проведет для болельщиков автограф-сессию в клубном музее.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barvex
Сказали ходить на футбол , вот и ходит.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ната555
Интересно, она долго это учила?
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
romanisti89
это она ещё в эту без фан айди не ходила, вот тогда все пылало в чаше стадиона
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Люсия Федосова
А как же АК барс побоку или уже прошла любовь завяли помидоры .Или АЗ прикрепили к Локомотиву..Один бедный Локо без фигуристки был .
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Боевой Бурят Путина
В «Локомотиве» играл, а теперь работает Боря Ротенберг - родной брат Ромы, поэтому они Загитую и приглашают😂
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
Придётся оформлять фанайди, это безызбежно🤓
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Miheev
А кто это?
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bogdan21101987@icloud.com
Ответ будет ? когда игроки Локо пойдут на фигурку ?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кокич
"Спартак" занят Щербаковой, "Динамо" — Медведевой, ЦСКА — Радионовой. Вот и остаётся только "Локомотив".
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трусики Бочкаревой
Ответ Боевой Бурят Путина
В «Локомотиве» играл, а теперь работает Боря Ротенберг - родной брат Ромы, поэтому они Загитую и приглашают😂
И ведь скорее всего так и есть
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Markus 812
Все 500 болельщиков поприветствуют тебя!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
romanisti89
Ответ romanisti89
это она ещё в эту без фан айди не ходила, вот тогда все пылало в чаше стадиона
эру
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ bogdan21101987@icloud.com
Ответ будет ? когда игроки Локо пойдут на фигурку ?
В стрип-барах футболистам куда интереснее, чем в педофигурном катании
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оксана Иванова
Ответ Огюст
Как реклама для привлечения болел на стадион !
Боевых Домохозяек?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стахович
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Магнетист*
Надеюсь, за Рубин
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Стахович
Комментарий удален модератором
Я уже оплатил предварительную подписку.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трусики Бочкаревой
Ответ Стахович
Комментарий удален модератором
Она только в личных видео тренера хоккейного клуба
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий