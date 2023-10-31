Роналдиньо о Месси: «Вся «Барса» следила за Лео еще с юношеской команды. Уже тогда мы ожидали, что он будет лучшим. Я дал ему только один совет: «Играй с удовольствием и свободой»
«Я, Деку и весь состав «Барсы» следили за Лео еще с юношеской команды, мы собирались посмотреть его игры. Мы уже тогда ожидали, что он будет лучшим.
Лео не нужны были советы. Поэтому единственный совет, который я дал ему: «Играй с удовольствием и свободой». Просто держи мяч в ногах, остальное придет само собой.
Очень приятно видеть, как друзья воплощают в жизнь мечты. Это действительно делает меня счастливым»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Помню ещё в школе был когда Роналдиньо выиграл ЗМ и газеты вышли с заголовком "Лучший в мире? Я даже не лучший в Барсе", а рядом с ним стоял молодой Месси.