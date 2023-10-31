Ромарио: «К черту Анчелотти! С Динизом сборная Бразилии в надежных руках, он наш лучший тренер»

Ромарио не хочет, чтобы Карло Анчелотти тренировал сборную Бразилии.

«Хочу поздравить Эднальдо Родригеса, главу Бразильской конфедерации футбола, с правильным выбором в пользу Диниза. Он наш лучший тренер.

У Диниза нет времени, чтобы делать в сборной то, что он делает на клубном уровне, использовать свои сильные стороны, проводить тренировки, создавать из этих игроков команду. Он делает что может. У него ничья и поражение в последних двух матчах, но никто не способен побеждать всегда.

По моему скромному мнению, сборная Бразилии находится в надежных руках.

К черту ! Я хочу, чтобы Диниз оставался до конца», – сказал бывший нападающий сборной Бразилии в интервью O Globo.

Диниз, также тренирующий « », возглавляет национальную команду на временной основе с июля 2023 года. Контракт с ним рассчитан на год.

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