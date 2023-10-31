Лионель Месси: «Думаю, это мой последний «Золотой мяч». Он никогда не был приоритетом для меня, давно не думал о нем»
Лионель Месси считает, что выиграл «Золотой мяч» в последний раз.
30 октября 36-летний форвард в 8-й раз получил главную индивидуальную футбольную награду.
«Я давно не думал о «Золотом мяче». Завоевание «Золотого мяча» никогда не была для меня приоритетом, тем более сейчас, после всего, чего я достиг в карьере, и по сравнению со всеми другими моментами, которые я пережил.
Думаю, это мой последний «Золотой мяч». Я рад, что добился всего, чего я достиг, и являюсь единственным игроком, выигравшим восемь «Золотых мячей», – сказал Месси в интервью L’Équipe.
Месси или Холанд: а что говорят данные?
Легенды со вторых и третьих мест «Золотого мяча»: кто оставался рядом?
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Пожалуйста, человек на заказ в 35 лет выигрывает ЧМ со средненькой по мировым масштабам сборной. По результатам этого получает Золотой Мяч.
Теперь те же самые люди на том же самом спортсе завалили все ветки сообщениями, что ЗМ незаслуженный.
Представь что они идут всю карьеру +- ровно.
И тут в декабре 2022 Месси берет вершину мира а потом 8 ЗМ.
Для них это все, боль, обида, ненависть.
Поэтому и ЧМ стал турниром из 7 игр, и ЗМ никчемная награда и вообще голы в аравии вышка)
Их только пожалеть.
Смешно
Тут Фоанцузские сми выставили достижения Лео.
Даже они признают что ему нет в истории равных.
Впереди Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Испания, Голландия.
Давай ещё один золотой мяч и фанаты Роналду обещает что девятый золотой мяч Месси выручить именно Роналду
Шта?))
ЛЧ это как бы 7 туров растянутых на сезон.
Так что ты тут загнула.
Регулярный Чемпионат?
Ну так и Лео рубился и его гол принес Чемпионство ПСЖ ибо ничья и там троыей брал бы Ланс.
Месси в 36 лет сделал 40 + 28 , это лучший результат топ 5 лиг.
Ты?
Миллиарды, что смотрели ЧМ решили что нет ничего главней.
Мир выбрал Лео.
Так что не стал бы так говорить что последний.
Месси сегодня: Я ЕДИНСТВЕННЫЙ, У КОГО 8 ЗМ
Работа пиар-машины не должна останавливаться ни на секунду. Вокруг Лёли крутятся такие рекламные бабки, что ему за любое пешеходство будут вручать награды, пока он в состоянии ускориться до 5 км в час
Чемпион Мира, а это вершина спорта.
Лучший игрок ЧМ, дубль в финале.
Пхахах
Спасибо, дальше не читал