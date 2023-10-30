Радимов об Акинфееве: «Вроде все правильно сделал, пробил в угол – а он там уже стоит! Тебя, как нападающего, это начинает раздражать. Неприятно психологически»
Владислав Радимов рассказал, как Игорь Акинфеев раздражает атакующих игроков.
«У Акинфеева такая история. Ты ему бьешь, и он, не падая, ловит мяч. Он предвосхищает [моменты]. Многие вратари красиво падают, красиво переводят мячи, а тут – нет.
Тебя, как нападающего или атакующего футболиста, это начинает раздражать. Вроде все правильно сделал, пробил в угол – а он там уже стоит! Неприятно психологически», – сказал бывший полузащитник «Зенита».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Арсенал давил жутко. Акинфеев уже не в воротах, Ван Перси бьет в пустые ворота и попадает в лежащего Акинфеева. Не забуду взгляд сидящего Ван Перси, там один вопрос: Как???