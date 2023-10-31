Лионель Месси: «Меня не интересует, лучший ли я в истории. Очень горжусь, когда говорят, что я среди лучших»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Интер Майами Футбол

Лионеля Месси не интересует, лучший ли он футболист в истории.

«Я не знаю, лучший ли я в истории или нет. Меня это не интересует, не думаю об этом. Для меня подарок уже то, когда люди говорят или намекают, что я могу быть в числе лучших. Это что-то особенное.

Все играют в футбол. С самого детства каждый хочет стать профессиональным футболистом. Когда мне говорят, что я могу быть среди лучших, я этим очень горжусь», – сказал форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины на пресс-конференции после получения восьмого «Золотого мяча».

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15 комментариев

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Отец Абду
10 - Чемпион Испании
9 - МВП в финалах
8 - Золотых мячей
7 - Кубков
6 - Золотых бутс
5 - Лучший плеймейкер года
4 - Лиги Чемпионов
3 - сыновья
2 - The Best
1 - Чемпион мира
0 - сомнений насчёт твоего величия
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Кино Музыка
Лучший с Марадоной и Пеле. Но по творческой части вне конкурса, конечно.
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yymt9ksjrh
Остановись Лео, ты своими речами доведешь некоторых людей до каления😂
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Коэн Варвар
Ай, Лео! Ай, скромняшка!
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Флер де Лис
Легенда
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Total_90
Фанаты Роналду болели не за кого-то, а против Месси=)
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AF007
"Моя любимая вдохновляющая история за всю историю футбола, это когда Роналду отставал от Месси на кучу ЗМ, затем он начал качать пресс в тренажëрке, спать в позе богомола, есть в позе голубя. Теперь он отстаëт на кучу ЗМ"
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Samsonov_24_4_11_15
Да не переживай, конечно лучший
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Никита Смолов
Ответ Алексей Власов
Вы просто зайдите на крупные зарубежные футбольные сайты. Обсалютно все пишут что это очередная незаслуженная награда месси
Сказочный …
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