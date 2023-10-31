Деян Кулусевски: «Постекоглу – прекрасный тренер, это было ясно уже на предсезонке»
Деян Кулусевски высоко отозвался об Эндже Постекоглу.
После 10 туров «Тоттенхэм» под руководством австралийца лидирует в таблице АПЛ.
«Постекоглу – прекрасный тренер, это было ясно уже на предсезонке. У Энджа весело на тренировках, мы много работаем с мячом и прессингуем.
Также мы учимся у него, и нам это действительно нравится. Он говорит не только о футболе, но и рассказывает жизненные истории», – сказал хавбек «Тоттенхэма».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
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