«Анчелотти ждет сборная Бразилии в 2024-м, многие тренеры могут только мечтать об этом». Ректор Пармского университета о тренере «Реала». Карло ответил: «Это запретная тема»
Ректор университета подтвердил, что Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии.
Главный тренер мадридского «Реала» получил почетную степень Пармского университета в области научных и технических принципов профилактической и адаптивной двигательной активности.
«В 2024 году Карло Анчелотти ждет необыкновенное приключение, о котором многие тренеры могут только мечтать, – скамейка сборной Бразилии. Он первый иностранец за последние шестьдесят лет, который возглавит эту сборную. Четвертый – за всю ее историю.
Анчелотти – настоящий посол нашей страны и нашего региона в мире, и тот факт, что он добивался успеха в самых разных условиях, делает его настоящей легендой», – сказал ректор Пармского университета Паоло Андрей.
Как сообщает Relevo, сам Анчелотти, отвечая на вопросы журналистов, назвал возможное назначение в сборную Бразилии «запретной темой».
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