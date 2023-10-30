Владислав Радимов рассказал, как Игорь Акинфеев раздражает атакующих игроков.

«У Акинфеева такая история. Ты ему бьешь, и он, не падая, ловит мяч. Он предвосхищает [моменты]. Многие вратари красиво падают, красиво переводят мячи, а тут – нет.

Тебя, как нападающего или атакующего футболиста, это начинает раздражать. Вроде все правильно сделал, пробил в угол – а он там уже стоит! Неприятно психологически», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

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