Гурцкая о Карраскале: «С «Уралом» вышел как игрок, который будет усиливать 2Drots, творил какую-то дичь. Понятно, почему ЦСКА пытался от него избавиться»

Агент Тимур Гурцкая резко раскритиковал игру Хорхе Карраскаля.

– Карраскаль вышел в очередной раз ужасно вышел на замену.

– Карраскаль вышел как игрок, который будет усиливать 2Drots. С каждым матчем становится очевидно, почему пытался от него избавиться за любые деньги.

Будь я на месте « », я больше вообще не дал бы ему ни одной минуты сыграть. Если бы матч с « », не дай бог, завершился со счетом 2:2, это все было бы из-за того, что Карраскаль творил какую-то дичь.

Забег, когда он побежал вдоль поля, – его надо было в эту секунду тут же поменять. Просто обратную замену делать, если была бы возможность такая. На поле появился вредитель, – сказал на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

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