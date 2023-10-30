Радимов об Акинфееве: «Вроде все правильно сделал, пробил в угол – а он там уже стоит! Тебя, как нападающего, это начинает раздражать. Неприятно психологически»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Владислав Радимов премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Владислав Радимов рассказал, как Игорь Акинфеев раздражает атакующих игроков.

«У Акинфеева такая история. Ты ему бьешь, и он, не падая, ловит мяч. Он предвосхищает [моменты]. Многие вратари красиво падают, красиво переводят мячи, а тут – нет.

Тебя, как нападающего или атакующего футболиста, это начинает раздражать. Вроде все правильно сделал, пробил в угол – а он там уже стоит! Неприятно психологически», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

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22 комментария

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Kahn01
Кстати, да. Много вратарей играет на публику, когда можно спокойно сделать два шага и без прыжка поймать мяч. А про «школу» падения раньше времени на выходах один на один я вообще молчу, очень странная мода. Великие вратари прошлого, до конца стояли на ногах.
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Трент Резнор
Игорян крутой, никаких вопросов.
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Kahn01
Ответ Ихарь Окенфэйлов
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Он хотя бы в ЛЧ играл. И голы пропускает не вратарь а команда. Касильясу за 3 крупных победных турнира раза 3 опасно по воротам ударили, посмотрел бы я на него в ЦСКА в ЛЧ
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igor.igorev
Таких как Игорь больше нет, в России точно. Его правильно учили и сам очень талантлив. Лежащий вратарь, это отыгранный вратарь. Игорь давным-давно говорил, зачем прыгать на радость публике когда можно просто сделать шаг в сторону. Все попрыгунчики, кто с ним состязался, уже давно завершили карьеру, а Игорь всё играет.
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igor.igorev
Ответ Ихарь Окенфэйлов
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Сколько матчей сыграл в ЛЧ Акинфеев, так никто и близко не достиг этого из наших вратарей.
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Охинец Сахалинцев
Ответ Заборостроитель
Парадокс футбола: ворота большие, а мяч прилетает в руки вратарю или вообще не попадает в ворота😅
Это называется выбор позиции. Или мастерство
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Сергей Жарковский
Куда мяч, там и Акинфеев, а если что есть нога!👏
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angry horse
Ответ Ихарь Окенфэйлов
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И не западло ведь было создать целый аккаунт для персонального хейта Игоря🤡
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Hong Kil
Игарь конечно даже сидя на стульчике с сигареткой будет на голову сильнее всех вызывавшихся после него в сборную. Пусть они даже все вместе в ворота встанут во главе с распиаренным Сафоновым.
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Mihamoscow
Двадцать лет играть , куча рекордов по проведённым , выигранным и сухим матчам - что это , если мастерство …☝🏾
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All These Things I Hate
Ответ igor.igorev
Сколько матчей сыграл в ЛЧ Акинфеев, так никто и близко не достиг этого из наших вратарей.
там не только вратари, у нас не все клубы столько игр в ЛЧ не провели))
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Сергей Силантьев
Матч Арсенал - ЦСКА 0-0.
Арсенал давил жутко. Акинфеев уже не в воротах, Ван Перси бьет в пустые ворота и попадает в лежащего Акинфеева. Не забуду взгляд сидящего Ван Перси, там один вопрос: Как???
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Machine Head
Это и есть маэстро, когда он уже прочитал тебя до удара. Акинфеев лучший отечественный голкипер 21 века.
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Luidgy Kutilyo
Ответ igor.igorev
Сколько матчей сыграл в ЛЧ Акинфеев, так никто и близко не достиг этого из наших вратарей.
Я больше скажу)) начиная с дебюта Игоря в ЛЧ, он сыграл матчей в два раза больше(с учетом двух крестов), чем Спартак с того же момента)
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Chris "Birdman" Andersen
Ответ Kahn01
Кстати, да. Много вратарей играет на публику, когда можно спокойно сделать два шага и без прыжка поймать мяч. А про «школу» падения раньше времени на выходах один на один я вообще молчу, очень странная мода. Великие вратари прошлого, до конца стояли на ногах.
Великие вратари прошлого просто были менее обучены в силу объективных причин. По таланту они нынешним конечно не уступали но по общему уровню это несравнимо.
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tolobas
Вратарь-телепат
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Назар Игорь
Уход из сборной - мудрое решение лучшего голкипера России.
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Заборостроитель
Парадокс футбола: ворота большие, а мяч прилетает в руки вратарю или вообще не попадает в ворота😅
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JESUSCHRIST
не знаю. по-моему, просто удар получился неудачным. вполне мог сильно и выше ударить.
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Ник Прост
Ответ Ихарь Окенфэйлов
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Так у Игоря рекордов немало, практически все в нашем футболе, чем ты недоволен?
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