Обляков о сборной России: «С Камеруном все получилось. Не скажу, что с Кенией был лютый провал – дома спокойно бы их обыграли, думаю»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Иван Обляков Футбол

Иван Обляков оценил игру сборной России в матчах с Камеруном и Кенией.

В октябрьских матчах сборная России обыграла Команду Камеруна (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).

– Игра с Камеруном? Ощущения самые приятные, обыграли хорошую сборную, по игре не хуже, а где‑то и лучше выглядели. С Камеруном все получалось – настрой, болельщики, поддержка была.

Не скажу, что в матче с Кенией был лютый провал. Думаю, дома мы их спокойно бы обыграли. В этом матче не играли в футбол? Мне так не показалось. Может быть, в каких‑то деталях неправильно действовали, картинка со стороны казалась другой.

– В нынешней ситуации [без международных турниров] руки не опускаются?

– Нет. Я в сборную не так давно начал вызываться. Есть желание приезжать и показывать стране, что хотим выигрывать. На каждую игру выходишь, всегда есть мотивация. Для меня с Кенией было все отлично, но хотелось победить. Мы всегда на поле выходим, чтобы выиграть, в играх за сборную ты сверхмотивирован, – сказал полузащитник ЦСКА и сборной России.

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3 комментария

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Даня Чебыкин
кению. дома. спокойно бы обыграли. кению.. простите, я чот не понимаю?
зы. я чот может и не понимаю.но кению уже не факт
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Vatikan
Кто бы что ни говорил, но играл сейчас на 100 или даже 50 процентов в сборной нереально. Даже если такой игрок и найдется, то он будет 1 из 11
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-1
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Nickolay Lyskov
Верю, что в ноябре-декабре справились бы с кенийцами в Лужниках. Может, даже и не 2-1, а 3-1.
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