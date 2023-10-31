Аргентина стала лидером по числу «Золотых мячей» – все 8 выиграл Месси. У Португалии, Германии, Франции и Нидерландов по 7

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Лионель Месси сделал Аргентину лидером по числу «Золотых мячей».

Форвард «Интер «Майами» вчера выиграл 8-й «Золотой мяч». Никто из аргентинцев больше не получал этот приз, но страна лидирует по числу наград.

Второе место с семью «Золотыми мячами» делят Португалия (Криштиану Роналду – 5, Фигу и Эйсебио – по 1), Германия (Франц Беккенбауэр, Карл-Хайнц Румменигге – по 2, Герд Мюллер, Лотар Маттеус, Маттиас Заммер – по 1), Франция (Мишель Платини – 3, Карим Бензема, Зинедин Зидан, Раймон Копа, Жан-Пьер Папен – по 1) и Нидерланды (Йохан Кройфф, Марко ван Бастен – по 3, Руд Гуллит – 1).

Стоит добавить, что «Золотой мяч» выигрывали и другие уроженцы Аргентины: Альфредо Ди Стефано и Омар Сивори. Однако Ди Стефано получил две награды как гражданин Испании, а Сивори был награжден единственным призом как гражданин Италии.

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Нет
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85 комментариев

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Давид Кочинян
Месси и Кавенаги взяли на двоих 8 «ЗМ» 🧐
+38
-5
+33
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VERBLYUD
Ответ AF007
Роналду - 5, Эйсебио - 1 Угадайте, кто из них на ЧМ принëс порткам хоть какую-то медальку
Эйсебио - лучший бомбардир Португалии на ЧМ, Криштик за 20 лет не смог обойти его, но его можно понять, на ЧМ нет Люксембурга.
+29
-11
+18
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Квадратное личико
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Да, Тёмкин. В сборной лучше был Ди Мария. В клубе лучше был сначала Хавиньеста, потом Мбаппе, теперь Кривцов. А в семье у него главная жена Антонелла.
Вот таким жалким нытьём ты теперь будешь утешать сам себя до конца своей жизни, в слезах глядя на магическую цифру "8" 😄
+26
-12
+14
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Рустам Ахметдинов
Ответ Andy93
Угадайте, кто принес победу на Евро
Эдер?
+14
-2
+12
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VERBLYUD
Ответ Leganessi
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8>5
+11
-2
+9
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igls54
Лео в одиночку затащил
+12
-4
+8
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Мохнатый55
Ответ Andy93
Угадайте, кто принес победу на Евро
Эдер, Патрисиу, Пепе, Саншеш и Сантуш.
+9
-2
+7
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Машина Мощная
даже в ЗМ как и на поле, в одиночку обыгрывает соперников))
+8
-1
+7
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Александр Жук
Ответ Andy93
Угадайте, кто принес победу на Евро
Эдер
+8
-1
+7
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Я Гражданин Мира
Ответ Давид Кочинян
Месси и Кавенаги взяли на двоих 8 «ЗМ» 🧐
8 Месси, остальные Кавенаги
+8
-2
+6
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riverman1980
Нелепо, конечно, смотрится ЗМ Беланова в 1986 при пиковом Марадоне.
+5
0
+5
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Николай Козлов
Ответ Давид Кочинян
Месси и Кавенаги взяли на двоих 8 «ЗМ» 🧐
Месси, Кавенаги и Кокорин на троих. Так что не преувеличивайте заслуги Месси.
+5
0
+5
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VERBLYUD
Ответ Leganessi
Ди Мария принес победу на ЧМ хасбику.
Так-то у Месси дубль в финале ЧМ))
+5
0
+5
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Oleg
Ответ Парень со двора Шмурнова
Комментарий удален пользователем
А за фанатов роналду тебе не стыдно?
Они в новости о ЗМ Лео всю ночь крутят вертят + на оскорбительные комментарии Лео.
Что вас так задевает?
Что Месси Чемпион Мира и обладатель 8 ЗМ?
Это ж как Лео испепелил психику своих хейтеров, что теперь триумф на главном турнире в спорте ФИФА ЧМ , 40 + 28 по сезону в 36 лет у них не без вопросов.
+5
-2
+3
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AF007
Роналду - 5, Эйсебио - 1

Угадайте, кто из них на ЧМ принëс порткам хоть какую-то медальку
+17
-14
+3
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Oleg
Ответ Andy93
Угадайте, кто принес победу на Евро
Ну явно не кринж, что в финале Евро был в подтрибунке.
+3
0
+3
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che kaif
Ответ QWertY
Просто во времена Марадоны не было ЗМ, бгг))
ЗМ был но награждали игроков из Европы
+3
0
+3
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Я Гражданин Мира
Ответ Квадратное личико
Да, Тёмкин. В сборной лучше был Ди Мария. В клубе лучше был сначала Хавиньеста, потом Мбаппе, теперь Кривцов. А в семье у него главная жена Антонелла. Вот таким жалким нытьём ты теперь будешь утешать сам себя до конца своей жизни, в слезах глядя на магическую цифру "8" 😄
Пока 8
Чем чёрт не шутить!
+3
-1
+2
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Я Гражданин Мира
Ответ as009595@icloud.com
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Вы наверно смотрели вместе чемпионата мира, лига чемпионов Азии
+2
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Oleg
Ответ Leganessi
Роналду Топище 3 сильнейших чемпионатов с 5 ЛЧ в 2 клубах. 20 лет футбольного мастерства по всему миру. Доказал везде что он самый совершенный футболист в истории. А плей-офф ЛЧ с 1/4 : Роналду 47 голов за 3 клуба Месси 18 голов за 1 клуб только подтверждают это. Если вам по нраву тепличный игрок одной системы, без которой он опозорился в бургер и фермер лигах, превратившись в обычного игрока, то это конечно ваше право.... Липовые 8 ЗМ - как та красная таблетка из матрицы. Западная толе.....(Спортс блокирует это слово)))) ) ..... сделала ставку на аутиста. Такие как Роналду миру не нужны, время Ван Дамма, Шварца, Сталлоне и других альфачей закончилось. Сейчас нужны сопляки типа Месси.
У Зеедорфа вообще 3 ЛЧ и все с разными клубами.
Топище, просто величайший.
+3
-1
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Александр Жук
Когда один человек превзошёл всю нацию
Месси >>> Португальцы
+13
-11
+2
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Кефтеме
Ответ Tristan...
Один против всего мира. Человечество терпит поражение...
Ешё один заговор против фанаток Роналду)
+2
0
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VERBLYUD
Ответ Caniball
Интересно, а после того как Месси завершит карьеру, он все-равно продолжит получать ЗМ?! Ну так по привычке, как два последних.
Ну если после завершения карьеры выиграет ЧМ и станет лучшим игроком турнира, то да.
+6
-4
+2
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Tristan...
Один против всего мира. Человечество терпит поражение...
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Футбол, хоккей итд
Получается из всего списка сборных, только у Франции (Мбаппе) есть шанс сравнятся с Аргентиной, а может в будущем и обойти её по ЗМ.
+2
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