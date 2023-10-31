Деян Кулусевски: «Постекоглу – прекрасный тренер, это было ясно уже на предсезонке»

Деян Кулусевски высоко отозвался об Эндже Постекоглу.

После 10 туров «Тоттенхэм» под руководством австралийца лидирует в таблице .

« – прекрасный тренер, это было ясно уже на предсезонке. У Энджа весело на тренировках, мы много работаем с мячом и прессингуем.

Также мы учимся у него, и нам это действительно нравится. Он говорит не только о футболе, но и рассказывает жизненные истории», – сказал хавбек « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!