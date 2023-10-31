Лионель Месси: «Думаю, это мой последний «Золотой мяч». Он никогда не был приоритетом для меня, давно не думал о нем»

Теги МЛС Лионель Месси Золотой мяч Интер Майами Футбол

Лионель Месси считает, что выиграл «Золотой мяч» в последний раз.

30 октября 36-летний форвард в 8-й раз получил главную индивидуальную футбольную награду.

«Я давно не думал о «Золотом мяче». Завоевание «Золотого мяча» никогда не была для меня приоритетом, тем более сейчас, после всего, чего я достиг в карьере, и по сравнению со всеми другими моментами, которые я пережил.

Думаю, это мой последний «Золотой мяч». Я рад, что добился всего, чего я достиг, и являюсь единственным игроком, выигравшим восемь «Золотых мячей», – сказал Месси в интервью L’Équipe.

Месси или Холанд: а что говорят данные?

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54 комментария

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Natan Pilkin
Люди годами вот здесь же на спортсе писали, что для величия Лео не хватает ЧМ. Никакие рекорды, финалы и титулы их не устраивали. ЧМ главное во Вселенной, без ЧМ никакой гений не гений.

Пожалуйста, человек на заказ в 35 лет выигрывает ЧМ со средненькой по мировым масштабам сборной. По результатам этого получает Золотой Мяч.

