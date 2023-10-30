Обляков о сборной России: «С Камеруном все получилось. Не скажу, что с Кенией был лютый провал – дома спокойно бы их обыграли, думаю»

Иван Обляков оценил игру сборной России в матчах с Камеруном и Кенией.

В октябрьских матчах сборная России обыграла Команду Камеруна (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).

– Игра с Камеруном? Ощущения самые приятные, обыграли хорошую сборную, по игре не хуже, а где‑то и лучше выглядели. С Камеруном все получалось – настрой, болельщики, поддержка была.

Не скажу, что в матче с Кенией был лютый провал. Думаю, дома мы их спокойно бы обыграли. В этом матче не играли в футбол? Мне так не показалось. Может быть, в каких‑то деталях неправильно действовали, картинка со стороны казалась другой.

– В нынешней ситуации [без международных турниров] руки не опускаются?

– Нет. Я в сборную не так давно начал вызываться. Есть желание приезжать и показывать стране, что хотим выигрывать. На каждую игру выходишь, всегда есть мотивация. Для меня с Кенией было все отлично, но хотелось победить. Мы всегда на поле выходим, чтобы выиграть, в играх за сборную ты сверхмотивирован, – сказал полузащитник и сборной России.

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