Игорь Акинфеев: «Неудачи в спорте приносят колоссальный стресс. Поход к психологу – это абсолютно нормально»

Игорь Акинфеев рассказал о стрессе в жизни футболистов.

«На пути футболиста есть и искушения – слава и деньги. Многих они делают безразличными к цели. Как не стать безразличным? Очень любить футбол. Искренне. И работать. Это банальные вещи, но без них не выйдет.

Конечно, есть люди, которые вовремя попадают в нужную струю. Покупают биткоин, а потом им сыплются деньги. Но таких случаев – один на миллион. На самом деле ничего не бывает без труда.

Вообще-то я не люблю известность. Хотя бы день хочется прожить в обычном режиме. Насладиться театром, погулять по красивой Москве. Самые рядовые вещи. Не потому что тебя все раздражают, а просто элементарно отдохнуть от камер телефонов.

И да, я не вижу в известности и деньгах что-то плохое. Я с 4,5 лет иду к успеху и считаю его честно заработанным. Папа не давал мне бизнес. Тренер не говорил мне: «Ты будешь в воротах до конца жизни, хоть и пропускаешь 50 голов с центра поля». Я много трудился и прошел через травмы, кровь и пот.

По этой же причине мне не нравится, когда говорят, что у спортсменов не должно быть внутренних тревог и переживаний. Неудачи в спорте приносят колоссальный стресс.

Я уже сказал, что все пропускаю через себя. Иногда думаешь: «Да сколько уже можно копаться?» А ведь есть люди, которые так погружаются в проблемы, что уходят в астрал – существуют между небом и землей. Даже пофигисты серьезно переживают, как бы им ни хотелось от этого отдалиться.

На определенном этапе некоторые знакомые игроки ходили к психологу. Видимо, помощи родных было недостаточно, поэтому они обращались к специалисту. И это тоже абсолютно нормально. Более того, я думаю, что даже психологам порой нужен психолог. Ведь это очень тяжелая работа.

«Не стрессуй – нервные клетки не восстанавливаются». Интересная фраза, только совершенно нереалистичная. Не стрессовать – невозможно. Если ты не стрессуешь, не подаешь эмоций – значит, не живешь. Много ли вы знаете людей, которые сидят в кресле-качалке, и их ничего не волнует?

Надо жить, улыбаться, смеяться, плакать, рыдать. Ошибаться и исправлять ошибки. «Учитесь на чужих ошибках» – еще одна фраза, которая меня веселит. Многие ли научились на чужих ошибках? Не думаю. Поэтому ошибайтесь, поднимайтесь и идите вперед», – написал вратарь ЦСКА Акинфеев в открытом письме для Sports.ru.

«Ошибайтесь – это нормально». Открытое письмо Игоря Акинфеева

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