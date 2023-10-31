Аршавин о 8-м «Золотом мяче» Месси: «Справедливо, Мбаппе и Холанд свое еще получат. Килиан бы победил, выиграй Франция ЧМ»

Андрей Аршавин считает справедливым «Золотой мяч» Лионеля Месси.

Вчера капитан сборной выиграл награду в 8-й раз в своей карьере. Второе место в голосовании занял , третье – .

«Золотой мяч» Месси – справедливый. Мбаппе и Холанд свое еще получат.

Но если бы чемпионат мира выиграла Франция, тогда победил бы Мбаппе», — сказал бывший игрок сборной России.

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