Деян Кулусевски: «Постекоглу – прекрасный тренер, это было ясно уже на предсезонке»

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Эндж Постекоглу Деян Кулусевски Футбол

Деян Кулусевски высоко отозвался об Эндже Постекоглу.

После 10 туров «Тоттенхэм» под руководством австралийца лидирует в таблице АПЛ.

«Постекоглу – прекрасный тренер, это было ясно уже на предсезонке. У Энджа весело на тренировках, мы много работаем с мячом и прессингуем.

Также мы учимся у него, и нам это действительно нравится. Он говорит не только о футболе, но и рассказывает жизненные истории», – сказал хавбек «Тоттенхэма».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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2 комментария

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Илюша17
Что-то похожее на то, как Клопп создавал свой Ливерпуль пару лет назад
+1
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Виталий Ан
Если Леви дружит с головой, то надо ему раскошелится в зимнее ТО и продлевать контракт с ним. Это огромная удача найти такого тренера практически из не откуда.
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