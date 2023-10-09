Тренер ЦСКА Фоменко: «Карраскаль не выполнял требования, если выключается – все, страдает команда. Даже в «Динамо» были игры, когда он катится, не встает с задницы»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция Динамо Москва Хорхе Карраскаль Бахтиер Зайнутдинов Хесус Медина Олег Фоменко Футбол

Олег Фоменко рассказал, что в ЦСКА не жалеют о продаже Хорхе Карраскаля.

– Этим летом из ЦСКА ушли Медина, Зайнутдинов и Карраскаль. Чья потеря обиднее всего?

– Зайнутдинов. Он закрывал две позиции: латераля и левого центрального. В сборной играет инсайда, может и там выйти. В опорной зоне играл. Хотелось его оставить, но, к сожалению, у него было огромное желание поиграть за границей.

– После ухода Карраскаля и Медины появились слухи о том, что Федотову комфортнее работать с русскоговорящими. Это правда?

– Если футболист хороший, то комфортно будет всем. Есть требования по тренировочному процессу. Тут два варианта: ты либо их выполняешь, либо нет. Проблема когда возникает? Когда ты требуешь от футболиста, чтобы он выполнил свою работу. 

Карраскаль не выполнял требования, которые предъявлял тренерский штаб в тренировочном процессе и на поле.

– Карраскаль недоработывает уже в «Динамо»: при голах «Пари НН» и «Ахмата». Что вы чувствуете в такие моменты? Правильно продали?

– Поэтому и продали. Даже в «Динамо» были игры, когда он катится, не встает с задницы. Просто эпизодами выключается. Мы говорили: «Хорхе, ты умеешь играть в футбол, но только когда ты полностью сконцентрирован на игре».

К сожалению, его хватает ненадолго. Первые пять туров в прошлом сезоне он бежал, потому что прошел сборы. Если он выключается – все. И страдает вся команда. Это непозволительно.

– Когда у ЦСКА не хватало игроков, вы все равно его не использовали.

– Нужно использовать мотивированного футболиста, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

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19 комментариев

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Максим Белолипцев
Жаль, что Хорхе не удалось стать частью команды (безотносительно того, кто в этом виноват). Парень техничный и фактурный, мог стать звездой, как казалось.
+27
-1
+26
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angry horse
Карраскаль - хороший дриблёр, но не более😎
+20
-3
+17
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Кирилл
Ответ Pelerin
Фоменко, Федотов - образцы профессиональной этики. Бородин со своим Колизеем тоже у них работал... Смысл говорить такое про своего бывшего футболиста? Теперь им не только Медина закатит.
А что не так сказал Фоменко ?

Ведь это не выдумки про Хорхе, видно было на поле все что он даже не напрягался идти в отбор про своей же потере мяча.
Причем, ведущие даже привели в пример недоработки Хорхе, которые привели к голам, уже в форме Динамо.
+16
-3
+13
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argentina10
ну вот, а нам тут один армеец предъявил = друзья называются, игроков переманивают..
смело же теперь можно говорить - друзья называются, неликвид впаривают))))
+7
-1
+6
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alex052010
Когда он выключается из игры, то страдает вся команда. Ну так определенно это признание качества игрока.
+6
0
+6
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БолельщикСоСтажем
Такой он ленивый, такого могли купить только крутые менеджеры из втб
+4
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argentina10
ну все равно, пока надеемся, с Личкой парень повзрослеет, начнет к работе по серьезному относиться и его прорвет..
кого я обманываю, сразу же было понятно, что и тренеры в Динамо с ним не справятся.....хотя, еще рано об этом говорить..
+3
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Mike 60
По Медине Фоменко не ответил ... Видимо, все таки из за бабла ушел. Но в любом случае яснее ясного: самая большая потеря армейцев - Баха !
+3
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КБ Сергей
ЦСКА избавился от двух талантливых лентяев, да ещё и заработал неплохо. Всё правильно сделали.
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afil57
Как бы не был замечателен игрок, если у него с тренером нелады, хорошо играть он не будет.
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ks1923
Жаль, что больше не видно комментариев про потерю клубов двух лучших игроков за копейки.
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ argentina10
ну все равно, пока надеемся, с Личкой парень повзрослеет, начнет к работе по серьезному относиться и его прорвет.. кого я обманываю, сразу же было понятно, что и тренеры в Динамо с ним не справятся.....хотя, еще рано об этом говорить..
Говорить можно, только будет ли толк, от нашей болтовни?
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Кирилл Голивец
Ответ argentina10
ну все равно, пока надеемся, с Личкой парень повзрослеет, начнет к работе по серьезному относиться и его прорвет.. кого я обманываю, сразу же было понятно, что и тренеры в Динамо с ним не справятся.....хотя, еще рано об этом говорить..
Ему 25 лет и его выгнали из латиноамериканских команд как игрока второго сорта из-за всего перечисленного... таким дорога даже не к саудовцам, а в ОАЭ или Китай
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Михаил Тихомиров
Ответ Mike 60
По Медине Фоменко не ответил ... Видимо, все таки из за бабла ушел. Но в любом случае яснее ясного: самая большая потеря армейцев - Баха !
Вроде же ответил: оставили бы - был бы без мотивации, Спартак предложил ЗП в 2 раза больше.
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