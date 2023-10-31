Лионель Месси: «Думаю, это мой последний «Золотой мяч». Он никогда не был приоритетом для меня, давно не думал о нем»

Лионель Месси считает, что выиграл «Золотой мяч» в последний раз.

30 октября 36-летний форвард в 8-й раз получил главную индивидуальную футбольную награду.

«Я давно не думал о «Золотом мяче». Завоевание «Золотого мяча» никогда не была для меня приоритетом, тем более сейчас, после всего, чего я достиг в карьере, и по сравнению со всеми другими моментами, которые я пережил.

Думаю, это мой последний « ». Я рад, что добился всего, чего я достиг, и являюсь единственным игроком, выигравшим восемь «Золотых мячей», – сказал Месси в интервью L’Équipe.

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