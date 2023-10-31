Лионель Месси: «Меня не интересует, лучший ли я в истории. Очень горжусь, когда говорят, что я среди лучших»
Лионеля Месси не интересует, лучший ли он футболист в истории.
«Я не знаю, лучший ли я в истории или нет. Меня это не интересует, не думаю об этом. Для меня подарок уже то, когда люди говорят или намекают, что я могу быть в числе лучших. Это что-то особенное.
Все играют в футбол. С самого детства каждый хочет стать профессиональным футболистом. Когда мне говорят, что я могу быть среди лучших, я этим очень горжусь», – сказал форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины на пресс-конференции после получения восьмого «Золотого мяча».
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9 - МВП в финалах
8 - Золотых мячей
7 - Кубков
6 - Золотых бутс
5 - Лучший плеймейкер года
4 - Лиги Чемпионов
3 - сыновья
2 - The Best
1 - Чемпион мира
0 - сомнений насчёт твоего величия