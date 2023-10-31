Гурцкая о Карраскале: «С «Уралом» вышел как игрок, который будет усиливать 2Drots, творил какую-то дичь. Понятно, почему ЦСКА пытался от него избавиться»
Агент Тимур Гурцкая резко раскритиковал игру Хорхе Карраскаля.
– Карраскаль вышел в очередной раз ужасно вышел на замену.
– Карраскаль вышел как игрок, который будет усиливать 2Drots. С каждым матчем Карраскаля становится очевидно, почему ЦСКА пытался от него избавиться за любые деньги.
Будь я на месте «Динамо», я больше вообще не дал бы ему ни одной минуты сыграть. Если бы матч с «Уралом», не дай бог, завершился со счетом 2:2, это все было бы из-за того, что Карраскаль творил какую-то дичь.
Забег, когда он побежал вдоль поля, – его надо было в эту секунду тут же поменять. Просто обратную замену делать, если была бы возможность такая. На поле появился вредитель, – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
С Нижним именно его обрез начал голевую атаку, лишившую Динамо победы ))
Но время расставляет все по своим местам и показывает, что Федотов был прав все таки )