Аргентина стала лидером по числу «Золотых мячей» – все 8 выиграл Месси. У Португалии, Германии, Франции и Нидерландов по 7

Лионель Месси сделал Аргентину лидером по числу «Золотых мячей».

Форвард «Интер «Майами» вчера выиграл 8-й «Золотой мяч». Никто из аргентинцев больше не получал этот приз, но страна лидирует по числу наград.

Второе место с семью «Золотыми мячами» делят ( – 5, и – по 1), (Франц Беккенбауэр, Карл-Хайнц Румменигге – по 2, Герд Мюллер, Лотар Маттеус, Маттиас Заммер – по 1), Франция (Мишель Платини – 3, Карим Бензема, Зинедин Зидан, Раймон Копа, Жан-Пьер Папен – по 1) и Нидерланды (Йохан Кройфф, Марко ван Бастен – по 3, Руд Гуллит – 1).

Стоит добавить, что «Золотой мяч» выигрывали и другие уроженцы Аргентины: Альфредо Ди Стефано и Омар Сивори. Однако Ди Стефано получил две награды как гражданин Испании, а Сивори был награжден единственным призом как гражданин Италии.

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