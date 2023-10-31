Ромарио: «К черту Анчелотти! С Динизом сборная Бразилии в надежных руках, он наш лучший тренер»

Теги Карло Анчелотти Флуминенсе Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Ромарио Федерация футбола Бразилии Фернандо Диниз Эднальдо Родригес Футбол

Ромарио не хочет, чтобы Карло Анчелотти тренировал сборную Бразилии.

«Хочу поздравить Эднальдо Родригеса, главу Бразильской конфедерации футбола, с правильным выбором в пользу Диниза. Он наш лучший тренер.

У Диниза нет времени, чтобы делать в сборной то, что он делает на клубном уровне, использовать свои сильные стороны, проводить тренировки, создавать из этих игроков команду. Он делает что может. У него ничья и поражение в последних двух матчах, но никто не способен побеждать всегда.

По моему скромному мнению, сборная Бразилии находится в надежных руках.

К черту Анчелотти! Я хочу, чтобы Диниз оставался до конца», – сказал бывший нападающий сборной Бразилии в интервью O Globo.

Диниз, также тренирующий «Флуминенсе», возглавляет национальную команду на временной основе с июля 2023 года. Контракт с ним рассчитан на год.

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4 комментария

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QWertY
Ромарио никак не уймется, теперь уже в открытую посылает Новикова
+4
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Adrenaline Z
ромарио не прав Анчелоти вытащит поднимет этот сброд бразильцев на новый уровень
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Гамаль Хайдаров
Ответ GuruFutbola
Согласен, думаю бразилы на захотят увидеть свою команду, играющую в автобус)
так половину Бразилии Анчелоти уже потренировал)
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