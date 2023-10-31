Андрей Аршавин: «Зенит» стремится к 6-му чемпионству подряд. В программах, которые смотрю, всегда говорили, что «Зенит» – фаворит и неважно, насколько он отстает»
Андрей Аршавин оценил шансы «Зенита» выиграть чемпионат России в 6-й раз подряд.
«Думаю, нужно смотреть отрыв. Он рабочий, сократился до двух очков. Впереди игра с «Краснодаром». Пока все нормально.
«Краснодар» – это команда, которая всегда находится наверху, но сейчас более стабильно выступила. Не сказал бы, что произошло что-то сверхординарное.
Не слышал в начале сезона, чтобы кто-то говорил, что «Зенит» можно списывать со счетов. В тех программах, которые я смотрю, всегда говорили, что «Зенит» – фаворит и неважно, насколько он отстает.
Пока неизвестно, будет ли шестое чемпионство подряд, но «Зенит» к нему стремится», – заявил заместитель генерального директора петербуржцев.
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