Загитова придет на игру «Локо» с «Рубином»: «Нравится посещать футбольные матчи. В чаше стадиона все пылают любовью к игре – это находит отклик внутри меня»

Алина Загитова посетит игру «Локомотива» с «Рубином» 1 ноября.

«Мне нравится посещать футбольные матчи. Я уже не первый раз иду на стадион и даже выступала с диджейским сетом перед матчем « ».

Тут всегда невероятные эмоции: в чаше стадиона все пылают любовью к этой игре: игроки, болельщики, тренеры. Это находит внутри меня отклик и заряжает позитивом.

С нетерпением жду стартового свистка!» – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Матч московской и казанской команд пройдет на «РЖД Арене» и начнется завтра в 18:30. « » отмечает, что Загитова проведет для болельщиков автограф-сессию в клубном музее.

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