Депутат Свищев: «Мы приблизились к возвращению продажи пива. Чем отличается стадион от концертной площадки?»

Дмитрий Свищев рассказал, что в Госдуме работают над возобновлением продажи пива на стадионах.

«Комитет Госдумы по физической культуре и спорту все делает, чтобы разрешить продажу пива на стадионах. Мы проводили круглые столы, встречались с представителями пивной индустрии, и клубов. Также встречались с министерственными ведомствами, которые регулирует Минздрав, были МВД, Минпромторг.

Из всех ведомств никто не был категорически против продажи пива на футболе, это уже хорошо. Представители пивной индустрии, РФС, клубов все поддерживают эту идею, потому что им нужны источники финансирования.

Мы обсуждали куда пойдут эти деньги, как они будут распределяться. Все это пойдет на поддержку материально-технической базы футбола, стадионов, клубов, детский футбол.

Все понимали, что не может разрешение продажи пива на стадионе содержать пропаганду алкоголя. У нас во всех магазинах все продается, на концертах и в театрах можно пить пиво и даже крепкие напитки. Чем отличается стадион от концертной площадки? Это такое же место для проведения массовых мероприятий, вот наша основная логика. Теперь остается принять политическое решение, чтобы все это пошло на старт.

Можно сказать, что мы приблизились к возвращению продажи пива на стадионах», – сказал депутат Госдумы.