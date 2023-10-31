Роналдиньо о Месси: «Вся «Барса» следила за Лео еще с юношеской команды. Уже тогда мы ожидали, что он будет лучшим. Я дал ему только один совет: «Играй с удовольствием и свободой»

Теги Барселона Роналдиньо Лионель Месси Золотой мяч Интер Майами Футбол

«Я, Деку и весь состав «Барсы» следили за Лео еще с юношеской команды, мы собирались посмотреть его игры. Мы уже тогда ожидали, что он будет лучшим.

Лео не нужны были советы. Поэтому единственный совет, который я дал ему: «Играй с удовольствием и свободой». Просто держи мяч в ногах, остальное придет само собой.

Очень приятно видеть, как друзья воплощают в жизнь мечты. Это действительно делает меня счастливым»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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9 комментариев

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Философ Востока
Спасибо Ронни и всем лидерам Барсы того времени, что приняли мальца как родного.
Помню ещё в школе был когда Роналдиньо выиграл ЗМ и газеты вышли с заголовком "Лучший в мире? Я даже не лучший в Барсе", а рядом с ним стоял молодой Месси.
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clausevenzzz
Месси и Рони по полной кошмарили Реал того времени
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Edwin_Hubble
Гэндельф хвалит Арагорна.
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skxgpkt7xn
волшебник и величайший
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Радость Ди Мария
Ответ Kaloyan Yalamov
Рональдиньо по волшебству был лучше, причем намного. Но вот на дистанции он сильно и быстро сдал. Просто не готов был всегда и везде себя отдавать до конца, несколько сезонов ему вполне хватило себя показать и о себе заявить. А Лео на дистанции намного лучше и тем более постоянно и стабильно хорош и при этом продолжал всегда обновляться по игре.
Просто Месси профи до мозга костей, а Ронни кайфарик.
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Alexandr Turner
Ответ Kaloyan Yalamov
Рональдиньо по волшебству был лучше, причем намного. Но вот на дистанции он сильно и быстро сдал. Просто не готов был всегда и везде себя отдавать до конца, несколько сезонов ему вполне хватило себя показать и о себе заявить. А Лео на дистанции намного лучше и тем более постоянно и стабильно хорош и при этом продолжал всегда обновляться по игре.
Роналдиньо очень многих влюбил в себя и в футбол, это самое главное его наследие
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Kaloyan Yalamov
Рональдиньо по волшебству был лучше, причем намного. Но вот на дистанции он сильно и быстро сдал. Просто не готов был всегда и везде себя отдавать до конца, несколько сезонов ему вполне хватило себя показать и о себе заявить. А Лео на дистанции намного лучше и тем более постоянно и стабильно хорош и при этом продолжал всегда обновляться по игре.
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