Анчелотти о сборной Бразилии: «Всего лишь слухи. Сейчас я счастлив в «Реале»
Карло Анчелотти опроверг информацию о договоренности со сборной Бразилии.
Напомним, в июле глава CBF заявил, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии в 2024 году после Кубка Америки.
«Это всего лишь слухи. Прямо сейчас я очень счастлив в «Реале», – сказал Анчелотти в интервью Radio Anch’io Sport.
«Анчелотти ждет сборная Бразилии в 2024-м, многие тренеры могут только мечтать об этом». Ректор Пармского университета о тренере «Реала». Карло ответил: «Это запретная тема»
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