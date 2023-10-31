Смолов считает, что «Динамо» поборется за тройку: «Таблица плотная, все теряют очки. Можно еще оказаться наверху»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

Федор Смолов считает, что «Динамо» может претендовать на призовую тройку в Мир РПЛ.

— В начале сезона вы говорили, что состав не усилился. Затем были трансферы Чавеса, Карраскаля, Бителло. На что способен этот состав?

— Претендовать на тройку.

— Обращаете внимание на турнирную таблицу?

— Не стоит акцентировать на ней внимание, это все промежуточные итоги. Мы еще не доиграли этот год. Таблица плотная, все теряют очки. Можно еще оказаться наверху, – сказал форвард «Динамо».

После 13 туров бело-голубые занимают в таблице 4-е место.

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2 комментария

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Dinamik1
В тройку можно попасть при условии что ты сядешь на лавку.
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Stanislav Cherchesov
При отсутствии еврокубков только чемпионство имеет некий вес.
+2
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