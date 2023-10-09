Тренер ЦСКА Фоменко: «Карраскаль не выполнял требования, если выключается – все, страдает команда. Даже в «Динамо» были игры, когда он катится, не встает с задницы»

Олег Фоменко рассказал, что в ЦСКА не жалеют о продаже Хорхе Карраскаля.

– Этим летом из ЦСКА ушли , и Карраскаль. Чья потеря обиднее всего?

– Зайнутдинов. Он закрывал две позиции: латераля и левого центрального. В сборной играет инсайда, может и там выйти. В опорной зоне играл. Хотелось его оставить, но, к сожалению, у него было огромное желание поиграть за границей.

– После ухода и Медины появились слухи о том, что Федотову комфортнее работать с русскоговорящими. Это правда?

– Если футболист хороший, то комфортно будет всем. Есть требования по тренировочному процессу. Тут два варианта: ты либо их выполняешь, либо нет. Проблема когда возникает? Когда ты требуешь от футболиста, чтобы он выполнил свою работу.

Карраскаль не выполнял требования, которые предъявлял тренерский штаб в тренировочном процессе и на поле.

– Карраскаль недоработывает уже в « »: при голах «Пари НН» и «Ахмата». Что вы чувствуете в такие моменты? Правильно продали?

– Поэтому и продали. Даже в «Динамо» были игры, когда он катится, не встает с задницы. Просто эпизодами выключается. Мы говорили: «Хорхе, ты умеешь играть в футбол, но только когда ты полностью сконцентрирован на игре».



К сожалению, его хватает ненадолго. Первые пять туров в прошлом сезоне он бежал, потому что прошел сборы. Если он выключается – все. И страдает вся команда. Это непозволительно.



– Когда у ЦСКА не хватало игроков, вы все равно его не использовали.

– Нужно использовать мотивированного футболиста, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

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