Теперь те же самые люди на том же самом спортсе завалили все ветки сообщениями, что ЗМ незаслуженный.
+77
-22
+55
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Oleg
Ответ Natan Pilkin
Люди годами вот здесь же на спортсе писали, что для величия Лео не хватает ЧМ. Никакие рекорды, финалы и титулы их не устраивали. ЧМ главное во Вселенной, без ЧМ никакой гений не гений. Пожалуйста, человек на заказ в 35 лет выигрывает ЧМ со средненькой по мировым масштабам сборной. По результатам этого получает Золотой Мяч. Теперь те же самые люди на том же самом спортсе завалили все ветки сообщениями, что ЗМ незаслуженный.
Это одна категория людей - фанаты роналду.
Представь что они идут всю карьеру +- ровно.
И тут в декабре 2022 Месси берет вершину мира а потом 8 ЗМ.
Для них это все, боль, обида, ненависть.
Поэтому и ЧМ стал турниром из 7 игр, и ЗМ никчемная награда и вообще голы в аравии вышка)
Их только пожалеть.
+28
-12
+16
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Сергей Ямковой
Лео наверное не сразу вспомнит скольки у него Золотых Мячей )
+9
-3
+6
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Artem Piatkov
Так и не думал, ага :))
Смешно
+8
-4
+4
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Oleg
Ответ huntoil11
Какой же он скучный. Только о семье и думает своей. Унылый . Тут народ эпические срачи устраивает на всех уровнях, глотки готовы друг другу перегрызть кому мяч этот дать , а он такой мол это неважно и все такое. Бесит.
https://twitter.com/ActuFoot_/status/1719104795007435262?t=UMwcBJJBRlDpjAR3ZitEZw&s=19
Тут Фоанцузские сми выставили достижения Лео.
Даже они признают что ему нет в истории равных.
+6
-3
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Алексей Елистратов
Все? Отмашка для ФИФА, что не надо больше раскармливать? Еще и отмашка для обычных голодных парней, которые будут и дальше играть ВЕСЬ сезон, а не один месяц. Хотя впереди куча Кубков Америки, я бы не стал так однозначно говорить. Забьет со штрафного Перу и все, очередные мячи полезут. А что Бернарду Силва или Беллингем возьмут треблы, к примеру, - это на помойке истории останется. Главное - чтобы тебя любили и лепили ангела.
+11
-8
+3
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Oleg
Ответ ApXuMaHqPuT
Аргентина - средненькая по мировым масштабам сборная? Серьёзно?😀
7 место по стоимости состава.
Впереди Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Испания, Голландия.
+4
-2
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ApXuMaHqPuT
Ответ Natan Pilkin
Люди годами вот здесь же на спортсе писали, что для величия Лео не хватает ЧМ. Никакие рекорды, финалы и титулы их не устраивали. ЧМ главное во Вселенной, без ЧМ никакой гений не гений. Пожалуйста, человек на заказ в 35 лет выигрывает ЧМ со средненькой по мировым масштабам сборной. По результатам этого получает Золотой Мяч. Теперь те же самые люди на том же самом спортсе завалили все ветки сообщениями, что ЗМ незаслуженный.
Аргентина - средненькая по мировым масштабам сборная? Серьёзно?😀
+10
-8
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Джанлука Нальюка
Ответ Алексей Елистратов
Все? Отмашка для ФИФА, что не надо больше раскармливать? Еще и отмашка для обычных голодных парней, которые будут и дальше играть ВЕСЬ сезон, а не один месяц. Хотя впереди куча Кубков Америки, я бы не стал так однозначно говорить. Забьет со штрафного Перу и все, очередные мячи полезут. А что Бернарду Силва или Беллингем возьмут треблы, к примеру, - это на помойке истории останется. Главное - чтобы тебя любили и лепили ангела.
В том то и дело, что дают золотой мяч за 7 матчей в году. Люди рубятся весь год в ЛЧ и АПЛ, где уровень футбола гораздо выше и все это обесценивается победой на чм, Где для золотого мяча надо выйти из группы с польшей,мексикой и СА, а потом обыграть Австралию,Голландию,Хорватию и Францию.
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Я Гражданин Мира
Не торопись Месси!
Давай ещё один золотой мяч и фанаты Роналду обещает что девятый золотой мяч Месси выручить именно Роналду
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Oleg
Ответ Джанлука Нальюка
миллиарды лемингов, смотрящие футбол раз в 4 года ?
Люди рубятся весь год в ЛЧ?)
Шта?))
ЛЧ это как бы 7 туров растянутых на сезон.
Так что ты тут загнула.
Регулярный Чемпионат?
Ну так и Лео рубился и его гол принес Чемпионство ПСЖ ибо ничья и там троыей брал бы Ланс.
Месси в 36 лет сделал 40 + 28 , это лучший результат топ 5 лиг.
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Oleg
Ответ Джанлука Нальюка
Потому что несправедливо получать золотой мяч по результату ЧМ. Особенно смешно, что Мартинез лучший вратарь.
А кто это решил что несправедливо?
Ты?
Миллиарды, что смотрели ЧМ решили что нет ничего главней.
Мир выбрал Лео.
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Джанлука Нальюка
Ответ Natan Pilkin
Люди годами вот здесь же на спортсе писали, что для величия Лео не хватает ЧМ. Никакие рекорды, финалы и титулы их не устраивали. ЧМ главное во Вселенной, без ЧМ никакой гений не гений. Пожалуйста, человек на заказ в 35 лет выигрывает ЧМ со средненькой по мировым масштабам сборной. По результатам этого получает Золотой Мяч. Теперь те же самые люди на том же самом спортсе завалили все ветки сообщениями, что ЗМ незаслуженный.
Потому что несправедливо получать золотой мяч по результату ЧМ. Особенно смешно, что Мартинез лучший вратарь.
+12
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Tore2016
Может выиграть местную Лигу чемпионов, Чемпионат мира среди клубных команд и Кубок Америки. А там и до 9 ЗМ не далеко.
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Иван Иванов
Ну из МЛС конечно сложно будет ЗМ получить но если со сборной Кубок Америки выйграет то почему нет.
Так что не стал бы так говорить что последний.
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Agent Smith
Спасибо за годы счастья. Лучший в истории♾️⚽️
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JURAVLI
Лео: горшочек, не вари
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Can
Ответ Natan Pilkin
Люди годами вот здесь же на спортсе писали, что для величия Лео не хватает ЧМ. Никакие рекорды, финалы и титулы их не устраивали. ЧМ главное во Вселенной, без ЧМ никакой гений не гений. Пожалуйста, человек на заказ в 35 лет выигрывает ЧМ со средненькой по мировым масштабам сборной. По результатам этого получает Золотой Мяч. Теперь те же самые люди на том же самом спортсе завалили все ветки сообщениями, что ЗМ незаслуженный.
5 пенальти
0
0
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Groznyi2024
Месси вчера: ЗМ для меня не имеет значение, главное играть в футбол

