Аршавин о 8-м «Золотом мяче» Месси: «Справедливо, Мбаппе и Холанд свое еще получат. Килиан бы победил, выиграй Франция ЧМ»
Андрей Аршавин считает справедливым «Золотой мяч» Лионеля Месси.
Вчера капитан сборной Аргентины выиграл награду в 8-й раз в своей карьере. Второе место в голосовании занял Эрлинг Холанд, третье – Килиан Мбаппе.
«Золотой мяч» Месси – справедливый. Мбаппе и Холанд свое еще получат.
Но если бы чемпионат мира выиграла Франция, тогда победил бы Мбаппе», — сказал бывший игрок сборной России.
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Уже сотая знаменитость, включая Азара, Анри, Беллингема, Стоичкова, Зубастика, Дешама, Жиру, Родри и тд говорит что Месси заслуженно выиграл.
За Холанда Павлюченки, Осинькин, Маттеус и обиженные фанаты клубнички)
Мбаппе и Беллингем, новое поколение говорит что Месси заслужил ибо его ЧМ был впечатляющий.
Все впечатление о Холанде портит фан база роналду.
Это им больно от 18.12.2022 и 8 > 5 по ЗМ.
Это они переживают, а не сам Холанд.
Дорога ложка к обеду, Ван Дейку и Снейдеру тоже обещали, что они ещё своё получат и что в итоге?
но вот фанаты Роналду, они же фанаты Холанда, они же фанаты Мбаппе, они же кто угодно но не Месси, вот кто главные хейтеры Месси на спортсе.