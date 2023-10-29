Смолов об отстранении России: «ФИФА и УЕФА настроены нас вернуть, вижу позитивные движения. Все скатывается в политику – другие страны против»

Федор Смолов высказался об отстранении россиян от международных турниров.

«Я вижу позитивные движения, и , в принципе, настроены, чтобы вернуть нас на международную арену. Но, к сожалению, другие страны сильно против, все как-то скатывается в политику.

Заявление УЕФА о том, что до конца СВО нас не вернут? В этом, наверное, есть какая-то последовательность», – сказал форвард « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!