Месси сегодня: Я ЕДИНСТВЕННЫЙ, У КОГО 8 ЗМ
+1
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Ложный Латераль
Ответ Natan Pilkin
Люди годами вот здесь же на спортсе писали, что для величия Лео не хватает ЧМ. Никакие рекорды, финалы и титулы их не устраивали. ЧМ главное во Вселенной, без ЧМ никакой гений не гений. Пожалуйста, человек на заказ в 35 лет выигрывает ЧМ со средненькой по мировым масштабам сборной. По результатам этого получает Золотой Мяч. Теперь те же самые люди на том же самом спортсе завалили все ветки сообщениями, что ЗМ незаслуженный.
"на заказ") По Фрейду, прям)
+2
-2
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Донован хозяин НБА
В новом сезоне БургерКингЛиги выиграет ЧикенМакнагетсКап, получит звание МилкШейкМВП и получит очередной, седьмой незаслуженный ЗМ.
Работа пиар-машины не должна останавливаться ни на секунду. Вокруг Лёли крутятся такие рекламные бабки, что ему за любое пешеходство будут вручать награды, пока он в состоянии ускориться до 5 км в час
+5
-5
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Oleg
Ответ Serge Vendino
Ничуть не отношусь к числу хейтеров Лео, но это никак друг другу не противоречит. Для абсолютного величия в рамках футбольной истории Месси нужна была победа на ЧМ, но в рамках конкретного года он явно не был сильнейшим футболистом мира.
ЗМ вручают за сезон, в сезоне у него 40 + 28, это как бы лучший результат топ 5 лиг.
Чемпион Мира, а это вершина спорта.
Лучший игрок ЧМ, дубль в финале.
+3
-3
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King_X
Ответ Natan Pilkin
Люди годами вот здесь же на спортсе писали, что для величия Лео не хватает ЧМ. Никакие рекорды, финалы и титулы их не устраивали. ЧМ главное во Вселенной, без ЧМ никакой гений не гений. Пожалуйста, человек на заказ в 35 лет выигрывает ЧМ со средненькой по мировым масштабам сборной. По результатам этого получает Золотой Мяч. Теперь те же самые люди на том же самом спортсе завалили все ветки сообщениями, что ЗМ незаслуженный.
Аргентина - средненькая по мировым масштабам сборная
Пхахах
Спасибо, дальше не читал
+1
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Дренажная вода 4
Ответ Natan Pilkin
Люди годами вот здесь же на спортсе писали, что для величия Лео не хватает ЧМ. Никакие рекорды, финалы и титулы их не устраивали. ЧМ главное во Вселенной, без ЧМ никакой гений не гений. Пожалуйста, человек на заказ в 35 лет выигрывает ЧМ со средненькой по мировым масштабам сборной. По результатам этого получает Золотой Мяч. Теперь те же самые люди на том же самом спортсе завалили все ветки сообщениями, что ЗМ незаслуженный.
Величие определяется по итогам карьеры, а золотой мяч по итогам года. Никто не спорит, что Месси велик, но в этом году он не был лучшим игроком мира ни по каким критериям.
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Максим Черкашин
Ответ Natan Pilkin
Люди годами вот здесь же на спортсе писали, что для величия Лео не хватает ЧМ. Никакие рекорды, финалы и титулы их не устраивали. ЧМ главное во Вселенной, без ЧМ никакой гений не гений. Пожалуйста, человек на заказ в 35 лет выигрывает ЧМ со средненькой по мировым масштабам сборной. По результатам этого получает Золотой Мяч. Теперь те же самые люди на том же самом спортсе завалили все ветки сообщениями, что ЗМ незаслуженный.
Пожалуйста, человек на заказ в 35 лет выигрывает ЧМ со средненькой по мировым масштабам сборной. Которая выиграла Копу Америку, до ЧМ.:))))))
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