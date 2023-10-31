Холанд поздравил Месси с 8-м «Золотым мячом». Норвежец стал вторым в голосовании
Эрлинг Холанд поздравил Лионеля Месси с получением 8-го «Золотого мяча».
Форвард «Манчестер Сити», занявший в голосовании второе место, опубликовал фотографию победителя.
«Поздравляю, Лео Месси!» – написал норвежец.
Изображение: instagram.com/erling.haaland
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Жаль что его стала поддерживать самая обиженная и токсичная фан база.
У них то Холанд, то Мбаппе, то Родри, то Жоржиньо ( кто его помнит?🤣), то Де Брюйне и тд. Все от того, что сам португалец уже 6 лет неактуален, а Месси в 35 лет берет ЧМ, в 36 лет 8 ЗМ.
Удачи Холанду в дальнейшем, молодец парень, признает величие.
Месси же выиграл заслуженно, за триумф на ЧМ - вершина спорта, за звание МВП ЧМ, за 40 + 28 по сезону.
Его фан база роналду поддерживала вплоть до октября, потом переключились на поляка)
ПС. Даже не знаю где он играет.