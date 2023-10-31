Гурцкая о Карраскале: «С «Уралом» вышел как игрок, который будет усиливать 2Drots, творил какую-то дичь. Понятно, почему ЦСКА пытался от него избавиться»

Теги ЦСКА Динамо Москва Урал Хорхе Карраскаль Тимур Гурцкая 2Drots медийный футбол Это футбол, брат! Футбол

Агент Тимур Гурцкая резко раскритиковал игру Хорхе Карраскаля.

– Карраскаль вышел в очередной раз ужасно вышел на замену.

– Карраскаль вышел как игрок, который будет усиливать 2Drots. С каждым матчем Карраскаля становится очевидно, почему ЦСКА пытался от него избавиться за любые деньги.

Будь я на месте «Динамо», я больше вообще не дал бы ему ни одной минуты сыграть. Если бы матч с «Уралом», не дай бог, завершился со счетом 2:2, это все было бы из-за того, что Карраскаль творил какую-то дичь.

Забег, когда он побежал вдоль поля, – его надо было в эту секунду тут же поменять. Просто обратную замену делать, если была бы возможность такая. На поле появился вредитель, – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

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6 комментариев

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Петр Дьяконов
ахахахаха. а все бумали, что Федотов самодур )))))
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Михаил Тихомиров
Там действительно все было настолько плохо? Матч не смотрел просто
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riverman1980
Карраскаль просто продолжает играть за Цска в форме Динамо ))

С Нижним именно его обрез начал голевую атаку, лишившую Динамо победы ))
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tolobas
Правильно сказал, в медиалиге Караскалю самое место. Лучше уж бесплатно его куда-нибудь отдать и смириться с тем, что это был провальный трансфер, чем вредителя на поле выпускать.
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Кирилл
Ответ Петр Дьяконов
ахахахаха. а все бумали, что Федотов самодур )))))
Причем, даже некоторые болельщики ЦСКА не хотели признавать то, что Карраскаль усложняет игру команде и вредит )

Но время расставляет все по своим местам и показывает, что Федотов был прав все таки )
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