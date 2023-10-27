Игорь Акинфеев: «Неудачи в спорте приносят колоссальный стресс. Поход к психологу – это абсолютно нормально»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Sports.ru психология Здоровье Футбол

Игорь Акинфеев рассказал о стрессе в жизни футболистов.

«На пути футболиста есть и искушения – слава и деньги. Многих они делают безразличными к цели. Как не стать безразличным? Очень любить футбол. Искренне. И работать. Это банальные вещи, но без них не выйдет.

Конечно, есть люди, которые вовремя попадают в нужную струю. Покупают биткоин, а потом им сыплются деньги. Но таких случаев – один на миллион. На самом деле ничего не бывает без труда.

Вообще-то я не люблю известность. Хотя бы день хочется прожить в обычном режиме. Насладиться театром, погулять по красивой Москве. Самые рядовые вещи. Не потому что тебя все раздражают, а просто элементарно отдохнуть от камер телефонов.

И да, я не вижу в известности и деньгах что-то плохое. Я с 4,5 лет иду к успеху и считаю его честно заработанным. Папа не давал мне бизнес. Тренер не говорил мне: «Ты будешь в воротах до конца жизни, хоть и пропускаешь 50 голов с центра поля». Я много трудился и прошел через травмы, кровь и пот.

По этой же причине мне не нравится, когда говорят, что у спортсменов не должно быть внутренних тревог и переживаний. Неудачи в спорте приносят колоссальный стресс.

Я уже сказал, что все пропускаю через себя. Иногда думаешь: «Да сколько уже можно копаться?» А ведь есть люди, которые так погружаются в проблемы, что уходят в астрал – существуют между небом и землей. Даже пофигисты серьезно переживают, как бы им ни хотелось от этого отдалиться.

На определенном этапе некоторые знакомые игроки ходили к психологу. Видимо, помощи родных было недостаточно, поэтому они обращались к специалисту. И это тоже абсолютно нормально. Более того, я думаю, что даже психологам порой нужен психолог. Ведь это очень тяжелая работа.

«Не стрессуй – нервные клетки не восстанавливаются». Интересная фраза, только совершенно нереалистичная. Не стрессовать – невозможно. Если ты не стрессуешь, не подаешь эмоций – значит, не живешь. Много ли вы знаете людей, которые сидят в кресле-качалке, и их ничего не волнует?

Надо жить, улыбаться, смеяться, плакать, рыдать. Ошибаться и исправлять ошибки. «Учитесь на чужих ошибках» – еще одна фраза, которая меня веселит. Многие ли научились на чужих ошибках? Не думаю. Поэтому ошибайтесь, поднимайтесь и идите вперед», – написал вратарь ЦСКА Акинфеев в открытом письме для Sports.ru.

