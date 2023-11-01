Стадион «Факела» допущен к проведению матча с ЦСКА. Качество поля в игре со «Спартаком» ухудшилось «из-за аномальных осадков»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Факел Центральный стадион профсоюзов стадионы Футбол

Стадион «Факела» допущен к проведению матча с ЦСКА 11 ноября.

Напомним, после матча «Факел» – «Спартак» 28 октября (2:0)  футболисты и тренер красно‑белых раскритиковали качество поля на стадионе в Воронеже.

Как сообщает пресс-служба Мир РПЛ, комиссия по оценке качества футбольных полей пришла к выводу, что ситуация на матче со «Спартаком» возникла в связи с выпадением аномального количества осадков – за три дня выпало 60% от месячной нормы, а высота снежного покрова составила 12 сантиметров. В настоящее время ведутся работы по восстановлению поврежденных участков поля.

Согласно оценке комиссии, основные технические характеристики поля соответствуют оптимальным, за исключением показателя влажности игровой поверхности. Сообщается, что в ближайшее время на стадионе будет установлено новое противоливневое покрытие.

Таким образом, «Факел» сможет провести следующий домашний матч на своем стадионе. Игра против ЦСКА в рамках 15-го тура Мир РПЛ состоится 11 ноября.

Фото: t.me/premierliga

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16 комментариев

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Savardus
У нас в России вообще любой дождь осенью и любой снег зимой на языке чиновников - АНОМАЛЬНЫЕ осадки
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Guillermo
Наоборот, после ливней трава попёрла как бамбук, подтвердили в пресс-службе
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.ru
аномальные осадки закончились а кабаны порылись недостаточно... можно и сыграть
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Валерий Нистратов
Правильно-правильно, а то что-то мало травм в этом году в чемпионате. Не дело это.
Фермеры - вперед!
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AAAARMEEC
Как можно играть в футбол на таком огороде? Один футболист ЦСКА стоит как весь футбольный газон.Играй Зенит а не ЦСКА матч бы перенесли на другой стадион,лругого города сто процентов! А так, конкуренты Зенита, Спартак и ЦСКА будут терять очки на этом огороде! У нас Дюков больше думает о Газпроме, чем о безопасности футболистов. А они кресты из за этого рвут. Ломают футболистов наше РПЛ
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Фут.Боль
Ответ Guillermo
Наоборот, после ливней трава попёрла как бамбук, подтвердили в пресс-службе
Собрали рекордный урожай риса после матча со Спартаком.
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Groznyi2024
За хороший футбол!
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Трент Резнор
Аномально засадили, нужно было восстановиться.
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Arty Novikoff
Качество поля в игре со «Спартаком» ухудшилось «из-за аномальных осадков»
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Это слёзы спартаковцев
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Рокко Сиффредди
До 11 ноября ещё далеко
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poolshh
«Противоливневое покрытие» установят?
Это типа линолеум постелют чтоли.
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