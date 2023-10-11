«Анчелотти ждет сборная Бразилии в 2024-м, многие тренеры могут только мечтать об этом». Ректор Пармского университета о тренере «Реала». Карло ответил: «Это запретная тема»

Теги Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига ахахаха Футбол

Ректор университета подтвердил, что Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии.

Главный тренер мадридского «Реала» получил почетную степень Пармского университета в области научных и технических принципов профилактической и адаптивной двигательной активности.

«В 2024 году Карло Анчелотти ждет необыкновенное приключение, о котором многие тренеры могут только мечтать, – скамейка сборной Бразилии. Он первый иностранец за последние шестьдесят лет, который возглавит эту сборную. Четвертый – за всю ее историю.

Анчелотти – настоящий посол нашей страны и нашего региона в мире, и тот факт, что он добивался успеха в самых разных условиях, делает его настоящей легендой», – сказал ректор Пармского университета Паоло Андрей.

Как сообщает Relevo, сам Анчелотти, отвечая на вопросы журналистов, назвал возможное назначение в сборную Бразилии «запретной темой».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Лучше бы пораньше, чем летом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
No Comment
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Лучше бы пораньше, чем летом
возможно зимой и возглавит Бразилию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий