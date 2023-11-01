Стадион «Факела» допущен к проведению матча с ЦСКА. Качество поля в игре со «Спартаком» ухудшилось «из-за аномальных осадков»
Стадион «Факела» допущен к проведению матча с ЦСКА 11 ноября.
Напомним, после матча «Факел» – «Спартак» 28 октября (2:0) футболисты и тренер красно‑белых раскритиковали качество поля на стадионе в Воронеже.
Как сообщает пресс-служба Мир РПЛ, комиссия по оценке качества футбольных полей пришла к выводу, что ситуация на матче со «Спартаком» возникла в связи с выпадением аномального количества осадков – за три дня выпало 60% от месячной нормы, а высота снежного покрова составила 12 сантиметров. В настоящее время ведутся работы по восстановлению поврежденных участков поля.
Согласно оценке комиссии, основные технические характеристики поля соответствуют оптимальным, за исключением показателя влажности игровой поверхности. Сообщается, что в ближайшее время на стадионе будет установлено новое противоливневое покрытие.
Таким образом, «Факел» сможет провести следующий домашний матч на своем стадионе. Игра против ЦСКА в рамках 15-го тура Мир РПЛ состоится 11 ноября.
Фото: t.me/premierliga
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Это слёзы спартаковцев
Это типа линолеум постелют чтоли.