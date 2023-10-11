Ректор университета подтвердил, что Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии.

Главный тренер мадридского « » получил почетную степень Пармского университета в области научных и технических принципов профилактической и адаптивной двигательной активности.

«В 2024 году ждет необыкновенное приключение, о котором многие тренеры могут только мечтать, – скамейка сборной . Он первый иностранец за последние шестьдесят лет, который возглавит эту сборную. Четвертый – за всю ее историю.

Анчелотти – настоящий посол нашей страны и нашего региона в мире, и тот факт, что он добивался успеха в самых разных условиях, делает его настоящей легендой», – сказал ректор Пармского университета Паоло Андрей.

Как сообщает Relevo, сам Анчелотти, отвечая на вопросы журналистов, назвал возможное назначение в сборную Бразилии «запретной темой».

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