Депутат Свищев: «Мы приблизились к возвращению продажи пива. Чем отличается стадион от концертной площадки?»

Теги премьер-лига Россия РФС Государственная дума Дмитрий Свищев алкоголь и спорт Футбол

Дмитрий Свищев рассказал, что в Госдуме работают над возобновлением продажи пива на стадионах.

«Комитет Госдумы по физической культуре и спорту все делает, чтобы разрешить продажу пива на стадионах. Мы проводили круглые столы, встречались с представителями пивной индустрии, РФС и клубов. Также встречались с министерственными ведомствами, которые регулирует Минздрав, были МВД, Минпромторг.

Из всех ведомств никто не был категорически против продажи пива на футболе, это уже хорошо. Представители пивной индустрии, РФС, клубов все поддерживают эту идею, потому что им нужны источники финансирования.

Мы обсуждали куда пойдут эти деньги, как они будут распределяться. Все это пойдет на поддержку материально-технической базы футбола, стадионов, клубов, детский футбол.

Все понимали, что не может разрешение продажи пива на стадионе содержать пропаганду алкоголя. У нас во всех магазинах все продается, на концертах и в театрах можно пить пиво и даже крепкие напитки. Чем отличается стадион от концертной площадки? Это такое же место для проведения массовых мероприятий, вот наша основная логика. Теперь остается принять политическое решение, чтобы все это пошло на старт.

Можно сказать, что мы приблизились к возвращению продажи пива на стадионах», – сказал депутат Госдумы. 

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12 комментариев

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Sajres_Smit
Хороший вопрос...Почему тогда на концерт не надо ФанУйди?
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Alexander Tryapyshko
Путь длиною в 10 лет. На принятие - еще лет пять
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damondiamond
фанатов убрали, пиво вернули -> пиво убрали, фанатов вернули
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Сахарный ватник
Это пиво аж какой-то сакральный напиток. Все так носятся с ним.
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Фан Рубина
Ответ Sajres_Smit
Хороший вопрос...Почему тогда на концерт не надо ФанУйди?
Сделают скоро.
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Дэннис Молинарев
Эмммм
Дожили
Считают и распределяют чужие деньги.
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Overkiller
Суходрищев, а запретили то чего если всё так зае...ь?
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Фан Рубина
На парижской Олимпиаде запретят алкоголь вне ВИП-зон. А мы наоборот разрешим. С другой стороны, общество у нас уже не неудержимые бухалики, как лет 20 назад, поэтому почему бы и не разрешить пиво? Всегда можно запретить снова, если начнутся проблемы.
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noti22
На концертах пиво в продаже есть, а на митинг-концертах ещё и боярышник прилагается
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krokodilych
Ну прямо как в анекдоте - "купи козу, пригласи к себе пожить тёщу"...
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Michael Boldyrev
Фанайдей отличается.
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Маноло Санчи́с
Чё они так с этим пивом носятся? И кто его покупать с этим фан уйди будет? Ведь основной массы потребителей этого напитка на стадионах нет...
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