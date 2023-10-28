Постекоглу о 2:1 с «Пэлас»: «Команда действовала поистине хладнокровно. Не было ни спешки, ни паники, и это хороший знак»

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Кристал Пэлас Эндж Постекоглу Футбол

Эндж Постекоглу подвел итоги матча с «Кристал Пэлас» (2:1) в АПЛ.

«Каждую неделю у нас новый вызов. Главным было сохранять дисциплину, концентрацию, быть настойчивыми в своей игре, и нам это удалось.

Думаю, в отрезке между первым и вторым голами мы доминировали, показывая очень хороший футбол. Концовку матча ребята тоже, считаю, провели неплохо.

Команда действовала поистине хладнокровно. Не было ни спешки, ни паники, и это хороший знак», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».

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