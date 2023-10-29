Смолов об отстранении России: «ФИФА и УЕФА настроены нас вернуть, вижу позитивные движения. Все скатывается в политику – другие страны против»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА УЕФА Сборная России по футболу ФИФА Динамо Москва Политика ТАСС Футбол

Федор Смолов высказался об отстранении россиян от международных турниров.

«Я вижу позитивные движения, УЕФА и ФИФА, в принципе, настроены, чтобы вернуть нас на международную арену. Но, к сожалению, другие страны сильно против, все как-то скатывается в политику.

Заявление УЕФА о том, что до конца СВО нас не вернут? В этом, наверное, есть какая-то последовательность», – сказал форвард «Динамо».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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30 комментариев

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Квадратное личико
И вообще скоро все эти ФИФА и УЕФА, все эти пиндосы и англосаксы сами к нам на коленях приползут и будут умолять, чтоб мы вернулись! И дадут нам провести по два чемпионата мира и Европы подряд! И доллар будет по 30, с паспортом РФ можно будет любую дверь в мире ногой выбивать и все нас будут уважать! Надо просто потерпеть ещё лет 30-40. Ну максимум 70!
+36
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+27
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Vićtor Diaź
Федя уже войну называет СВО))
А поначалу то было «нет войне, нет войне»
Ненадолго принципиального хватило
МДА..
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Саша Пушкин
Ответ Квадратное личико
И вообще скоро все эти ФИФА и УЕФА, все эти пиндосы и англосаксы сами к нам на коленях приползут и будут умолять, чтоб мы вернулись! И дадут нам провести по два чемпионата мира и Европы подряд! И доллар будет по 30, с паспортом РФ можно будет любую дверь в мире ногой выбивать и все нас будут уважать! Надо просто потерпеть ещё лет 30-40. Ну максимум 70!
Сейчас там горячие ребята из Нальчика и Махачкалы себя проявят, а хозяева страны оседлают эту тему, ибо противостоять все-равно не смогут, а значит ничего не остается, как возглавить, и шансы вернуться тут же возрастут.
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Bill Zapulil
Ответ Vićtor Diaź
Федя уже войну называет СВО)) А поначалу то было «нет войне, нет войне» Ненадолго принципиального хватило МДА..
В прямую речь просто интегрировали вопрос. Это не он сказал, его так спросили.
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Люблю осень
Ответ JENNINGS
Смолов случайно не под ником Ростовский сидит на спортсе?
Он не такой отбитый.
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Мы не братья
Ответ AERN
Дело даже не в СВО. Эти девчонки не хотят с нами играть.
Обидно,да? От бессилия только чушь писать можешь
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JENNINGS
Смолов случайно не под ником Ростовский сидит на спортсе?
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Сергей Воронин
Ну вообще нас же не за качество футбола отстранили, хотя скоро уже и до этого «доиграемся», так что с политики началось ею и закончится
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Dinamik1
Не хотел бы смолов перейти в какой бы другой клуб?Может там станет полезным.
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Achilles 21
где он видит позитивные движения:)?
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Люблю осень
Ответ Vićtor Diaź
Федя уже войну называет СВО)) А поначалу то было «нет войне, нет войне» Ненадолго принципиального хватило МДА..
Видимо, прижали. Есть уже несколько случаев, когда известный человек сначала против войны что-то говорит, а потом и не совсем против, и даже на фронт едет.
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Тимур Таубаев
Позитивно мыслишь , Федь , ну если это и правда , то очень хорошо , все соскучились по ЛЧ и ЛЕ (
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Мукунку хороший
Федя- съел медведя
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Sashka Kolovrat
Ответ JENNINGS
Смолов случайно не под ником Ростовский сидит на спортсе?
Соловьёв сидит под ником Ростовский, очень похоже))
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ta-tosha
Сказочный д…….
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Alex Miheev
Ответ Vićtor Diaź
Федя уже войну называет СВО)) А поначалу то было «нет войне, нет войне» Ненадолго принципиального хватило МДА..
Не расстраивайся
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Денис Давыдов
Ответ Vićtor Diaź
Федя уже войну называет СВО)) А поначалу то было «нет войне, нет войне» Ненадолго принципиального хватило МДА..
думаешь ТАСС не исправил?)
ну и в конце концов Смолов живёт в РФ и вынужден соблюдать законы, какими бредовыми они бы не были. Он явно не входит в круг лиц, которым можно их не соблюдать)
даже просто назвать сво - войной, публично в госсми.
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Alex Miheev
Ответ Квадратное личико
И вообще скоро все эти ФИФА и УЕФА, все эти пиндосы и англосаксы сами к нам на коленях приползут и будут умолять, чтоб мы вернулись! И дадут нам провести по два чемпионата мира и Европы подряд! И доллар будет по 30, с паспортом РФ можно будет любую дверь в мире ногой выбивать и все нас будут уважать! Надо просто потерпеть ещё лет 30-40. Ну максимум 70!
Иди спать
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Квадратное личико
Ответ Саша Пушкин
Сейчас там горячие ребята из Нальчика и Махачкалы себя проявят, а хозяева страны оседлают эту тему, ибо противостоять все-равно не смогут, а значит ничего не остается, как возглавить, и шансы вернуться тут же возрастут.
Ничего не понял, но очень интересно.
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Мукунку хороший
Ответ cukken
Какая разница, если скоро третья мировая, все эти футболы, баскетболы, забудутся, и думать придется о другом.
Когда?
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cukken
Ответ Мукунку хороший
Когда?
Скоро. Все идет по плану глобалистов.
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Sp1Ls
Ответ cukken
Какая разница, если скоро третья мировая, все эти футболы, баскетболы, забудутся, и думать придется о другом.
Вы немного не правильно сфорумулировали. Третья началась сразу после второй, просто она сейчас вялотекущая.
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