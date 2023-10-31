Аршавин о 8-м «Золотом мяче» Месси: «Справедливо, Мбаппе и Холанд свое еще получат. Килиан бы победил, выиграй Франция ЧМ»

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Андрей Аршавин считает справедливым «Золотой мяч» Лионеля Месси.

Вчера капитан сборной Аргентины выиграл награду в 8-й раз в своей карьере. Второе место в голосовании занял Эрлинг Холанд, третье – Килиан Мбаппе.

«Золотой мяч» Месси – справедливый. Мбаппе и Холанд свое еще получат.

Но если бы чемпионат мира выиграла Франция, тогда победил бы Мбаппе», — сказал бывший игрок сборной России.

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12 комментариев

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Oleg
Аршавин какой то некрасивый)
Уже сотая знаменитость, включая Азара, Анри, Беллингема, Стоичкова, Зубастика, Дешама, Жиру, Родри и тд говорит что Месси заслуженно выиграл.
За Холанда Павлюченки, Осинькин, Маттеус и обиженные фанаты клубнички)

Мбаппе и Беллингем, новое поколение говорит что Месси заслужил ибо его ЧМ был впечатляющий.
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Oleg
Ответ Всеволод Бобров
щас тебе сектанты норвежского замыкателя расскажут какой он супер топ, правда потерялся во всех финалах и полуфинале с Реалом, но это ладно))
Холанд отличный парень, вчера поздравил Лео, сказал что ЧМ - вершина и мечта любого.
Все впечатление о Холанде портит фан база роналду.
Это им больно от 18.12.2022 и 8 > 5 по ЗМ.
Это они переживают, а не сам Холанд.
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Гамаль Хайдаров
Но Колоа Муани не дал пас на пустые Черепахе, поэтому, Месси со своим 8 ♾️ ЗМ!
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Гегенпрессинг Рангника
Несправедливо. Роналду заслужил, он изменил футбол забив не коснувшись мяча
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Всеволод Бобров
щас тебе сектанты норвежского замыкателя расскажут какой он супер топ, правда потерялся во всех финалах и полуфинале с Реалом, но это ладно))
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Александр Северный
роману Абрамову со спортса только не говорите об этом. а лучше подгоните фуру 🧯🧯🧯🧯🧯 к редакции сайта))))
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Krauvec Cool
Да нихрена ничего бы не изменилось, выиграла бы Франция с Мбаппе, забил бы Холанд в финале. ЗМ мяч отдали бы Месси с формулировкой "Месси тащил сборную, он величайший игрок, весь мир именно на него смотрит тра ля ля".
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Artem Piatkov
🗣️"Мбаппе и Холланд ещё своё получат"

Дорога ложка к обеду, Ван Дейку и Снейдеру тоже обещали, что они ещё своё получат и что в итоге?
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John78
Угу. Хави, Иньеста, Рибери, Левандовски и т.д. свое еще получат. Вообще нужно ввести правило не больше 3 мячей в одни руки.
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Roman
Ответ Всеволод Бобров
щас тебе сектанты норвежского замыкателя расскажут какой он супер топ, правда потерялся во всех финалах и полуфинале с Реалом, но это ладно))
Что за бред про потерялся с Реалом? Только Куртуа смог остановить Холанда, защитники проиграли ему всю борьбу, они вдвоем его держали, пока другие забивали. С Реалом Холанд отыграл просто отлично, но фанатики Месси футбол не смотрят, это давно понятно. Ваш Месси в 1/8 позорно сидел в кармане у Горетцки обе игры, вот там реально потерялся, только Мбаппе травмированный создавал угрозы, когда вышел
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Blaumerc
Ответ Всеволод Бобров
щас тебе сектанты норвежского замыкателя расскажут какой он супер топ, правда потерялся во всех финалах и полуфинале с Реалом, но это ладно))
настоящие фанаты Холанда в большинстве адекваты, от них мало что слышно.
но вот фанаты Роналду, они же фанаты Холанда, они же фанаты Мбаппе, они же кто угодно но не Месси, вот кто главные хейтеры Месси на спортсе.
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Всеволод Бобров
Ответ Roman
Что за бред про потерялся с Реалом? Только Куртуа смог остановить Холанда, защитники проиграли ему всю борьбу, они вдвоем его держали, пока другие забивали. С Реалом Холанд отыграл просто отлично, но фанатики Месси футбол не смотрят, это давно понятно. Ваш Месси в 1/8 позорно сидел в кармане у Горетцки обе игры, вот там реально потерялся, только Мбаппе травмированный создавал угрозы, когда вышел
ахахах, поэтому коман после игры сказал, что установка была фолить на Месси и держать подальше от штрафной, а Мбаппе оставили с Упамекано так как знали, что он будет в его кармане, аруу
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