Андрей Аршавин: «Зенит» стремится к 6-му чемпионству подряд. В программах, которые смотрю, всегда говорили, что «Зенит» – фаворит и неважно, насколько он отстает»

Андрей Аршавин оценил шансы «Зенита» выиграть чемпионат России в 6-й раз подряд.

«Думаю, нужно смотреть отрыв. Он рабочий, сократился до двух очков. Впереди игра с « ». Пока все нормально.

«Краснодар» – это команда, которая всегда находится наверху, но сейчас более стабильно выступила. Не сказал бы, что произошло что-то сверхординарное.

Не слышал в начале сезона, чтобы кто-то говорил, что «Зенит» можно списывать со счетов. В тех программах, которые я смотрю, всегда говорили, что «Зенит» – фаворит и неважно, насколько он отстает.

Пока неизвестно, будет ли шестое чемпионство подряд, но « » к нему стремится», – заявил заместитель генерального директора петербуржцев.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!