«Ошибайтесь – это нормально». Открытое письмо Игоря Акинфеева

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45 комментариев

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Чемпион Людей
зачем вы нарезаете на «новости» письмо, которое и так выложено у вас на сайте? это какая-то болезнь?
+66
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Доктор Верховцев
Не знаю, как в спорте, но в обычной жизни поход к психологу воспринимается как что-то странное. Считается, что водки попить с корешами эффективнее. «Чё ты как баба?! Какой психолог?! Пойдём бухнём и всё пройдёт!»
+38
-6
+32
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Валдис Пельш
Ответ Честный контроль
Самый любимый народом игрок в истории новой России!
Вы пишите от имени народа новой России ?
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Красная стрела
Один из самых разумных игроков в России. Никогда его не хейтил. Ибо всё, что он говорит здесь-правда. Он всегда всего себя отдавал работе и пахал. Скандалов и шумных историй с ним не припомню просто🤷‍♂️Делал то что должен. Получалось по- разному. Были классные триумфы, были неудачи. Но он держался всегда. Ни хейт, ни восхваления его не меняли.
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bellyashe
Ответ Пикачу82
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надеюсь, у тебя нет детей)
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Roman Araslanov
Щас в комментах Игорю скажут что стресса и депрессии не существует
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Алексѣй Пестовъ
Я добавлю, что вообще поход к психологу - это абсолютно нормально, это не ставит на вас клеймо.
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МАГА 123
Ответ Костя Както
Это, друг, ты на бирже не работал... Вот где стресс, так стресс...
Причём здесь ваша биржа. Если кому то хуже чем ему, то ему от этого легче не станет.Вы ещё про африканских детей вспомните.
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Nikita Lagunov
Ответ Доктор Верховцев
Не знаю, как в спорте, но в обычной жизни поход к психологу воспринимается как что-то странное. Считается, что водки попить с корешами эффективнее. «Чё ты как баба?! Какой психолог?! Пойдём бухнём и всё пройдёт!»
да не, обычно просто говоришь:
чел че грустишь? не грусти!
и всё, ты уже не грустишь. стресс иди *****))
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Verhovn
Ответ Чемпион Людей
зачем вы нарезаете на «новости» письмо, которое и так выложено у вас на сайте? это какая-то болезнь?
Первый раз что ли? Я утром полную статью читал.. Вакуум заполнить - вот цель. Наверное спортс можно понять. Опять же коменты важны..
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Алексей Ильин
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Валдис Пельш
Вы пишите от имени народа новой России ?
Это что за такая новая?
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d3fstqd
Ответ dmitrysomov
Интересно, кто тебя минусит: трезвенники, пацифисты или монахи)
Вариант "адекватный люди с айкью выше 100" не рассматривается?
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Доктор Верховцев
Ответ Пикачу82
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Нынче депрессия превратилась из диагноза в название некоего каприза, «плохого настроения».
«У меня депрессия, буду жрать мороженное и смотреть сериалы». Граждане не в курсе, что при диагностированной депрессии, как правило не хочется ни сериалов, ни мороженного. Это психическое расстройство, требующее лечения.
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Чемпион Людей
Ответ Verhovn
Первый раз что ли? Я утром полную статью читал.. Вакуум заполнить - вот цель. Наверное спортс можно понять. Опять же коменты важны..
обычно они кромсают всякие интервью с других площадок. здесь это буквально тот же материал с их сайта. шиза ей богу
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Артём Павлеян
Большой спортсмен, небезынтересный человек, символ нашего времени. Легенда.
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Честный контроль
Самый любимый народом игрок в истории новой России!
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old folk
Ответ Доктор Верховцев
Не знаю, как в спорте, но в обычной жизни поход к психологу воспринимается как что-то странное. Считается, что водки попить с корешами эффективнее. «Чё ты как баба?! Какой психолог?! Пойдём бухнём и всё пройдёт!»
Ага, а потом умираешь в 65, едва выйдя на пенсию, или бьёшь вечерами жену и ребёнка. Зато как мужик
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Ызяя
Ответ Доктор Верховцев
Не знаю, как в спорте, но в обычной жизни поход к психологу воспринимается как что-то странное. Считается, что водки попить с корешами эффективнее. «Чё ты как баба?! Какой психолог?! Пойдём бухнём и всё пройдёт!»
тогда Лехе Миранчуку нужно бухать каждый день.
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ILya__Filimonov
Все сказал правильно.
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Полосатый Октобус*)
Ответ Андрей Проскуркин
Игарь переоценен ,он плох во вратарской , в углы никогда не тащил , в любые , верхом часто закидывали, его плюс только один в один и когда в нео бьют, тут он царь
Спорим, что с таким пониманием футбола вы абсолютно не востребованы в футбольной среде?
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Доктор Верховцев
Ответ Алексѣй Пестовъ
Я добавлю, что вообще поход к психологу - это абсолютно нормально, это не ставит на вас клеймо.
Это даже весело!
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& Co1366
Точный возраст на пути к успеху указал Игорь Акинфеев или Игорь Новиков?
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Пикачу82
Ответ bellyashe
надеюсь, у тебя нет детей)
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Валдис Пельш
Ответ Artmann
*пишете
спасибо, внимательней буду, не серчай
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Валдис Пельш
Ответ Алексей Ильин
Это что за такая новая?
хз, я ему и задал вопрос,
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