Лионель Месси: «Меня не интересует, лучший ли я в истории. Очень горжусь, когда говорят, что я среди лучших»

Лионеля Месси не интересует, лучший ли он футболист в истории.

«Я не знаю, лучший ли я в истории или нет. Меня это не интересует, не думаю об этом. Для меня подарок уже то, когда люди говорят или намекают, что я могу быть в числе лучших. Это что-то особенное.

Все играют в футбол. С самого детства каждый хочет стать профессиональным футболистом. Когда мне говорят, что я могу быть среди лучших, я этим очень горжусь», – сказал форвард « » и сборной на пресс-конференции после получения восьмого «Золотого мяча».

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