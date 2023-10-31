Холанд поздравил Месси с 8-м «Золотым мячом». Норвежец стал вторым в голосовании

Теги Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Золотой мяч Интер Майами Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд поздравил Лионеля Месси с получением 8-го «Золотого мяча».

Форвард «Манчестер Сити», занявший в голосовании второе место, опубликовал фотографию победителя.

«Поздравляю, Лео Месси!» – написал норвежец.

Изображение: instagram.com/erling.haaland

Месси или Холанд: а что говорят данные?

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38 комментариев

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Red_Marlboro_
Уважение Холанду,в отличии от истерички Эсмеральды умеет держать удар
+68
-7
+61
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Domian
Классный парень, топовый нап.
Жаль что его стала поддерживать самая обиженная и токсичная фан база.
У них то Холанд, то Мбаппе, то Родри, то Жоржиньо ( кто его помнит?🤣), то Де Брюйне и тд. Все от того, что сам португалец уже 6 лет неактуален, а Месси в 35 лет берет ЧМ, в 36 лет 8 ЗМ.

Удачи Холанду в дальнейшем, молодец парень, признает величие.
+51
-13
+38
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Aleksey Yashin
И поздравил на испанском, молодец 🤓
+16
0
+16
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ХавиГави_Паратрупер
Где-то в песок уронили тарелку с аппетитной клубникой от такой сторис. Ах да, чуть не забыл - 😂😂😂😂
+13
-4
+9
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GuruFutbola
Красава, как человек и футболист лучше пикового кринжа на 4 головы
+10
-2
+8
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igls54
Следующий король поздравил нынешнего
+7
-2
+5
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Игорь М.
Ответ Domian
Классный парень, топовый нап. Жаль что его стала поддерживать самая обиженная и токсичная фан база. У них то Холанд, то Мбаппе, то Родри, то Жоржиньо ( кто его помнит?🤣), то Де Брюйне и тд. Все от того, что сам португалец уже 6 лет неактуален, а Месси в 35 лет берет ЧМ, в 36 лет 8 ЗМ. Удачи Холанду в дальнейшем, молодец парень, признает величие.
о, кстати, на секунду даже забыл где Жоржиньо сейчас. Совсем в инфополе его нет
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Артем Фенькин
Кое кому надо бы получиться у парня в свои годы более зрелый чем некоторые в 38...
+4
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Артем Фенькин
Ответ Domian
Классный парень, топовый нап. Жаль что его стала поддерживать самая обиженная и токсичная фан база. У них то Холанд, то Мбаппе, то Родри, то Жоржиньо ( кто его помнит?🤣), то Де Брюйне и тд. Все от того, что сам португалец уже 6 лет неактуален, а Месси в 35 лет берет ЧМ, в 36 лет 8 ЗМ. Удачи Холанду в дальнейшем, молодец парень, признает величие.
Да мало ли кто его поддерживает. К тому же эта база против Месси, а не за Холонда...
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Игорь Климов
Ответ Domian
Классный парень, топовый нап. Жаль что его стала поддерживать самая обиженная и токсичная фан база. У них то Холанд, то Мбаппе, то Родри, то Жоржиньо ( кто его помнит?🤣), то Де Брюйне и тд. Все от того, что сам португалец уже 6 лет неактуален, а Месси в 35 лет берет ЧМ, в 36 лет 8 ЗМ. Удачи Холанду в дальнейшем, молодец парень, признает величие.
Ты полностью прав!
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Domian
Ответ deadjoker
Так ЗМ уже давно маркетинговый приз. Если бы давали не по медийности, а по фактической статистике и достижениям за сезон, то Месси и Роналду недополучили бы 3-4 мяча. А так хоть по 10 штук каждому выдать можно было.
Маркетинговый он только в головах фанатов рогалду ибо вам обидно за 8 > 5 по ЗМ.

Месси же выиграл заслуженно, за триумф на ЧМ - вершина спорта, за звание МВП ЧМ, за 40 + 28 по сезону.
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corazón blanco
Ответ Red_Marlboro_
Уважение Холанду,в отличии от истерички Эсмеральды умеет держать удар
Так он же приехал на церемонию и сказал, что хочет получить удовольствие от этого вечера. Конечно Эрлинг, как и все футболисты уже давно знали результат голосования, тем не менее он был бодрым и действительно счастливым, да и все же наградой не был обделен. В глубине души, конечно он хотел выиграть ( это нормально, все хотят всегда быть лучшими и побеждать), но не показал виду и спокойно поздравил Лео с победой.
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Машина Мощная
Вот человек который не стал комплексовать, в отличии от других :-D
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Комил Мирзаев
Месси Месси Месси анакра Месси анкара Месси легендарный Месси феномен Месси космос Месси инопланетянин👽 Месси лучше игрок история футбол Месси
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Tristan...
Видно, что парень с мозгами. Надеюсь, он останется в Сити надолго и будет там совершенствоваться
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Сулаквелидзе
Ответ igls54
Следующий король поздравил нынешнего
насчет следующего короля Беллингем не согласен )))
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Сулаквелидзе
Ответ Red_Marlboro_
Уважение Холанду,в отличии от истерички Эсмеральды умеет держать удар
правильное северное воспитание
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Bazilic
Уже все признали величие Лео. Вчера его официально короновали
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Domian
Ответ Игорь М.
о, кстати, на секунду даже забыл где Жоржиньо сейчас. Совсем в инфополе его нет
Как ты мог забыть о величайшем игроке 2021 года?)
Его фан база роналду поддерживала вплоть до октября, потом переключились на поляка)

ПС. Даже не знаю где он играет.
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Я Гражданин Мира
А Роналду поздравил Месси?
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GuruFutbola
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Как человек? Он человек полное овно. Погугли
В каком месте
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Bazilic
Уважение к Холланду ⬆️
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Akusra
я ваш всех всё е….л
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Наиль Сафин
Ответ AF007
Так-то лучше. Замыкальщики должны знать своё место и не высовываться. Иначе - жесточайший прессинг в комментах на всех сайтах от меня и других стражей порядка
Мент штоли? Стражник диванный херой
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tony
Заслужил Холланд этот ЗМ. Жаль, что мячик выдают за эмоции и за бренд, а не за реальные заслуги. Еще раз взять требл будет тяжело.
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-4
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