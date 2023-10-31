Андрей Аршавин: «Зенит» стремится к 6-му чемпионству подряд. В программах, которые смотрю, всегда говорили, что «Зенит» – фаворит и неважно, насколько он отстает»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Краснодар Р-Спорт Футбол

Андрей Аршавин оценил шансы «Зенита» выиграть чемпионат России в 6-й раз подряд.

«Думаю, нужно смотреть отрыв. Он рабочий, сократился до двух очков. Впереди игра с «Краснодаром». Пока все нормально.

«Краснодар» – это команда, которая всегда находится наверху, но сейчас более стабильно выступила. Не сказал бы, что произошло что-то сверхординарное.

Не слышал в начале сезона, чтобы кто-то говорил, что «Зенит» можно списывать со счетов. В тех программах, которые я смотрю, всегда говорили, что «Зенит» – фаворит и неважно, насколько он отстает.

Пока неизвестно, будет ли шестое чемпионство подряд, но «Зенит» к нему стремится», – заявил заместитель генерального директора петербуржцев.

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4 комментария

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Black Phoenix
Вот же у Спартачей подгорит, если Зенит в этом сезоне окажется, как и прошлые 5 лет - самым стабильным по результатам клубом в РПЛ, чего для чемпионства традиционно хватит. И так ещё на пять сезонов минимум. История возвращает Спартаку должок за гегемонию девяностых.
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MAXIMum1
Даёшь 6-е чемпионство подряд! Вперёд Зенит!!!
+3
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Adjusted
Ответ ВРвпопа оапоапо
Щас бы смотреть РПЛ
Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны ©
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